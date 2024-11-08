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Новини
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Польському поліцейському висунули обвинувачення через смерть українця

Поліцейському в Польщі висунули обвинувачення через смерть українця

У польському місті Ополе прокуратура висунула обвинувачення 29-річному поліцейському у надмірному застосуванні сили щодо 48-річного українця, що призвело до його смерті.

Про це у коментарі Укрінформу повідомив речник Окружної прокуратури в Ополе Станіслав Бар, передає Цензор.НЕТ.

"6 листопада 29-річному поліцейському висунуто обвинувачення у перевищенні службових повноважень через невідповідне застосування засобів безпосереднього примусу з метою знерухомлення особи, що призвело до смерті 48-річного громадянина України", - розповів він.

Правоохоронцю загрожує до 5 років ув'язнення. Він дав свідчення, проте не визнав провину. Наразі його усунуто від роботи, а також заборонено виїжджати із країни.

За словами Бара, розтин тіла українця засвідчив, що він міг померти в результаті різкого припинення дихальних функцій, тобто через удушення. Точну причину смерті можна буде назвати лише після проведення усіх експертиз, зокрема гістопатологічної, на що піде кілька тижнів.

Тіло померлого наразі передали родині.

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Подробиці інциденту

29 жовтня 2024 року власник фірми у населеному пункті Кшивізна, де хотів влаштуватися українець, викликав поліцію. 

Підприємець вимагав від чоловіка, який у результаті відмовився у нього працювати, заплатити за ночівлю. Спочатку той відмовлявся, але на момент приїзду поліції заплатив. Коли поліцейські попросили українця показати документи, він відмовився. Тож патрульні хотіли відвезти чоловіка у відділок, але він пручався. Коли на нього намагалися надягти кайданки, застосовуючи силові прийоми, чоловіку стало зле, він знепритомнів. На місце викликали рятувальників, але вони констатували смерть українця.

За словами Бара, прокуратура виключає застосування надмірної сили поліцейським на грунті національної неприязні і вважає це нещасним випадком.

Речник зауважив, що в Опольському воєводстві це перший у 2024 році випадок смерті під час затримання поліцією.

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Реакція України

Генеральний консул України у Вроцлаві Юрій Токар заявив, що смерть українці Ігоря Ш. перебуває на особливому контролі установи. Обставини цього випадку, включно з правомірністю застосування сили, розслідуються Окружною прокуратурою в Ополе.

"Зі свого боку Генконсульство у взаємодії з правоохоронними органами підкреслює важливість всебічного, повного і об’єктивного розслідування всіх обставин справи", - підсумував Токар.

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Автор: 

Польща (8670) смерть (6789)


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Топ коментарі
+11
українського поліцейського - вбивцю 5-ти річного українця - Кирила Тлявова українське "правосуддя" судить вже 5-тий рік
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08.11.2024 15:53 Відповісти
+5
Всі люди різні...
Із за дій та бездіяльності Блазня загинули десятки тисяч українців, провину він не визнав. Навпаки він для декого "герой-боневтік".
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08.11.2024 16:05 Відповісти
+4
Які різні поляки бувають, просто так людину вбили на двох, ще й вину не визнав, і спокійно буде жити далі.
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08.11.2024 15:58 Відповісти
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українського поліцейського - вбивцю 5-ти річного українця - Кирила Тлявова українське "правосуддя" судить вже 5-тий рік
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08.11.2024 15:53 Відповісти
Ознайомтесь,
Чотири роки позбавлення волі за неумисне вбивство призначили колишньому поліцейському Івану Приходьку. Суд також ухвалив врахувати його строк перебування під вартою і врахувати за позбавлення волі, тому Приходько проведе у в'язниці пів року, адже до цього 3,5 роки він перебував у СІЗО.

Іншому правоохоронцю Володимиру Петровцю суд призначив випробувальний термін на 2 роки за збереження патронів.

Володимира Петровця звинувачували у 4 епізодах:

збереженні зброї та набоїв у будинку;
зберіганні набоїв в авто;
***********;
користуванні підробними документами на авто.

