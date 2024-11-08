РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11686 посетителей онлайн
Новости
5 728 17

Польскому полицейскому предъявили обвинение в связи со смертью украинца

Поліцейському в Польщі висунули обвинувачення через смерть українця

В польском городе Ополе прокуратура предъявила обвинение 29-летнему полицейскому в чрезмерном применении силы в отношении 48-летнего украинца, что привело к его смерти.

Об этом в комментарии Укрінформ сообщил представитель Окружной прокуратуры в Ополе Станислав Бар, передает Цензор.НЕТ.

"6 ноября 29-летнему полицейскому предъявлено обвинение в превышении служебных полномочий из-за несоответствующего применения средств непосредственного принуждения с целью обездвиживания лица, что привело к смерти 48-летнего гражданина Украины", - рассказал он.

Правоохранителю грозит до 5 лет заключения. Он дал показания, но не признал своей вины. Сейчас он отстранен от работы, а также ему запрещено выезжать из страны.

По словам Бара, вскрытие тела украинца показало, что он мог умереть в результате резкого прекращения дыхательных функций, то есть из-за удушения. Точную причину смерти можно будет назвать только после проведения всех экспертиз, в частности гистопатологической, на что уйдет несколько недель.

Тело умершего сейчас передали семье.

Также читайте: Зеленский пытается втянуть Польшу в войну, - вице-премьер-министр Польши Гавковский

Подробности инцидента

29 октября 2024 года владелец фирмы в населенном пункте Кшивизна, где хотел устроиться украинец, вызвал полицию.

Предприниматель требовал от мужчины, который в итоге отказался у него работать, заплатить за ночлег. Сначала тот отказывался, но на момент приезда полиции - заплатил. Когда полицейские попросили украинца показать документы, он отказался. Патрульные хотели отвезти мужчину в участок, но он сопротивлялся. Когда на него пытались надеть наручники, применяя силовые приемы, мужчине стало плохо, он потерял сознание. На место вызвали спасателей, но они констатировали смерть украинца.

По словам Бара, прокуратура исключает применение чрезмерной силы полицейским на почве национальной неприязни и считает это несчастным случаем.

Представитель отметил, что в Опольском воеводстве это - первый в 2024 году случай смерти во время задержания полицией.

Читайте также: 45% иностранных студентов в вузах Польши – граждане Украины

Реакция Украины

Генеральный консул Украины во Вроцлаве Юрий Токарь заявил, что смерть украинца Игоря Ш. находится на особом контроле учреждения. Обстоятельства этого случая, включая правомерность применения силы, расследуются Окружной прокуратурой в Ополе.

"Со своей стороны Генконсульство во взаимодействии с правоохранительными органами подчеркивает важность всестороннего, полного и объективного расследования всех обстоятельств дела", - подытожил Токарь.

Читайте: В Польше с начала года задержали 195 граждан Украины за помощь нелегальным мигрантам

Автор: 

Польша (8548) смерть (9261)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+11
українського поліцейського - вбивцю 5-ти річного українця - Кирила Тлявова українське "правосуддя" судить вже 5-тий рік
показать весь комментарий
08.11.2024 15:53 Ответить
+5
Всі люди різні...
Із за дій та бездіяльності Блазня загинули десятки тисяч українців, провину він не визнав. Навпаки він для декого "герой-боневтік".
показать весь комментарий
08.11.2024 16:05 Ответить
+4
Які різні поляки бувають, просто так людину вбили на двох, ще й вину не визнав, і спокійно буде жити далі.
показать весь комментарий
08.11.2024 15:58 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
українського поліцейського - вбивцю 5-ти річного українця - Кирила Тлявова українське "правосуддя" судить вже 5-тий рік
показать весь комментарий
08.11.2024 15:53 Ответить
Ознайомтесь,
Чотири роки позбавлення волі за неумисне вбивство призначили колишньому поліцейському Івану Приходьку. Суд також ухвалив врахувати його строк перебування під вартою і врахувати за позбавлення волі, тому Приходько проведе у в'язниці пів року, адже до цього 3,5 роки він перебував у СІЗО.

Іншому правоохоронцю Володимиру Петровцю суд призначив випробувальний термін на 2 роки за збереження патронів.

Володимира Петровця звинувачували у 4 епізодах:

збереженні зброї та набоїв у будинку;
зберіганні набоїв в авто;
***********;
користуванні підробними документами на авто.

