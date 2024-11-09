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Новости мобилизации
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Рада не рассматривает снижение мобилизационного возраста ниже 25 лет. Они - "золотое поколение" Украины, - "слуга народа" Корниенко

Перший заступник голови Верховної ради Олександр Корнієнко

В Верховной Раде не рассматривают возможность снижения мобилизационного возраста ниже 25 лет, несмотря на призывы от международных партнеров. Люди моложе 25 лет - "золотое поколение" Украины, которое должно восстанавливать страну после войны.

Об этом первый заместитель председателя Верховной рады Александр Корниенко сказал в эфире Radio NV, информирует Цензор.НЕТ.

Один из ответов, который я лично давал, что у нас немножко другая демографическая ситуация, чем была когда-то где-то, когда это реализовывалось. Потому что приводятся примеры других войн. Мы объясняем, что у нас демографическая яма. С 2005 года до 2013 года, семь-восемь лет у нас была большая рождаемость. Далее, с 2013 года, мы начали терять темпы рождаемости, сейчас они очень низкие. Поэтому это наше золотое поколение, с которым нам отстраивать страну, с которым нам работать", - рассказал он.

Корниенко напомнил, что недавно Верховная Рада запретила мобилизацию младше 25 лет, которые ранее считались ограниченно годными. Их могли мобилизовать из-за несогласованности законодательства.

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По словам нардепа, на фоне этого дискуссию о снижении мобилизационного возраста ниже 25 лет "трудно представить".

Он отметил, что эти обсуждения - "не условия, не шантаж, а просто вопрос" - существует среди партнеров, которые спрашивают, почему молодежь до 25 лет в Украине не подлежит мобилизации.

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Ранее сообщалось, что для того, чтобы укомплектовать подразделения ВСУ, планируется мобилизовать еще 160 тысяч человек.

мобилизация (2732) Корниенко (658)


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Топ комментарии
+35
"Золоте покоління", це ви про своїх вилупків, які в елітних коледжах, та університетах за кордоном, вдалені від війни, жирують, за вкрадені вами, у пересічніх українців, гроші! А наші діти, кожного дня, від немовляти до підлітка, гинуть під, ракетними, шахедними та ударами кабами в Запоріжжі, Одесі, Херсоні, Харькові, Сумах, Дніпрі, та в інших містах України, а також 20-25 -ти річні, в окопах за Україну і свої родини! Горіти вам в пеклі, "зелені" ********! Ні одна влада за 30-ти річну історію Незалежної, своїми діями, не знищила стільки українців, ніж ваша зрадницко - іудейська влада! 🤬
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09.11.2024 15:37
+34
Іншими словами, Рада не розглядає перемогу України, тільки капітуляцію.
Бо перемога на фронті залежить в першу чергу також від середнього віку армії.
Середній вік української армії це 45 років.
А це означає автоматично поразку у війні.
Не було в світі жодної армії під час війни, середній вік якої перевищував 40 років.
Мобілізація з 25 до 60 років, це свідоме спрямування України до поразки.
У світі часи, у всіх війнах мобілізація в армію була з 18 років.
Призивний вік в британську армію, під час другої світової війни, з 18 до 45 років.
Аналогічно було й у Вермахта.
Мобілізація в американську армію з 19 до 40 років , під час В'єтнамської війни.
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09.11.2024 15:44
+29
Ось так головне не перемога ,а рейтинг ,але діди на фронті теж не витягують вони виснажені.
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09.11.2024 15:20
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Ось так головне не перемога ,а рейтинг ,але діди на фронті теж не витягують вони виснажені.
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09.11.2024 15:20 Ответить
Іншими словами, Рада не розглядає перемогу України, тільки капітуляцію.
Бо перемога на фронті залежить в першу чергу також від середнього віку армії.
Середній вік української армії це 45 років.
А це означає автоматично поразку у війні.
Не було в світі жодної армії під час війни, середній вік якої перевищував 40 років.
Мобілізація з 25 до 60 років, це свідоме спрямування України до поразки.
У світі часи, у всіх війнах мобілізація в армію була з 18 років.
Призивний вік в британську армію, під час другої світової війни, з 18 до 45 років.
Аналогічно було й у Вермахта.
Мобілізація в американську армію з 19 до 40 років , під час В'єтнамської війни.
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09.11.2024 15:44 Ответить
Завжди, по всьому світі у всіх війнах, переважно воювали юнаки 18-23, 25 років, бо в цьому віці вони ще не обзавелися сім'ями та майном і думають, що вони не вразливі до смерті (відсутнє відчуття самозбереження). Подивітьця на вік призиву, обов'язкове, або контрактне на військову службу у всіх арміях світу, там 30-35
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09.11.2024 15:57 Ответить
воювали молоді, це по вашим міркам. тоді 25 річний чоловік вважався вже підстаркуватим, бо до 40 не доживали.

