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РФ не повернула Україні тіло журналістки Вікторії Рощиної під час репатріації 8 листопада, - Координаційний штаб

рф не віддає Україні тіло Рощиної

Тіло журналістки Вікторії Рощиної, яка померла у російському полоні, не повернули в Україну під час репатріації 8 листопада.

Про це у коментарі "Суспільному" сказали в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими, повідомляє Цензор.НЕТ.

У Координаційному штабі розповіли, що 8 листопада за результатами репатріаційних заходів в Україну повернули тіла 563 полеглих захисників. Про цивільних у новині не йшлося.

Нагадаємо, що нещодавно голова парламентського комітету з питань свободи слова, народний депутат від "Голосу" Ярослав Юрчишин заявляв, що РФ затягує процес передання Україні тіла журналістки Вікторії Рощиної, яка померла у російському полоні.

Також раніше в Координаційному штабі заявляли, що російська сторона може затягувати репатріацію тіла Рощиної, щоб приховати сліди ймовірного злочину.

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Смерть Вікторії Рощиної у російському полоні

10 жовтня батьку української журналістки, лауреатки премії "Мужність у журналістиці" 2022 року Вікторії Рощиної, яка перебувала у російському полоні, повідомили про її смерть під час етапування з Таганрога до Москви. Згодом інформацію підтвердили у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

Вікторія Рощина зникла 3 серпня 2023 року на окупованій території, звідки вела репортаж.

У травні 2024 року РФ вперше визнала, що тримає Вікторію Рощину в полоні.

Читайте також: У Європарламенті вимагають розслідування загибелі в російському полоні журналістки Вікторії Рощиної

Автор: 

полон (1605) росія (66520) смерть (6789) Рощина Вікторія (31)


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Мало хто так прославлено постраждав від рузьге катів, як журналісти!
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08.11.2024 17:30 Відповісти
Яби якимось побитом ми отримували інформацію з рук (скажімо) кухарів або слюсарів, то знали б, що головними жертвами є відповідно кухарі чи слюсарі.
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08.11.2024 17:34 Відповісти
Не дуже зрозуміло, що не так? Викрали, вбили, замордували молоду жінку. Вона журналіст. Ти хотів щоб вона була слюсарем?
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08.11.2024 17:56 Відповісти
В тебе особисто є хтось в полоні?
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08.11.2024 17:57 Відповісти
"Немає тіла - немає діла".....
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08.11.2024 18:19 Відповісти
Зевладі її не вигідно було повертати живою- занадто багато їм сала за шкуру залида своїми статтями про здачу Херсону в 2022
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09.11.2024 04:24 Відповісти
 
 