Ще двох фігурантів справи - Дмитра Кривошея та Станіслава Петровця, який на момент скоєння злочину був неповнолітнім, суд виправдав.
показать весь комментарий
08.11.2024 16:32 Ответить
Залишається їм побажати відплату карми у вигляді дрона зі скидом
показать весь комментарий
09.11.2024 02:06 Ответить
Які різні поляки бувають, просто так людину вбили на двох, ще й вину не визнав, і спокійно буде жити далі.
показать весь комментарий
08.11.2024 15:58 Ответить
Є східні кацапи, а є західні. Але всі вони - кацапи.
показать весь комментарий
08.11.2024 16:02 Ответить
До чого ця " розумна сентенція"? Поліція будь-де крутить руки.
Людину жаль. Але менталітет вітчизняний, спрацював проти потерпілого.
Надпв би документ, лишився б живим..
А 5 років за вбивства малувато..
показать весь комментарий
08.11.2024 16:12 Ответить
Всі люди різні...
Із за дій та бездіяльності Блазня загинули десятки тисяч українців, провину він не визнав. Навпаки він для декого "герой-боневтік".
показать весь комментарий
08.11.2024 16:05 Ответить
"Коли поліцейські попросили українця показати документи, він відмовився. Тож патрульні хотіли відвезти чоловіка у відділок, але він пручався.", - це по вашому просто так?
показать весь комментарий
08.11.2024 16:10 Ответить
Який він злочин вчинив, щоб 29-літньому остолопу захотілося задушити літню людину, та ще й господар "душевний, гостинний" трапився, примусили українця заплатити за власну смерть.
показать весь комментарий
08.11.2024 16:17 Ответить
Коли копи тебе питають про документи, то треба не ви викаблучуватися, а надати. Це законна вимога. Якщо не надаєш документи, то як і у нас, мають право затримати і відвезти до відділка. Навіть тут в нього була нагода не бикувати та пручатися, а спокійно сісти та поїхати, але ні. Був би розумніший, то залишився би живим.
показать весь комментарий
08.11.2024 16:27 Ответить
Обом відповідаю (знизу і зверху), може він погано знав польську мову, може господар фірми спровокував його на таку поведінку образливими словами, і для цього навіть не обов'язково поліцейському потрібно було бути свідком, до того ж могли змовитися, а у мертвого вже не запитаєш. Дуже дивна історія, якась фірма фігурує, в якій українець відмовився працювати, і це викликало бурхливу реакцію власника фірми.
48 років достатньо літній вік, у багатьох чоловіків у цьому віці вже є букет вікових хвороб, недарма командири підрозділів не в захваті від поповнення у 50-60 років. Хоч я погоджусь, що 48-річна жінка не літня, по-перше жінки уважніше дбають про своє здоров'я, ніж чоловіки, по друге, вони взагалі витриваліші, живуть у середньому на 5 років довше чоловіків, а в Україні - на 10 років.
показать весь комментарий
08.11.2024 16:45 Ответить
48 років , це не літня людина . Так , поліцейський вбивця , але чому українець відмовився показати документи ? Це ж так просто покажи і іди собі . І що робив чоловік 48 років призивного віку в Польщі ?
показать весь комментарий
08.11.2024 16:30 Ответить
Навмисне вбивство - 5 років. Як в Україні.
показать весь комментарий
08.11.2024 16:00 Ответить
Загинула людина. Українець.
Замість того, щоб просто поспівчувати або просто промовчати, почали "волочити" труп людини, даже не знаючи, що там насправді таки відбулося. А, ну так, поляки ж написали ..., а мені пригадалася картинка :
показать весь комментарий
08.11.2024 16:40 Ответить
Я краще пожалію хлопців на фронті. Я пожалію батьків мого друга , який пропав безвісті місяць тому на Курщині , було два сини , нема жодного ...
показать весь комментарий
08.11.2024 16:50 Ответить
Ваша справа кого жаліти, а кого ні. Я вам не указ.
Війна вже зачепила майже кожну українську родину. Моїх п'ятеро найближчих рідних воюють зараз безпосередньо на "0", правда вже один відвоювався - списаний після численних поранень, крайнє з них дуже тяжке. Ще один під питанням, чекає ще на кілька операцій, а там буде видно.
Друзів і хороших знайомих воюють десятки чоловік. Сина втратив ще влітку 2014 року.
Але! Але не опускаюся до того, щоб перемивати кіски своєму мертвому одноплеміннику, українцю і не просто мертвому, а вбитому.
показать весь комментарий
08.11.2024 17:32 Ответить
Може пожаліти ще тих , хто в Тисі топиться ? Ви написали , ваше ---" ..даже не знаючи, що там насправді таки відбулося. А, ну так, поляки ж написали ..." Тобто ви не маєте віри полякам !!!! А зараз вмикаємо аналітичне мислення пане , якщо б поляки приховали неправомірні дії , то поліцейському не висунули звинувачення . І якби наш українець показав документи, то не відбулося б то сталося .
показать весь комментарий
08.11.2024 17:59 Ответить
 
 