Польському поліцейському висунули обвинувачення через смерть українця
У польському місті Ополе прокуратура висунула обвинувачення 29-річному поліцейському у надмірному застосуванні сили щодо 48-річного українця, що призвело до його смерті.
Про це у коментарі Укрінформу повідомив речник Окружної прокуратури в Ополе Станіслав Бар, передає Цензор.НЕТ.
"6 листопада 29-річному поліцейському висунуто обвинувачення у перевищенні службових повноважень через невідповідне застосування засобів безпосереднього примусу з метою знерухомлення особи, що призвело до смерті 48-річного громадянина України", - розповів він.
Правоохоронцю загрожує до 5 років ув'язнення. Він дав свідчення, проте не визнав провину. Наразі його усунуто від роботи, а також заборонено виїжджати із країни.
За словами Бара, розтин тіла українця засвідчив, що він міг померти в результаті різкого припинення дихальних функцій, тобто через удушення. Точну причину смерті можна буде назвати лише після проведення усіх експертиз, зокрема гістопатологічної, на що піде кілька тижнів.
Тіло померлого наразі передали родині.
Подробиці інциденту
29 жовтня 2024 року власник фірми у населеному пункті Кшивізна, де хотів влаштуватися українець, викликав поліцію.
Підприємець вимагав від чоловіка, який у результаті відмовився у нього працювати, заплатити за ночівлю. Спочатку той відмовлявся, але на момент приїзду поліції заплатив. Коли поліцейські попросили українця показати документи, він відмовився. Тож патрульні хотіли відвезти чоловіка у відділок, але він пручався. Коли на нього намагалися надягти кайданки, застосовуючи силові прийоми, чоловіку стало зле, він знепритомнів. На місце викликали рятувальників, але вони констатували смерть українця.
За словами Бара, прокуратура виключає застосування надмірної сили поліцейським на грунті національної неприязні і вважає це нещасним випадком.
Речник зауважив, що в Опольському воєводстві це перший у 2024 році випадок смерті під час затримання поліцією.
Реакція України
Генеральний консул України у Вроцлаві Юрій Токар заявив, що смерть українці Ігоря Ш. перебуває на особливому контролі установи. Обставини цього випадку, включно з правомірністю застосування сили, розслідуються Окружною прокуратурою в Ополе.
"Зі свого боку Генконсульство у взаємодії з правоохоронними органами підкреслює важливість всебічного, повного і об’єктивного розслідування всіх обставин справи", - підсумував Токар.
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Чотири роки позбавлення волі за неумисне вбивство призначили колишньому поліцейському Івану Приходьку. Суд також ухвалив врахувати його строк перебування під вартою і врахувати за позбавлення волі, тому Приходько проведе у в'язниці пів року, адже до цього 3,5 роки він перебував у СІЗО.
Іншому правоохоронцю Володимиру Петровцю суд призначив випробувальний термін на 2 роки за збереження патронів.
Володимира Петровця звинувачували у 4 епізодах:
збереженні зброї та набоїв у будинку;
зберіганні набоїв в авто;
***********;
користуванні підробними документами на авто.
Ще двох фігурантів справи - Дмитра Кривошея та Станіслава Петровця, який на момент скоєння злочину був неповнолітнім, суд виправдав.
Людину жаль. Але менталітет вітчизняний, спрацював проти потерпілого.
Надпв би документ, лишився б живим..
А 5 років за вбивства малувато..
Із за дій та бездіяльності Блазня загинули десятки тисяч українців, провину він не визнав. Навпаки він для декого "герой-боневтік".
48 років достатньо літній вік, у багатьох чоловіків у цьому віці вже є букет вікових хвороб, недарма командири підрозділів не в захваті від поповнення у 50-60 років. Хоч я погоджусь, що 48-річна жінка не літня, по-перше жінки уважніше дбають про своє здоров'я, ніж чоловіки, по друге, вони взагалі витриваліші, живуть у середньому на 5 років довше чоловіків, а в Україні - на 10 років.
Замість того, щоб просто поспівчувати або просто промовчати, почали "волочити" труп людини, даже не знаючи, що там насправді таки відбулося. А, ну так, поляки ж написали ..., а мені пригадалася картинка :
Війна вже зачепила майже кожну українську родину. Моїх п'ятеро найближчих рідних воюють зараз безпосередньо на "0", правда вже один відвоювався - списаний після численних поранень, крайнє з них дуже тяжке. Ще один під питанням, чекає ще на кілька операцій, а там буде видно.
Друзів і хороших знайомих воюють десятки чоловік. Сина втратив ще влітку 2014 року.
Але! Але не опускаюся до того, щоб перемивати кіски своєму мертвому одноплеміннику, українцю і не просто мертвому, а вбитому.