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Новини Війна
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Графіки відключень на Миколаївщині не пов’язані із "прильотами" в області, - ОВА

На Миколаївщині вводять графіки відключень

У Миколаївській області запроваджують графіки відключень світла.

Про це повідомив глава ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.

"На жаль, вводяться графіки відключення світла на Миколаївщині. Це не повʼязано з прильотами в області", - зазначив він.

Нагадаємо, у ніч проти 11 листопада російські загарбники атакували Миколаїв безпілотниками. Поцілив у житлові будинки, виникла пожежа.

Внаслідок обстрілу 5 осіб загинули - три жінки та двоє чоловіків. Ще одна жінка дістала поранення.

Читайте: На фронті за добу 180 боєзіткнень, понад половину з них на двох напрямках, - Генштаб

Автор: 

Миколаївська область (2255) відключення світла (1085)


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Морозів ще немає, прильотів немає, а вони вже графіки відключень запроваджують. А де ж обіцяні зеленими трирівневі захисти? Напевне в асфальті, та офшорах!
Зеля іди на**** ! Довів країну до ''ручки''!
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11.11.2024 09:35 Відповісти
бо ким 321
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11.11.2024 10:06 Відповісти
Прильоти чи їх відсутність тут ні до чого. Просто стадо має сидіти в стійлі
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11.11.2024 13:23 Відповісти
 
 