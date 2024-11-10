Розстріл росіянами беззбройного українського полоненого: прокуратура розпочала розслідування
Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом чергового воєнного злочину російських загарбників.
Про це повідомила пресслужба Офісу Генерального прокурора, інформує Цензор.НЕТ.
Зазначається, що 9 листопада у мережі з’явилося відео, на якому видно, як окупанти розстріляли з автоматичної зброї впритул беззбройного українського військового, який лежав на землі.
Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини події, а також час та місце злочину.
Відкрито досудове розслідування за фактом воєнного злочину (ч. 2 ст. 438 КК України). Розслідування проводить СБУ в Донецькій та Луганській областях.
В ОГП наголосили, що вбивство військовополоненого є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як серйозний міжнародний злочин.
Нагадаємо, що напередодні Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що росіяни розстріляли, ймовірно, пораненого беззбройного українського військового. Він уже скерував відповідні листи до МКЧХ (Міжнародного комітету Червоного хреста) та ООН.
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