а перемагав хто? молоді, чи розумні?
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09.11.2024 16:46 Ответить
А що, з велиих міст (Київ, Запоріжжя,Одеса, Дніпро) вже всі понад 25 років були мобіізовані? А як нарахунок донецьких, луганських биків, які втекли на захід України і тусують там в барах, і ніхто їх не чіпає, бо вони не зареєстровані ні в якому військоматі? Знову село та райцентри під ніж пустили, як і завжди.
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09.11.2024 16:30 Ответить
18-25 - это резерв для Путина. Их нельзя трогать. Кто же будет Польшу захватывать?
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09.11.2024 17:22 Ответить
В Вермахт в 43 снилили до 16 призывной возраст, когда возникла нехватка солдат. А к концу войны до 12.
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09.11.2024 19:41 Ответить
Думаю ето все просчитано. Тем кому сейчас 25 не помнят ни Майдана ни почему началась война и кто на кого напал. Им немножко промыть мозги и будут встречать рашистов с цветами. Да и молодые не привязаны к территории и даже к дому так как старики прожившие всю жизнь на етой земле. Молодым все равно где будет рашистская граница по р. Днепр или вокруг Львова. Им пообещай что откроют границы и отменят мобилизацию и за любого проголосуют даже за Януковоща. Тем более они не знают кто такой Януковощ. Вон уже даже Труханова сделали героем Украины. Думаете кто то из молодежи вспомнит что Труханов творил в 2013-14 годах?
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09.11.2024 16:15 Ответить
Эти крысы сделают пиар даже на ☀️ солнце.
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09.11.2024 16:25 Ответить
мені цікаво, хто, поіменно проголосує за капітуляцію.
під капітуляцією, я маю на увазі, будь який договорняк, з втратою території, скасування репарацій та зняття санкцій, навіть частково!
і ніяких: крим за скобкамі!!!
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09.11.2024 15:22 Ответить
Почитай стамбульські домовленності арахамії, подлляка, рєзнікова, і не мели дурниць!
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09.11.2024 16:00 Ответить
де можна почитати?
в тебе є?
даш почитати?
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09.11.2024 16:39 Ответить
на країни балтії передивився? заморозка, це втрачені території назавжди!
крим окупований всього десять років, коли плануєш відвідати ялту?
що б отримати репарації, достатньо вольового рушення у вашингтоні!
про лінію фронту не можу нічого сказати, бо не військовий.
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09.11.2024 16:38 Ответить
жоден притомний українець не напише, такої *****!
так що.....
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09.11.2024 19:03 Ответить
Якраз притомний українець це добре розумів і не живе в ілюзіях
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09.11.2024 19:18 Ответить
Вся зешобла проголосує , як завжди , стадним методом .
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09.11.2024 18:12 Ответить
А ,,95 квартал " це золотий генофонд, банк сперми !!!
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09.11.2024 15:28 Ответить
Ну ще можна зразки ДНК з піаніно взять,на якому грав найвеличніший і клонувати супер людей.
По образу і подобію так сказать.
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09.11.2024 16:33 Ответить
Нахіба нам стільки Буратін?
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09.11.2024 18:21 Ответить
А "заброньовані" мусора-чим не генофонд?
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09.11.2024 16:35 Ответить
Якщо сказали, що не розглядають, значить будуть знжати призовний вік. Це ж брехуни
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09.11.2024 15:29 Ответить
А що, з велиих міст (Київ, Запоріжжя,Одеса, Дніпро) вже всі понад 25 років були мобіізовані? А як нарахунок донецьких, луганських биків, які втекли на захід України і тусують там в барах, і ніхто їх не чіпає, бо вони не зареєстровані ні в якому військоматі? Знову село та райцентри під ніж пустили, як і завжди.
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09.11.2024 16:28 Ответить
Як добре що син шлюхи Юрій з Америки знає як правильно мобілізовувати молодь!
Як вже задовбали ці войовничі совкові діди, які просрали країну а тепер хочуть щоб молодь їм і пенсії організовувала і ще мерла в окопах. Ресентиментні кровожерливі старі вилупки, коли ж ви вже откинетесь
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09.11.2024 21:42 Ответить
Gorg, А ти звідки знаєш де мій син? Він з березня 2022-го до вересня 2023 воював в інтернаціональному корпусі. У вересні отримав важку контузію та повернувся в Штати. І ця дитина, як і я НІКОЛИ не були громадянами України. А що про себе ти ушльопку-ухилянтський можеш сказати?
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13.11.2024 16:18 Ответить
Вони- головний лехторат Зелених на майбутніх виборах( якщо колись будуть)...
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09.11.2024 15:29 Ответить
Москалі прийдуть - мобілізують.
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09.11.2024 15:35 Ответить
саме так !

