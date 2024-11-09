Рада не розглядає зниження мобілізаційного віку нижче 25 років. Вони - "золоте покоління" України, - "слуга народу" Корнієнко
У Верховній Раді не розглядають можливість зниження мобілізаційного віку нижче 25 років, попри заклики від міжнародних партнерів. Люди, молодші за 25 років, - "золоте покоління" України, яке має відбудовувати країну після війни.
Про це перший заступник голови Верховної ради Олександр Корнієнко сказав в етері Radio NV, інформує Цензор.НЕТ.
Одна з відповідей, яку я особисто давав, що у нас трошки інша демографічна ситуація, ніж була колись десь, коли це реалізовувалося. Тому що приводяться приклади інших воєн. Ми пояснюємо, що в нас демографічна яма. З 2005 року до 2013 років, сім-вісім років у нас була велика народжуваність. Далі, з 2013 року, ми почали втрачати темпи народжуваності, зараз вони дуже низькі. Тому це наше золоте покоління, з яким нам відбудовувати країну, з яким нам працювати", - розповів він.
Корнієнко нагадав, що нещодавно Верховна Рада заборонила мобілізацію молодших за 25 років, які раніше вважалися обмежено придатними. Їх могли мобілізувати через неузгодженість законодавства.
За словами нардепа, на тлі цього дискусію про зниження мобілізаційного віку нижче за 25 років "важко уявити".
Він зауважив, що ці обговорення - "не умови, не шантаж, а просто питання" - існує серед партнерів, які питають, чому молодь до 25 років в Україні не підлягає мобілізації.
Раніше повідомлялося, що для того, щоб укомплектувати підрозділи ЗСУ, планується мобілізувати ще 160 тисяч осіб.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Бо перемога на фронті залежить в першу чергу також від середнього віку армії.
Середній вік української армії це 45 років.
А це означає автоматично поразку у війні.
Не було в світі жодної армії під час війни, середній вік якої перевищував 40 років.
Мобілізація з 25 до 60 років, це свідоме спрямування України до поразки.
У світі часи, у всіх війнах мобілізація в армію була з 18 років.
Призивний вік в британську армію, під час другої світової війни, з 18 до 45 років.
Аналогічно було й у Вермахта.
Мобілізація в американську армію з 19 до 40 років , під час В'єтнамської війни.
а перемагав хто? молоді, чи розумні?
під капітуляцією, я маю на увазі, будь який договорняк, з втратою території, скасування репарацій та зняття санкцій, навіть частково!
і ніяких: крим за скобкамі!!!
в тебе є?
даш почитати?
крим окупований всього десять років, коли плануєш відвідати ялту?
що б отримати репарації, достатньо вольового рушення у вашингтоні!
про лінію фронту не можу нічого сказати, бо не військовий.
так що.....
По образу і подобію так сказать.
Як вже задовбали ці войовничі совкові діди, які просрали країну а тепер хочуть щоб молодь їм і пенсії організовувала і ще мерла в окопах. Ресентиментні кровожерливі старі вилупки, коли ж ви вже откинетесь
стануть "золотим м'ясом" хутіна
.
Вся бандитская мобилизационная машина, отправила бы молодёж в этот ужас, не смотря на их способности и возможности, и не оставила бы даже шанса на будущее.
18 - ще молоді і безтолкові
20-22 - вже норм
.
Має бути так: два роки воюєш - два роки можеш відпочивати. Якщо молоді ссуть, хай замість обмежено придатних в тилу служать.
та ви - звірі ! 😕
.
Мабудь з відрядження з Колумбіі повернувся..
з новим"планом"
хіба що Трамп знайде 200 000 європейських зольдатен на 1200 км демілітаризації.
а що? ви думаєте не знайде ?
Трампу цікавий Трамп, тільки Трамп, і ніщо, крім Трампа.
1. Вибори будуть найближчим часом, бо їм защемили яйки
2. Трамп їх послав накуй
Архів. Унікальна статистика з облікових карток УПА виявлена в секретних документах офіційного військового архіву. Виявила що УПА була на 90% патріотів повстанців які мали юний вік до 28 років .... Вік членів УПА в середньому становив 18-22 роки. Більшість воїнів УПА бандерівців відрізнялися незвичайною молодістю. Так, за часів розквіту боротьби УПА - в 1943-45-му роках - 20% партизан були в віці до 18- років (народилися до 1925 році), 15% у віці 20 років, 13% - у віці 23 років, 12% у віці 21 року, 8% у віці 22 років.... Десятки тисяч молодих зовсім юних українських патріотів героїв УПА не замислюючись вмирали, але вони до останньої краплі своєї крові мужньо боролися за свободу і незалежність своєї рідної Української держави як з гітлерівськими фашистами окупантами так і з точно такими ж сталінськими кремлівськими комуно-фашистами окупантами, що зазіхнули на нашу святу суверенну українську землю. А тепер поки що українська продажна влада і молодь буде спокійно дивитися як гине Україна яку нема кому захистити от кремлівських загарбників
Будуть ваші тиндітні сонечки подружками дагестанців та кадирівців.