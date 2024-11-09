Помер український боксер В’ячеслав Узелков
У віці 45 років помер український боксер-чемпіон В'ячеслав Узелков.
Про це повідомили у Федерації боксу України, інформує Цензор.НЕТ.
"З глибоким сумом повідомляємо, що український бокс зазнав важкої втрати – пішов з життя В’ячеслав Узелков. Його ім’я назавжди залишиться в історії спорту, а приклад сили, стійкості та відданості своїй справі надихатиме майбутні покоління", - йдеться у повідомленні.
Також про смерть Узелкова повідомив колишній очільник Федерації боксу України Володимир Продивус.
"Сьогодні український бокс зазнав непоправної втрати. В’ячеслав був не лише талановитим спортсменом і чемпіоном, а й людиною великого серця, який завжди віддавав себе повністю своїй справі. Його жагу до перемоги, силу духу і неймовірну харизму важко забути. В’ячеслав став натхненням для багатьох молодих боксерів і завжди залишався вірним українському спорту", - написав він.
Поки що причини та обставини смерті спортсмена невідомі.
Нещодавно Узелков переніс операцію на серці й перебував на етапі реабілітації.
Довідка
В’ячеслав Узелков народився у квітні 1979 року у Вінниці. За час своєї спортивної кар’єри він призер чемпіонатів світу та Європи серед аматорів. У професійному боксі українець з’явився у 2004 році, і в першому ж поєдинку здолав росіянина Сулеймана Джерілова. Кар’єру Узелков закінчив у 2013 році, в останньому двобої він поступився сербу Геарду Аєтовичу.
Згодом він став телеведучим та здобув популярність завдяки участі у таких шоу як "Україна має талант", а згодом зі своєю дружиною знімався у передачі "Зважені та щасливі".
Також Узелков пробував себе в ролі політика: у 2020-му він балотувався у мери Вінниці від партії "ОПЗЖ", утім програв вибори, набравши лише 4% голосів.
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Ось так саме говорить латинська присливля.
буде салют по всьому світу і величезне свято
Та і навряд ви шось зрозумієтє.
Ситі хами, довольні в них *****.
Я ж вже казав шо вам не зрозуміти.
Но вам цього не зрозуміти, як я вже двічи писав і ви двічи це підтвердили.
-В'ячеслав Узелков народився у квітні 1979 року у Вінниці. За час своєї спортивної кар'єри він призер чемпіонатів світу та Європи серед аматорів.
-Дебют Узелкова на професійному рингу відбувся 24 жовтня 2004 року.
-9 листопада 2013 в Києві В'ячеслав здобув перемогу нокаутом в бою проти американця Джейдона Кодрінгтона й завоював титул Інтернаціонального чемпіона за версією IBO в напівважкій вазі.
-12 квітня 2014 року Узелков провів останній в кар'єрі бій, програвши сербу Геарду Аєтовичу.
-У 2009 році взяв участь у другому сезоні танцювального шоу "Танцюю для тебе".
-У 2014-2015 роках В'ячеслав був членом журі на передачі "Україна має талант". Потім разом із дружиною Мариною знімався у передачі "Зважені та щасливі".
-У вересні 2020 року зареєстрований кандидатом на посаду міського голови Вінниці від партії "Опозиційна платформа - За жиддя", але вибори програв.
Після цього можна можна лише побажати щоб Ломаченко віправився за Узелковим. Одним ворогом меньше.