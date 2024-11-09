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Новини
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Помер український боксер В’ячеслав Узелков

Помер боксер В’ячеслав Узелков

У віці 45 років помер український боксер-чемпіон В'ячеслав Узелков.

Про це повідомили у Федерації боксу України, інформує Цензор.НЕТ.

"З глибоким сумом повідомляємо, що український бокс зазнав важкої втрати – пішов з життя В’ячеслав Узелков. Його ім’я назавжди залишиться в історії спорту, а приклад сили, стійкості та відданості своїй справі надихатиме майбутні покоління", - йдеться у повідомленні.

Також про смерть Узелкова повідомив колишній очільник Федерації боксу України Володимир Продивус.

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"Сьогодні український бокс зазнав непоправної втрати. В’ячеслав був не лише талановитим спортсменом і чемпіоном, а й людиною великого серця, який завжди віддавав себе повністю своїй справі. Його жагу до перемоги, силу духу і неймовірну харизму важко забути. В’ячеслав став натхненням для багатьох молодих боксерів і завжди залишався вірним українському спорту", - написав він.

Поки що причини та обставини смерті спортсмена невідомі.

Нещодавно Узелков переніс операцію на серці й перебував на етапі реабілітації.

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Довідка

В’ячеслав Узелков народився у квітні 1979 року у Вінниці. За час своєї спортивної кар’єри він призер чемпіонатів світу та Європи серед аматорів. У професійному боксі українець з’явився у 2004 році, і в першому ж поєдинку здолав росіянина Сулеймана Джерілова. Кар’єру Узелков закінчив у 2013 році, в останньому двобої він поступився сербу Геарду Аєтовичу.

Згодом він став телеведучим та здобув популярність завдяки участі у таких шоу як "Україна має талант", а згодом зі своєю дружиною знімався у передачі "Зважені та щасливі".

Також Узелков пробував себе в ролі політика: у 2020-му він балотувався у мери Вінниці від партії "ОПЗЖ", утім програв вибори, набравши лише 4% голосів.

Автор: 

бокс (169) смерть (6744)


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Топ коментарі
+33
Або ничого або ПРАВДУ.
Ось так саме говорить латинська присливля.
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09.11.2024 15:47
+16
Коли здохне ублюдочний ху@ ло
буде салют по всьому світу і величезне свято

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09.11.2024 16:17
+14
''ЗажОпник''. Таких у ВР зелені багато пригріли.
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09.11.2024 15:52
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Прл померлих, або добре, або ніяк! Я особисто не вважаю його гордістю України, нема за що. Але, хай покоїтьця з миром. На тому світі все віддастя за вчинки, та засдуги його!
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09.11.2024 15:44 Відповісти
Або ничого або ПРАВДУ.
Ось так саме говорить латинська присливля.
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09.11.2024 15:47 Відповісти
Можливо, не буду сперечатися!
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09.11.2024 16:24 Відповісти
Зольдат теж помиляється, ось повний вислів та автор: Якщо бути точним, то давньогрецький поет і політик Хилон з Спарти, що жив в VI ст. до н. е., насправді сказав «Про мертвих або добре, або нічого, крім правди».
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09.11.2024 17:21 Відповісти
коментарі не видаляються, перепрошую у Александр Иванов 29ff5b68 , котрий першим вказав вірно вислів.
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09.11.2024 17:35 Відповісти
що значить можливо?! в тебе гугл відімкнули?!
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09.11.2024 17:29 Відповісти
Латинське прислівʼя, ага! З Латинії!
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09.11.2024 16:47 Відповісти
Ага, а ще є латинська мова з Латинії. А також алфавіт та ще і цфіри з Латинії. А ви шо і не знали? Брак освіти?
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09.11.2024 16:53 Відповісти
Якщо бути точним, то давньогрецький поет і політик Хілон зі Спарти, який жив у VI столітті до н. е., насправді сказав «Про мертвих або добре, або нічого, крім правди».
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09.11.2024 16:56 Відповісти
Вкорне неверно. Шо, про дохлого Путина тоже молчать?
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09.11.2024 16:11 Відповісти
Коли здохне ублюдочний ху@ ло
буде салют по всьому світу і величезне свято

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09.11.2024 16:17 Відповісти
Більшість людей не будуть в лавах ЗСУ, але це їх ніяк не характеризує
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09.11.2024 15:57 Відповісти
Ще як характеризує.
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09.11.2024 16:41 Відповісти
Ніяк. Бо всі фізично не можуть бути в армії. Досить ділити людей
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09.11.2024 20:23 Відповісти
Тут діоять на заробітчан від ведмедука, як ти і інших
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09.11.2024 20:38 Відповісти
Нехай ділять. Аби дурниць не робили
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09.11.2024 20:55 Відповісти
А я Людей з гівном не змішую. Оно, наприклад, прокурори - інваліди теж фізічно не в змозі.
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09.11.2024 20:52 Відповісти
Значить всі, хто не в ЗСУ - не люди. Зрозуміло
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09.11.2024 22:17 Відповісти
Ні, вам не зрозуміло.
Та і навряд ви шось зрозумієтє.
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09.11.2024 22:22 Відповісти
Мені давно зрозуміло. Бо вам муляють заклади харчування в Києві
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10.11.2024 00:05 Відповісти
Очи мулять слимаки.

