Рада не рассматривает снижение мобилизационного возраста ниже 25 лет. Они - "золотое поколение" Украины, - "слуга народа" Корниенко
В Верховной Раде не рассматривают возможность снижения мобилизационного возраста ниже 25 лет, несмотря на призывы от международных партнеров. Люди моложе 25 лет - "золотое поколение" Украины, которое должно восстанавливать страну после войны.
Об этом первый заместитель председателя Верховной рады Александр Корниенко сказал в эфире Radio NV, информирует Цензор.НЕТ.
Один из ответов, который я лично давал, что у нас немножко другая демографическая ситуация, чем была когда-то где-то, когда это реализовывалось. Потому что приводятся примеры других войн. Мы объясняем, что у нас демографическая яма. С 2005 года до 2013 года, семь-восемь лет у нас была большая рождаемость. Далее, с 2013 года, мы начали терять темпы рождаемости, сейчас они очень низкие. Поэтому это наше золотое поколение, с которым нам отстраивать страну, с которым нам работать", - рассказал он.
Корниенко напомнил, что недавно Верховная Рада запретила мобилизацию младше 25 лет, которые ранее считались ограниченно годными. Их могли мобилизовать из-за несогласованности законодательства.
По словам нардепа, на фоне этого дискуссию о снижении мобилизационного возраста ниже 25 лет "трудно представить".
Он отметил, что эти обсуждения - "не условия, не шантаж, а просто вопрос" - существует среди партнеров, которые спрашивают, почему молодежь до 25 лет в Украине не подлежит мобилизации.
Ранее сообщалось, что для того, чтобы укомплектовать подразделения ВСУ, планируется мобилизовать еще 160 тысяч человек.
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Бо перемога на фронті залежить в першу чергу також від середнього віку армії.
Середній вік української армії це 45 років.
А це означає автоматично поразку у війні.
Не було в світі жодної армії під час війни, середній вік якої перевищував 40 років.
Мобілізація з 25 до 60 років, це свідоме спрямування України до поразки.
У світі часи, у всіх війнах мобілізація в армію була з 18 років.
Призивний вік в британську армію, під час другої світової війни, з 18 до 45 років.
Аналогічно було й у Вермахта.
Мобілізація в американську армію з 19 до 40 років , під час В'єтнамської війни.
а перемагав хто? молоді, чи розумні?
під капітуляцією, я маю на увазі, будь який договорняк, з втратою території, скасування репарацій та зняття санкцій, навіть частково!
і ніяких: крим за скобкамі!!!
в тебе є?
даш почитати?
крим окупований всього десять років, коли плануєш відвідати ялту?
що б отримати репарації, достатньо вольового рушення у вашингтоні!
про лінію фронту не можу нічого сказати, бо не військовий.
так що.....
По образу і подобію так сказать.
Як вже задовбали ці войовничі совкові діди, які просрали країну а тепер хочуть щоб молодь їм і пенсії організовувала і ще мерла в окопах. Ресентиментні кровожерливі старі вилупки, коли ж ви вже откинетесь
стануть "золотим м'ясом" хутіна
.
Вся бандитская мобилизационная машина, отправила бы молодёж в этот ужас, не смотря на их способности и возможности, и не оставила бы даже шанса на будущее.
18 - ще молоді і безтолкові
20-22 - вже норм
.
Має бути так: два роки воюєш - два роки можеш відпочивати. Якщо молоді ссуть, хай замість обмежено придатних в тилу служать.
та ви - звірі ! 😕
.
Мабудь з відрядження з Колумбіі повернувся..
з новим"планом"
хіба що Трамп знайде 200 000 європейських зольдатен на 1200 км демілітаризації.
а що? ви думаєте не знайде ?
Трампу цікавий Трамп, тільки Трамп, і ніщо, крім Трампа.
1. Вибори будуть найближчим часом, бо їм защемили яйки
2. Трамп їх послав накуй
Архів. Унікальна статистика з облікових карток УПА виявлена в секретних документах офіційного військового архіву. Виявила що УПА була на 90% патріотів повстанців які мали юний вік до 28 років .... Вік членів УПА в середньому становив 18-22 роки. Більшість воїнів УПА бандерівців відрізнялися незвичайною молодістю. Так, за часів розквіту боротьби УПА - в 1943-45-му роках - 20% партизан були в віці до 18- років (народилися до 1925 році), 15% у віці 20 років, 13% - у віці 23 років, 12% у віці 21 року, 8% у віці 22 років.... Десятки тисяч молодих зовсім юних українських патріотів героїв УПА не замислюючись вмирали, але вони до останньої краплі своєї крові мужньо боролися за свободу і незалежність своєї рідної Української держави як з гітлерівськими фашистами окупантами так і з точно такими ж сталінськими кремлівськими комуно-фашистами окупантами, що зазіхнули на нашу святу суверенну українську землю. А тепер поки що українська продажна влада і молодь буде спокійно дивитися як гине Україна яку нема кому захистити от кремлівських загарбників
Будуть ваші тиндітні сонечки подружками дагестанців та кадирівців.