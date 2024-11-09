Умер украинский боксер Вячеслав Узелков

В возрасте 45 лет умер украинский боксер-чемпион Вячеслав Узелков.

Об этом сообщили в Федерации бокса Украины, информирует Цензор.НЕТ.

"С глубокой скорбью сообщаем, что украинский бокс понес тяжелую утрату - ушел из жизни Вячеслав Узелков. Его имя навсегда останется в истории спорта, а пример силы, стойкости и преданности своему делу будет вдохновлять будущие поколения", - говорится в сообщении.

Также о смерти Узелкова сообщил бывший глава Федерации бокса Украины Владимир Продивус.

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"Сегодня украинский бокс понес невосполнимую потерю. Вячеслав был не только талантливым спортсменом и чемпионом, но и человеком большого сердца, который всегда отдавал себя полностью своему делу. Его жажду победы, силу духа и невероятную харизму трудно забыть. Вячеслав стал вдохновением для многих молодых боксеров и всегда оставался верным украинскому спорту", - написал он.

Пока что причины и обстоятельства смерти спортсмена неизвестны.

Недавно Узелков перенес операцию на сердце и находился на этапе реабилитации.

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Справка

Вячеслав Узелков родился в апреле 1979 года в Виннице. За время своей спортивной карьеры он призер чемпионатов мира и Европы среди любителей. В профессиональном боксе украинец появился в 2004 году, и в первом же поединке одолел россиянина Сулеймана Джерилова. Карьеру Узелков закончил в 2013 году, в последнем поединке он уступил сербу Геарду Аетовичу.

Впоследствии он стал телеведущим и получил известность благодаря участию в таких шоу как "Украина имеет талант", а затем со своей женой снимался в передаче "Взвешенные и счастливые".

Также Узелков пробовал себя в роли политика: в 2020-м он баллотировался в мэры Винницы от партии "ОПЗЖ", впрочем проиграл выборы, набрав лишь 4% голосов.