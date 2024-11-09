Рада не розглядає зниження мобілізаційного віку нижче 25 років. Вони - "золоте покоління" України, - "слуга народу" Корнієнко

У Верховній Раді не розглядають можливість зниження мобілізаційного віку нижче 25 років, попри заклики від міжнародних партнерів. Люди, молодші за 25 років, - "золоте покоління" України, яке має відбудовувати країну після війни.

Про це перший заступник голови Верховної ради Олександр Корнієнко сказав в етері Radio NV, інформує Цензор.НЕТ.

Одна з відповідей, яку я особисто давав, що у нас трошки інша демографічна ситуація, ніж була колись десь, коли це реалізовувалося. Тому що приводяться приклади інших воєн. Ми пояснюємо, що в нас демографічна яма. З 2005 року до 2013 років, сім-вісім років у нас була велика народжуваність. Далі, з 2013 року, ми почали втрачати темпи народжуваності, зараз вони дуже низькі. Тому це наше золоте покоління, з яким нам відбудовувати країну, з яким нам працювати", - розповів він.

Корнієнко нагадав, що нещодавно Верховна Рада заборонила мобілізацію молодших за 25 років, які раніше вважалися обмежено придатними. Їх могли мобілізувати через неузгодженість законодавства.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У "Резерві+" запрацювала послуга відстрочки від мобілізації

За словами нардепа, на тлі цього дискусію про зниження мобілізаційного віку нижче за 25 років "важко уявити".

Він зауважив, що ці обговорення - "не умови, не шантаж, а просто питання" - існує серед партнерів, які питають, чому молодь до 25 років в Україні не підлягає мобілізації.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмін змінив порядок рекрутингу до армії в електронній формі

Раніше повідомлялося, що для того, щоб укомплектувати підрозділи ЗСУ, планується мобілізувати ще 160 тисяч осіб.