стануть "золотим м'ясом" хутіна

.
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09.11.2024 16:03 Ответить
Зеленський вміє рахувати гроші. Це факт. І зараз відбувається зменшення майбутнього навантаження на пенсійний фонд.
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09.11.2024 15:35 Ответить
"Золоте покоління", це ви про своїх вилупків, які в елітних коледжах, та університетах за кордоном, вдалені від війни, жирують, за вкрадені вами, у пересічніх українців, гроші! А наші діти, кожного дня, від немовляти до підлітка, гинуть під, ракетними, шахедними та ударами кабами в Запоріжжі, Одесі, Херсоні, Харькові, Сумах, Дніпрі, та в інших містах України, а також 20-25 -ти річні, в окопах за Україну і свої родини! Горіти вам в пеклі, "зелені" ********! Ні одна влада за 30-ти річну історію Незалежної, своїми діями, не знищила стільки українців, ніж ваша зрадницко - іудейська влада! 🤬
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09.11.2024 15:37 Ответить
Зепдр теж не розглядав підвищення тарифів до кінця війни. Егеж зелені беблан ?!
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09.11.2024 15:37 Ответить
Запретили мобилизовывать. Добровольно -пожалуйста. При всех глупостях котоыре творит эта власть, тут спорить не стану. Люди в возрасти 23-27 лет, как раз и переходят из безрассудного подросткового состояния в осознанную жизнь. Кто физически сильный, и у кого есть желание рисковать - никто не запрещает. Но Мобилизовать детей, у кого ещё мышление не до конца осознанное - не вариант, и это делают правильно.
Вся бандитская мобилизационная машина, отправила бы молодёж в этот ужас, не смотря на их способности и возможности, и не оставила бы даже шанса на будущее.
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09.11.2024 15:40 Ответить
В 21-23 роки, це вже не діти, це дорослі люди.
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09.11.2024 15:47 Ответить
Это люди которые несут криминальную ответсвенность, и на которых возлагается больше обязанностей, но в нашем современном обществе, по своему мышлению в асболютном большинстве - это подростковое мышление, которое не может оценить все риски, и думает, что как в игре будет - рестарт
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09.11.2024 15:49 Ответить
Тобто голосувати на виборах, запліднювати дівчат, купляти горілку вони вже можуть, а воювати- ще зарано? Я пістля 25 місяців строкової служби, через пів року після дембеля, у віці 23 років, 1 травня
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09.11.2024 16:08 Ответить
1986 року збирав графіт біля 4-го енергоблока на ЧАЕС, і не обурювався, а працював і досі живий!
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09.11.2024 16:11 Ответить
із свого досвіду ст. сержанта СА, ком відділення:

18 - ще молоді і безтолкові
20-22 - вже норм

.
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09.11.2024 16:09 Ответить
Давайте тоді вже з 38 років, щоб встигли покоління дітей виростити, чи з 58 щоб встигли другий раз одружитися і ще одне покоління виростити )). А потім давайте квиток у один кінець.
Має бути так: два роки воюєш - два роки можеш відпочивати. Якщо молоді ссуть, хай замість обмежено придатних в тилу служать.
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09.11.2024 16:00 Ответить
а ще онуків понянчити та на правнуків подивитись ?

