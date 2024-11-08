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РФ не вернула Украине тело журналистки Виктории Рощиной во время репатриации 8 ноября, - Координационный штаб

рф не віддає Україні тіло Рощиної

Тело журналистки Виктории Рощиной, которая умерла в российском плену, не вернули в Украину во время репатриации 8 ноября.

Об этом в комментарии "Суспільному" сказали в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными, сообщает Цензор.НЕТ.

В Координационном штабе рассказали, что 8 ноября по результатам репатриационных мероприятий в Украину вернули тела 563 павших защитников. О гражданских в новости речь не шла.

Напомним, что недавно председатель парламентского комитета по вопросам свободы слова, народный депутат от "Голоса" Ярослав Юрчишин заявлял, что РФ затягивает процесс передачи Украине тела журналистки Виктории Рощиной, которая умерла в российском плену.

Также ранее в Координационном штабе заявляли, что российская сторона может затягивать репатриацию тела Рощиной, чтобы скрыть следы вероятного преступления.

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Смерть Виктории Рощиной в российском плену

10 октября отцу украинской журналистки, лауреата премии "Мужество в журналистике" 2022 года Виктории Рощиной, которая находилась в российском плену, сообщили о ее смерти во время этапирования из Таганрога в Москву. Впоследствии информацию подтвердили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными.

Виктория Рощина исчезла 3 августа 2023 года на оккупированной территории, откуда вела репортаж.

В мае 2024 года РФ впервые признала, что держит Викторию Рощину в плену.

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Автор: 

плен (2653) россия (96472) смерть (9261) Рощина Виктория (31)


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Мало хто так прославлено постраждав від рузьге катів, як журналісти!
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08.11.2024 17:30 Ответить
Яби якимось побитом ми отримували інформацію з рук (скажімо) кухарів або слюсарів, то знали б, що головними жертвами є відповідно кухарі чи слюсарі.
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08.11.2024 17:34 Ответить
Не дуже зрозуміло, що не так? Викрали, вбили, замордували молоду жінку. Вона журналіст. Ти хотів щоб вона була слюсарем?
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08.11.2024 17:56 Ответить
В тебе особисто є хтось в полоні?
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08.11.2024 17:57 Ответить
"Немає тіла - немає діла".....
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08.11.2024 18:19 Ответить
Зевладі її не вигідно було повертати живою- занадто багато їм сала за шкуру залида своїми статтями про здачу Херсону в 2022
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09.11.2024 04:24 Ответить
 
 