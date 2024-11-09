Помер український боксер В’ячеслав Узелков

У віці 45 років помер український боксер-чемпіон В'ячеслав Узелков.

Про це повідомили у Федерації боксу України, інформує Цензор.НЕТ.

"З глибоким сумом повідомляємо, що український бокс зазнав важкої втрати – пішов з життя В’ячеслав Узелков. Його ім’я назавжди залишиться в історії спорту, а приклад сили, стійкості та відданості своїй справі надихатиме майбутні покоління", - йдеться у повідомленні.

Також про смерть Узелкова повідомив колишній очільник Федерації боксу України Володимир Продивус.

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"Сьогодні український бокс зазнав непоправної втрати. В’ячеслав був не лише талановитим спортсменом і чемпіоном, а й людиною великого серця, який завжди віддавав себе повністю своїй справі. Його жагу до перемоги, силу духу і неймовірну харизму важко забути. В’ячеслав став натхненням для багатьох молодих боксерів і завжди залишався вірним українському спорту", - написав він.

Поки що причини та обставини смерті спортсмена невідомі.

Нещодавно Узелков переніс операцію на серці й перебував на етапі реабілітації.

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Довідка

В’ячеслав Узелков народився у квітні 1979 року у Вінниці. За час своєї спортивної кар’єри він призер чемпіонатів світу та Європи серед аматорів. У професійному боксі українець з’явився у 2004 році, і в першому ж поєдинку здолав росіянина Сулеймана Джерілова. Кар’єру Узелков закінчив у 2013 році, в останньому двобої він поступився сербу Геарду Аєтовичу.

Згодом він став телеведучим та здобув популярність завдяки участі у таких шоу як "Україна має талант", а згодом зі своєю дружиною знімався у передачі "Зважені та щасливі".

Також Узелков пробував себе в ролі політика: у 2020-му він балотувався у мери Вінниці від партії "ОПЗЖ", утім програв вибори, набравши лише 4% голосів.