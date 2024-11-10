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Розстріл росіянами беззбройного українського полоненого: прокуратура розпочала розслідування

правоохоронці розслідують черговий воєнний злочин рашистів

Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом чергового воєнного злочину російських загарбників.

Про це повідомила пресслужба Офісу Генерального прокурора, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що 9 листопада у мережі  з’явилося відео, на якому видно, як окупанти розстріляли з автоматичної зброї впритул беззбройного українського військового, який лежав на землі.

Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини події, а також час та місце злочину.

Відкрито досудове розслідування за фактом воєнного злочину (ч. 2 ст. 438 КК України). Розслідування проводить СБУ в Донецькій та Луганській областях.

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В ОГП наголосили, що вбивство військовополоненого є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як серйозний міжнародний злочин.

Нагадаємо, що напередодні Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що росіяни розстріляли, ймовірно, пораненого беззбройного українського військового. Він уже скерував  відповідні листи до МКЧХ (Міжнародного комітету Червоного хреста) та ООН.

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Автор: 

військовополонені (908) розстріл (262) воєнні злочини (1848) Офіс Генпрокурора (3236)


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За кожного нашого хлопця розстрілювати у відповідь 10 кацапів. Досить годувати тварин у полоні.
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10.11.2024 00:18 Відповісти
Натомість знаходяться ідіоти які розповідають що Україні потрібно навколішках повзти до путіна і благати про мір і пєрєгавори
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10.11.2024 00:37 Відповісти
Бажано, щоб Трамп побачив це відео. Щоб краще розумів, з ким воює Україна, і чи можна довіряти військовому злочинцю.
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10.11.2024 02:12 Відповісти
Йому буде пох , бо у нього батько був ККК , і він ненавидить кольорових , а вони за нього проголосували , дурні.
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10.11.2024 20:56 Відповісти
Натомість Україна не може нічого подібного показати тому що конвенції-ху@нції та тому подібні нікчемні папірці забороняють. Дикуни та варвари перемагають так званий цивілізований світ.
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10.11.2024 05:39 Відповісти
Думаєте москалі геть дурні,що знімають таке на відео?(Наказ ***** для прискорення процесу пабєди,а пабєдітєлєй нє судят(((
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10.11.2024 06:37 Відповісти
"...прокуратура почала розслідування.." то це ті виродки розслідують що спочатку в Крупи зробили собі липову інвалідність, в сина Крупи подвоїли собі зарплату \пенсією\ вироками суддів з мафії портнова на сотні тисяч грн. Тепер ніби щось розслідують, може замість розслідування зняли б інвалідність одягнули б форму і стали на місце розстріляного.
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10.11.2024 06:54 Відповісти
Проводять розслідування ухилянти-інваліди з корупційними замашками...
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10.11.2024 07:35 Відповісти
 
 