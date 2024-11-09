Умер украинский боксер Вячеслав Узелков
В возрасте 45 лет умер украинский боксер-чемпион Вячеслав Узелков.
Об этом сообщили в Федерации бокса Украины, информирует Цензор.НЕТ.
"С глубокой скорбью сообщаем, что украинский бокс понес тяжелую утрату - ушел из жизни Вячеслав Узелков. Его имя навсегда останется в истории спорта, а пример силы, стойкости и преданности своему делу будет вдохновлять будущие поколения", - говорится в сообщении.
Также о смерти Узелкова сообщил бывший глава Федерации бокса Украины Владимир Продивус.
"Сегодня украинский бокс понес невосполнимую потерю. Вячеслав был не только талантливым спортсменом и чемпионом, но и человеком большого сердца, который всегда отдавал себя полностью своему делу. Его жажду победы, силу духа и невероятную харизму трудно забыть. Вячеслав стал вдохновением для многих молодых боксеров и всегда оставался верным украинскому спорту", - написал он.
Пока что причины и обстоятельства смерти спортсмена неизвестны.
Недавно Узелков перенес операцию на сердце и находился на этапе реабилитации.
Справка
Вячеслав Узелков родился в апреле 1979 года в Виннице. За время своей спортивной карьеры он призер чемпионатов мира и Европы среди любителей. В профессиональном боксе украинец появился в 2004 году, и в первом же поединке одолел россиянина Сулеймана Джерилова. Карьеру Узелков закончил в 2013 году, в последнем поединке он уступил сербу Геарду Аетовичу.
Впоследствии он стал телеведущим и получил известность благодаря участию в таких шоу как "Украина имеет талант", а затем со своей женой снимался в передаче "Взвешенные и счастливые".
Также Узелков пробовал себя в роли политика: в 2020-м он баллотировался в мэры Винницы от партии "ОПЗЖ", впрочем проиграл выборы, набрав лишь 4% голосов.
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Ось так саме говорить латинська присливля.
буде салют по всьому світу і величезне свято
Та і навряд ви шось зрозумієтє.
Ситі хами, довольні в них *****.
Я ж вже казав шо вам не зрозуміти.
Но вам цього не зрозуміти, як я вже двічи писав і ви двічи це підтвердили.
-В'ячеслав Узелков народився у квітні 1979 року у Вінниці. За час своєї спортивної кар'єри він призер чемпіонатів світу та Європи серед аматорів.
-Дебют Узелкова на професійному рингу відбувся 24 жовтня 2004 року.
-9 листопада 2013 в Києві В'ячеслав здобув перемогу нокаутом в бою проти американця Джейдона Кодрінгтона й завоював титул Інтернаціонального чемпіона за версією IBO в напівважкій вазі.
-12 квітня 2014 року Узелков провів останній в кар'єрі бій, програвши сербу Геарду Аєтовичу.
-У 2009 році взяв участь у другому сезоні танцювального шоу "Танцюю для тебе".
-У 2014-2015 роках В'ячеслав був членом журі на передачі "Україна має талант". Потім разом із дружиною Мариною знімався у передачі "Зважені та щасливі".
-У вересні 2020 року зареєстрований кандидатом на посаду міського голови Вінниці від партії "Опозиційна платформа - За жиддя", але вибори програв.
Після цього можна можна лише побажати щоб Ломаченко віправився за Узелковим. Одним ворогом меньше.