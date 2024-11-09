Рада не рассматривает снижение мобилизационного возраста ниже 25 лет. Они - "золотое поколение" Украины, - "слуга народа" Корниенко

В Верховной Раде не рассматривают возможность снижения мобилизационного возраста ниже 25 лет, несмотря на призывы от международных партнеров. Люди моложе 25 лет - "золотое поколение" Украины, которое должно восстанавливать страну после войны.

Об этом первый заместитель председателя Верховной рады Александр Корниенко сказал в эфире Radio NV, информирует Цензор.НЕТ.

Один из ответов, который я лично давал, что у нас немножко другая демографическая ситуация, чем была когда-то где-то, когда это реализовывалось. Потому что приводятся примеры других войн. Мы объясняем, что у нас демографическая яма. С 2005 года до 2013 года, семь-восемь лет у нас была большая рождаемость. Далее, с 2013 года, мы начали терять темпы рождаемости, сейчас они очень низкие. Поэтому это наше золотое поколение, с которым нам отстраивать страну, с которым нам работать", - рассказал он.

Корниенко напомнил, что недавно Верховная Рада запретила мобилизацию младше 25 лет, которые ранее считались ограниченно годными. Их могли мобилизовать из-за несогласованности законодательства.

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По словам нардепа, на фоне этого дискуссию о снижении мобилизационного возраста ниже 25 лет "трудно представить".

Он отметил, что эти обсуждения - "не условия, не шантаж, а просто вопрос" - существует среди партнеров, которые спрашивают, почему молодежь до 25 лет в Украине не подлежит мобилизации.

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Ранее сообщалось, что для того, чтобы укомплектовать подразделения ВСУ, планируется мобилизовать еще 160 тысяч человек.