Ще двох фігурантів справи - Дмитра Кривошея та Станіслава Петровця, який на момент скоєння злочину був неповнолітнім, суд виправдав.
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08.11.2024 16:32 Відповісти
Залишається їм побажати відплату карми у вигляді дрона зі скидом
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09.11.2024 02:06 Відповісти
Які різні поляки бувають, просто так людину вбили на двох, ще й вину не визнав, і спокійно буде жити далі.
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08.11.2024 15:58 Відповісти
Є східні кацапи, а є західні. Але всі вони - кацапи.
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08.11.2024 16:02 Відповісти
До чого ця " розумна сентенція"? Поліція будь-де крутить руки.
Людину жаль. Але менталітет вітчизняний, спрацював проти потерпілого.
Надпв би документ, лишився б живим..
А 5 років за вбивства малувато..
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08.11.2024 16:12 Відповісти
Всі люди різні...
Із за дій та бездіяльності Блазня загинули десятки тисяч українців, провину він не визнав. Навпаки він для декого "герой-боневтік".
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08.11.2024 16:05 Відповісти
"Коли поліцейські попросили українця показати документи, він відмовився. Тож патрульні хотіли відвезти чоловіка у відділок, але він пручався.", - це по вашому просто так?
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08.11.2024 16:10 Відповісти
Який він злочин вчинив, щоб 29-літньому остолопу захотілося задушити літню людину, та ще й господар "душевний, гостинний" трапився, примусили українця заплатити за власну смерть.
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08.11.2024 16:17 Відповісти
Коли копи тебе питають про документи, то треба не ви викаблучуватися, а надати. Це законна вимога. Якщо не надаєш документи, то як і у нас, мають право затримати і відвезти до відділка. Навіть тут в нього була нагода не бикувати та пручатися, а спокійно сісти та поїхати, але ні. Був би розумніший, то залишився би живим.
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08.11.2024 16:27 Відповісти
Обом відповідаю (знизу і зверху), може він погано знав польську мову, може господар фірми спровокував його на таку поведінку образливими словами, і для цього навіть не обов'язково поліцейському потрібно було бути свідком, до того ж могли змовитися, а у мертвого вже не запитаєш. Дуже дивна історія, якась фірма фігурує, в якій українець відмовився працювати, і це викликало бурхливу реакцію власника фірми.
48 років достатньо літній вік, у багатьох чоловіків у цьому віці вже є букет вікових хвороб, недарма командири підрозділів не в захваті від поповнення у 50-60 років. Хоч я погоджусь, що 48-річна жінка не літня, по-перше жінки уважніше дбають про своє здоров'я, ніж чоловіки, по друге, вони взагалі витриваліші, живуть у середньому на 5 років довше чоловіків, а в Україні - на 10 років.
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08.11.2024 16:45 Відповісти
48 років , це не літня людина . Так , поліцейський вбивця , але чому українець відмовився показати документи ? Це ж так просто покажи і іди собі . І що робив чоловік 48 років призивного віку в Польщі ?
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08.11.2024 16:30 Відповісти
Навмисне вбивство - 5 років. Як в Україні.
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08.11.2024 16:00 Відповісти
Загинула людина. Українець.
Замість того, щоб просто поспівчувати або просто промовчати, почали "волочити" труп людини, даже не знаючи, що там насправді таки відбулося. А, ну так, поляки ж написали ..., а мені пригадалася картинка :
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08.11.2024 16:40 Відповісти
Я краще пожалію хлопців на фронті. Я пожалію батьків мого друга , який пропав безвісті місяць тому на Курщині , було два сини , нема жодного ...
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08.11.2024 16:50 Відповісти
Ваша справа кого жаліти, а кого ні. Я вам не указ.
Війна вже зачепила майже кожну українську родину. Моїх п'ятеро найближчих рідних воюють зараз безпосередньо на "0", правда вже один відвоювався - списаний після численних поранень, крайнє з них дуже тяжке. Ще один під питанням, чекає ще на кілька операцій, а там буде видно.
Друзів і хороших знайомих воюють десятки чоловік. Сина втратив ще влітку 2014 року.
Але! Але не опускаюся до того, щоб перемивати кіски своєму мертвому одноплеміннику, українцю і не просто мертвому, а вбитому.
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08.11.2024 17:32 Відповісти
Може пожаліти ще тих , хто в Тисі топиться ? Ви написали , ваше ---" ..даже не знаючи, що там насправді таки відбулося. А, ну так, поляки ж написали ..." Тобто ви не маєте віри полякам !!!! А зараз вмикаємо аналітичне мислення пане , якщо б поляки приховали неправомірні дії , то поліцейському не висунули звинувачення . І якби наш українець показав документи, то не відбулося б то сталося .
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08.11.2024 17:59 Відповісти
 
 