та ви - звірі ! 😕

.
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09.11.2024 16:11 Ответить
А повістку в труну на похоронах класти.
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09.11.2024 16:25 Ответить
При всех ужасах войны, том что происходит, не стоит забывать, что мальчики намного продуктивнее девочек в возрождении поколения. Если отбросить все традиции, то мальчик может за день 5 детей и более сделать, дело за малым родить их и вырастить. В своей фрахе я основывался на том, что мне кажется, что я вижу, что не смотря на то что поколения растут более прогрессивно, они при этом на дольшее время остаются в подростковом возрасте. Опять же имникто не запрещает воевать... но вылавливать их как это происходит сейчас, из за того, что более опытные и взрослые уже себе придумали как не идти на войну.. ну просто в топку кинут.. и будущего не будет
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09.11.2024 16:22 Ответить
Не в ********* світі, де у 20-25 лише всі дороги відкриваються і можливості.
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09.11.2024 16:30 Ответить
Ще один прокинувся..
Мабудь з відрядження з Колумбіі повернувся..
з новим"планом"
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09.11.2024 15:45 Ответить
Говорите прямо, честные вы наши! Мы их еще "подоим" на налоги! А 50+, тем более 65+ отработанный материал! Тех не жалко, да и если пенсии им платить, воровать нечего будет!
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09.11.2024 15:47 Ответить
Золотое поколение... Шедевр... А на всех остальных нам положить)))
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09.11.2024 15:47 Ответить
А що, з велиих міст (Київ, Запоріжжя,Одеса, Дніпро) вже всі понад 25 років були мобіізовані? А як нарахунок донецьких, луганських биків, які втекли на захід України і тусують там в барах, і ніхто їх не чіпає, бо вони не зареєстровані ні в якому військоматі? Знову село та райцентри під ніж пустили, як і завжди.
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09.11.2024 16:26 Ответить
як тільки зелена морда прислуги клоуна-наркомана з головкою ЕрZе розкриє свою пащеку - знай: бреше ця падлюка!
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09.11.2024 15:49 Ответить
Авжеж, це покоління ''хочь паржьом'' -виборці ''сук народу''
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09.11.2024 15:50 Ответить
Звісно що не розглядає, нема команди фас
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09.11.2024 15:51 Ответить
Ето вообще то называется дискриминация по возрасту. "Золоте покоління" которое проголосует за популистов и сепаров типо Труханова, так как не знает даже что случилось в 2014 году. Короче идем по грузинскому сценарию.
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09.11.2024 16:03 Ответить
Как звонишь по обьявлению вакансии на работу, то только до 35, а как в окоп, то можно и до 60-ти!
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09.11.2024 16:14 Ответить
А Рада розглядає, як через три місяці мобіків на "дембєль" відпускати і при цьому теперішню чисельність підрозділів підняти хоч би до 25%? Відправити
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09.11.2024 16:05 Ответить
Та без різниці, війна буде продовжуватись, а значить наступого року призвуть тих кому сьогодні 24, а ще наступного тих кому 23 і так далі.
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09.11.2024 16:10 Ответить
та десь так.

хіба що Трамп знайде 200 000 європейських зольдатен на 1200 км демілітаризації.

а що? ви думаєте не знайде ?
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09.11.2024 16:14 Ответить
Трампу покуй на українців, він гроші заробляє собі і своїм нащадкам, та тільки базікає!
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09.11.2024 16:17 Ответить
Це точно.
Трампу цікавий Трамп, тільки Трамп, і ніщо, крім Трампа.
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09.11.2024 18:05 Ответить
А они шо, женятся, детей рожают? Сидят возле мусоропровода, курят план. Офигенный золтой фонд.
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09.11.2024 16:13 Ответить
Буткевич на середовому стрімі сказав, що оця "кравасіся страни" у соцмережі звернувся до дідуся Байдена з проханням допомогти їм, "кравасісям", переобратися на наступних виборах. А, як вам таке? Що, допоможемо їм зробити усіх нас ще раз, разом?
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09.11.2024 16:15 Ответить
Ну це означає що

