Расстрел россиянами безоружного украинского пленного: прокуратура начала расследование
Правоохранители начали досудебное расследование по факту очередного военного преступления российских захватчиков.
Об этом сообщила пресс-служба Офиса Генерального прокурора, информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что 9 ноября в сети появилось видео, на котором видно, как оккупанты расстреляли из автоматического оружия в упор безоружного украинского военного, который лежал на земле.
Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия, а также время и место преступления.
Открыто досудебное расследование по факту военного преступления (ч. 2 ст. 438 УК Украины). Расследование проводит СБУ в Донецкой и Луганской областях.
В ОГП отметили, что убийство военнопленного является грубым нарушением Женевских конвенций и квалифицируется как серьезное международное преступление.
Напомним, что накануне Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что россияне расстреляли, вероятно, раненого безоружного украинского военного. Он уже направил соответствующие письма в МККК (Международный комитет Красного креста) и ООН.
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