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Расстрел россиянами безоружного украинского пленного: прокуратура начала расследование

правоохоронці розслідують черговий воєнний злочин рашистів

Правоохранители начали досудебное расследование по факту очередного военного преступления российских захватчиков.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса Генерального прокурора, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что 9 ноября в сети появилось видео, на котором видно, как оккупанты расстреляли из автоматического оружия в упор безоружного украинского военного, который лежал на земле.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия, а также время и место преступления.

Открыто досудебное расследование по факту военного преступления (ч. 2 ст. 438 УК Украины). Расследование проводит СБУ в Донецкой и Луганской областях.

Также читайте: Россияне расстреляли раненого безоружного украинского военного, - Лубинец

В ОГП отметили, что убийство военнопленного является грубым нарушением Женевских конвенций и квалифицируется как серьезное международное преступление.

Напомним, что накануне Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что россияне расстреляли, вероятно, раненого безоружного украинского военного. Он уже направил соответствующие письма в МККК (Международный комитет Красного креста) и ООН.

Читайте: Правоохранители идентифицировали шестерых убитых россиянами украинских военнопленных на Покровском направлении, - ОГП

военнопленные (1043) расстрел (498) военные преступления (1423) Офис Генпрокурора (2454)


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За кожного нашого хлопця розстрілювати у відповідь 10 кацапів. Досить годувати тварин у полоні.
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10.11.2024 00:18 Ответить
Натомість знаходяться ідіоти які розповідають що Україні потрібно навколішках повзти до путіна і благати про мір і пєрєгавори
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10.11.2024 00:37 Ответить
Бажано, щоб Трамп побачив це відео. Щоб краще розумів, з ким воює Україна, і чи можна довіряти військовому злочинцю.
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10.11.2024 02:12 Ответить
Йому буде пох , бо у нього батько був ККК , і він ненавидить кольорових , а вони за нього проголосували , дурні.
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10.11.2024 20:56 Ответить
Натомість Україна не може нічого подібного показати тому що конвенції-ху@нції та тому подібні нікчемні папірці забороняють. Дикуни та варвари перемагають так званий цивілізований світ.
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10.11.2024 05:39 Ответить
Думаєте москалі геть дурні,що знімають таке на відео?(Наказ ***** для прискорення процесу пабєди,а пабєдітєлєй нє судят(((
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10.11.2024 06:37 Ответить
"...прокуратура почала розслідування.." то це ті виродки розслідують що спочатку в Крупи зробили собі липову інвалідність, в сина Крупи подвоїли собі зарплату \пенсією\ вироками суддів з мафії портнова на сотні тисяч грн. Тепер ніби щось розслідують, може замість розслідування зняли б інвалідність одягнули б форму і стали на місце розстріляного.
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10.11.2024 06:54 Ответить
Проводять розслідування ухилянти-інваліди з корупційними замашками...
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10.11.2024 07:35 Ответить
 
 