Ситі хами, довольні в них *****.
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10.11.2024 08:30 Відповісти
Хами в армії? Так, мулять очі
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10.11.2024 14:00 Відповісти
Ні, по закладах посиленого харчування хами та по ТПУ і клюбах з ситими *******.
Я ж вже казав шо вам не зрозуміти.
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10.11.2024 14:10 Відповісти
Не зрозуміти, бо не бачу хамів і бидла навкруги, а бачу людей. Депресію треба не транслювати, а лікувати. Люди ситі - це добре. Бо я не хочу бачити Київ таким, яким він був у березні 2022-го року, коли в черзі в магазин треба було стояти. Зате купу хамів я побачив в армії. Тільки ця тема не педалюється - бо небезпечна
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10.11.2024 14:31 Відповісти
А в дзеркало дивився?
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10.11.2024 15:13 Відповісти
Образи незнайомим людям, як вчора написали тут влучно, пишуть дуже часто пенсіонери. Особливо одинокі. Бо в силу або свого характеру або інших обставин вони нікому не потрібні, навіть їхнім дітям. Ви про мене нічого не знаєте, бо тут на форумі навіть аватарку не можна підчепити і немає ніякої інформації в профілі. Зате є купу "експертів". Ситі я мав на увазі, що навіть під час страшної війни у нас є продукти в магазинах і багатьом гріх жалітися
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10.11.2024 15:40 Відповісти
А де тут образи? Особисто я не бачу.
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10.11.2024 16:13 Відповісти
До речі, я цітував Метця, де він чітко написав шо сити хами, а не Люди. Нажаль люди при ЗЕленій владі зовсім не ситі. Хами так, люди ні.
Но вам цього не зрозуміти, як я вже двічи писав і ви двічи це підтвердили.
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10.11.2024 15:35 Відповісти
його ОПЗЖ хотіла пропихнути на мера Вінниці, як крєпкого хозяйствєніка
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09.11.2024 15:50 Відповісти
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09.11.2024 15:51 Відповісти
''ЗажОпник''. Таких у ВР зелені багато пригріли.
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09.11.2024 15:52 Відповісти
Скажемо так, щось капітально його струсонуло у 2020 році, але вплив травматичного виду спорту проглядався і до того...

-В'ячеслав Узелков народився у квітні 1979 року у Вінниці. За час своєї спортивної кар'єри він призер чемпіонатів світу та Європи серед аматорів.
-Дебют Узелкова на професійному рингу відбувся 24 жовтня 2004 року.
-9 листопада 2013 в Києві В'ячеслав здобув перемогу нокаутом в бою проти американця Джейдона Кодрінгтона й завоював титул Інтернаціонального чемпіона за версією IBO в напівважкій вазі.
-12 квітня 2014 року Узелков провів останній в кар'єрі бій, програвши сербу Геарду Аєтовичу.
-У 2009 році взяв участь у другому сезоні танцювального шоу "Танцюю для тебе".
-У 2014-2015 роках В'ячеслав був членом журі на передачі "Україна має талант". Потім разом із дружиною Мариною знімався у передачі "Зважені та щасливі".
-У вересні 2020 року зареєстрований кандидатом на посаду міського голови Вінниці від партії "Опозиційна платформа - За жиддя", але вибори програв.
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09.11.2024 17:45 Відповісти
навіть у Вінниці мінімум 4% колаборантів...
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09.11.2024 15:55 Відповісти
було у 2020
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09.11.2024 17:30 Відповісти
Раджу не наближатись до домовини близьким померлого, спочатку треба перевірити на "новічок" і полоній. Раша вміє прибирати тих, хто хоче викрити їх методи політичного впливу
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09.11.2024 16:19 Відповісти
Це хто такий викривач? Ватний Узєлков?
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09.11.2024 16:40 Відповісти
Ти п'яний?
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09.11.2024 20:36 Відповісти
Все ж таки, як боксер мені він подобався, завжди в його боях була якась несподіванка, то він когось на сраку посадить, то його.. Інтрига була! Земля пухом.
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09.11.2024 17:37 Відповісти
Якщо він не воював, а займався тим, що збирався в мери Вінниці, тепер про всіх, хто збирався в мери та помер писатимуть?
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09.11.2024 20:35 Відповісти
>балотировался от партии "ОПЗЖ"

Після цього можна можна лише побажати щоб Ломаченко віправився за Узелковим. Одним ворогом меньше.
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09.11.2024 21:34 Відповісти
 
 