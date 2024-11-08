Польскому полицейскому предъявили обвинение в связи со смертью украинца

В польском городе Ополе прокуратура предъявила обвинение 29-летнему полицейскому в чрезмерном применении силы в отношении 48-летнего украинца, что привело к его смерти.

Об этом в комментарии Укрінформ сообщил представитель Окружной прокуратуры в Ополе Станислав Бар, передает Цензор.НЕТ.

"6 ноября 29-летнему полицейскому предъявлено обвинение в превышении служебных полномочий из-за несоответствующего применения средств непосредственного принуждения с целью обездвиживания лица, что привело к смерти 48-летнего гражданина Украины", - рассказал он.

Правоохранителю грозит до 5 лет заключения. Он дал показания, но не признал своей вины. Сейчас он отстранен от работы, а также ему запрещено выезжать из страны.

По словам Бара, вскрытие тела украинца показало, что он мог умереть в результате резкого прекращения дыхательных функций, то есть из-за удушения. Точную причину смерти можно будет назвать только после проведения всех экспертиз, в частности гистопатологической, на что уйдет несколько недель.

Тело умершего сейчас передали семье.

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Подробности инцидента

29 октября 2024 года владелец фирмы в населенном пункте Кшивизна, где хотел устроиться украинец, вызвал полицию.

Предприниматель требовал от мужчины, который в итоге отказался у него работать, заплатить за ночлег. Сначала тот отказывался, но на момент приезда полиции - заплатил. Когда полицейские попросили украинца показать документы, он отказался. Патрульные хотели отвезти мужчину в участок, но он сопротивлялся. Когда на него пытались надеть наручники, применяя силовые приемы, мужчине стало плохо, он потерял сознание. На место вызвали спасателей, но они констатировали смерть украинца.

По словам Бара, прокуратура исключает применение чрезмерной силы полицейским на почве национальной неприязни и считает это несчастным случаем.

Представитель отметил, что в Опольском воеводстве это - первый в 2024 году случай смерти во время задержания полицией.

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Реакция Украины

Генеральный консул Украины во Вроцлаве Юрий Токарь заявил, что смерть украинца Игоря Ш. находится на особом контроле учреждения. Обстоятельства этого случая, включая правомерность применения силы, расследуются Окружной прокуратурой в Ополе.

"Со своей стороны Генконсульство во взаимодействии с правоохранительными органами подчеркивает важность всестороннего, полного и объективного расследования всех обстоятельств дела", - подытожил Токарь.

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