1. Вибори будуть найближчим часом, бо їм защемили яйки
2. Трамп їх послав накуй
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09.11.2024 16:25 Ответить
"Золоте покоління", яке буде цілодобово "працювати" для подолання демографічної кризи у країні мрій
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09.11.2024 16:20 Ответить
А що, з велиих міст (Київ, Запоріжжя,Одеса, Дніпро) вже всі понад 25 років були мобіізовані? А як нарахунок донецьких, луганських биків, які втекли на захід України і тусують там в барах, і ніхто їх не чіпає, бо вони не зареєстровані ні в якому військоматі? Знову село та райцентри під ніж пустили, як і завжди.
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09.11.2024 16:24 Ответить
Не переживайте, все це популізм. Коли припре і вигребуть старших 25, вік все одно знижуватимуть. Проблема не в цьому, а в тому що ресурс розтікається крізь пальці через корупцію у вигляді "відмазаних" безліччю способів. Тому в цій ситуації скільки бусів на вулиці не випускай, і як вік не знижуй, фініш буде тим же. Треба за розум братися, а в нашої влади з цим не виходить. Просто ніяк.
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09.11.2024 16:28 Ответить
Розуму вистачає. Не вистачає патріотів та українців при владі...
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09.11.2024 17:44 Ответить
Вони "золотий" виборчий фонд Зеленскава, куплений заявами, що їх для мобілізації не розглядають. А от після виборів ...
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09.11.2024 16:29 Ответить
Так без допомоги ВСУ скоро прийдуть кацапи окупанти і згребуть до свого війська - орди , всіх -всіх повністю і молодих і старих українців під загрозою смерті . А потім поженуть завойовувати Європу. А слуга нібито Українського народу Корнієнко вмить стане слугою народа москалів і чимдуж буде підспівувати і кремлю і його армії загарбників.
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09.11.2024 16:30 Ответить
Нарешті хоч хтось заспокоїв і вже визначив, хто буде відбудовувати. Все зрозуміло кому до 25 будуть розбирати завали. Значить мені вже не прийдеться. Але найцікавіше в повідомлені про нам з ними. Ну ними це про тих кому до 25. А хто такі нам? Наприклад я не слуга народу. Чому оці гівнюки з зеленого картелю завжди або когось іншого примазують до себе, або самі до того іншого примазуються. Наприклад я не хочу бути в компанії із зеленушками ні в добрих подіях, ні в поганих. Ха ха ха.
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09.11.2024 16:36 Ответить
Той, кому до 25, буде воювати в армії пуйла на теренах померлого СНД (та не тільки).
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09.11.2024 17:40 Ответить
Ну бубочки не хочуть так казати. Спочатку вони розказували що кому до 25 мають нарожати по 10 дітей. Тепер кажуть що вони мають спочатку розгрібати завали, а потім відбудовувати. А ще через якийсь час вже скажуть що пора мобілізовуватись як не в одну армію, то прийдеться таки в іншу. Ха ха ха.
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09.11.2024 18:22 Ответить
Звісно. Цеж ваш золотий електорат, котрий закоханий у потужного та незламного. Тим більше на горизонті замаячили вибори
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09.11.2024 16:40 Ответить
"Зелені" потвори і їх ригомаланці залишать "золоте покоління" під кацапськими ракетами в тилу, або видавлять до Європи через Тису і інші "хлібні" схеми.
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09.11.2024 16:40 Ответить
А 26-річні й старші - сміття під ногами? Не чіпайте маминих чорнобривців!
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09.11.2024 16:41 Ответить
От до речі. Чим так не влаштовують 26 річні порівняно з 25 річними? На яких підставах взяті вікові цифри? Наприклад 59 річний ну нічим не відрізняється від 60річного. Інший раз здоров'я скажімо 55 річного гірше як в іншого 65 річного. Напевно оці от цифри починаючи з 20річного віку взагалі не мають сенсу. Може би встановлювати якісь критерії починаючи із стану здоров'я? Але ж з іншої сторони такі спеціалісти як крупа наприклад легко робить із чемпіона по здоров'ю інваліда 2 групи, а інваліда у здорового. Прям як золота рибка. Ха ха ха.
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09.11.2024 17:09 Ответить
Серед захисників Крут були бійці Куреня студентів Січових Стрільців. До нього входили студенти університету св. Володимира та Українського народного університету, а також учні старших класів Кирило-Мефодіївської гімназії. І вони зовсім юні герої всі загинули, до останнього захищаючи Україну.
Архів. Унікальна статистика з облікових карток УПА виявлена ​​в секретних документах офіційного військового архіву. Виявила що УПА була на 90% патріотів повстанців які мали юний вік до 28 років .... Вік членів УПА в середньому становив 18-22 роки. Більшість воїнів УПА бандерівців відрізнялися незвичайною молодістю. Так, за часів розквіту боротьби УПА - в 1943-45-му роках - 20% партизан були в віці до 18- років (народилися до 1925 році), 15% у віці 20 років, 13% - у віці 23 років, 12% у віці 21 року, 8% у віці 22 років.... Десятки тисяч молодих зовсім юних українських патріотів героїв УПА не замислюючись вмирали, але вони до останньої краплі своєї крові мужньо боролися за свободу і незалежність своєї рідної Української держави як з гітлерівськими фашистами окупантами так і з точно такими ж сталінськими кремлівськими комуно-фашистами окупантами, що зазіхнули на нашу святу суверенну українську землю. А тепер поки що українська продажна влада і молодь буде спокійно дивитися як гине Україна яку нема кому захистити от кремлівських загарбників
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09.11.2024 17:55 Ответить
Тоді ваше "золоте покоління" мобілізує *****.

Будуть ваші тиндітні сонечки подружками дагестанців та кадирівців.
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09.11.2024 19:59 Ответить
По кілу віагри всім дітям! Стерненку фуру віагри!
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09.11.2024 21:52 Ответить
Так, а на...уя в армію брали з 18, давайте " срочку" з 40- ка
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10.11.2024 01:49 Ответить
 
 