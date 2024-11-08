РФ не повернула Україні тіло журналістки Вікторії Рощиної під час репатріації 8 листопада, - Координаційний штаб

Тіло журналістки Вікторії Рощиної, яка померла у російському полоні, не повернули в Україну під час репатріації 8 листопада.

Про це у коментарі "Суспільному" сказали в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими, повідомляє Цензор.НЕТ.

У Координаційному штабі розповіли, що 8 листопада за результатами репатріаційних заходів в Україну повернули тіла 563 полеглих захисників. Про цивільних у новині не йшлося.

Нагадаємо, що нещодавно голова парламентського комітету з питань свободи слова, народний депутат від "Голосу" Ярослав Юрчишин заявляв, що РФ затягує процес передання Україні тіла журналістки Вікторії Рощиної, яка померла у російському полоні.

Також раніше в Координаційному штабі заявляли, що російська сторона може затягувати репатріацію тіла Рощиної, щоб приховати сліди ймовірного злочину.

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Смерть Вікторії Рощиної у російському полоні

10 жовтня батьку української журналістки, лауреатки премії "Мужність у журналістиці" 2022 року Вікторії Рощиної, яка перебувала у російському полоні, повідомили про її смерть під час етапування з Таганрога до Москви. Згодом інформацію підтвердили у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

Вікторія Рощина зникла 3 серпня 2023 року на окупованій території, звідки вела репортаж.

У травні 2024 року РФ вперше визнала, що тримає Вікторію Рощину в полоні.

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