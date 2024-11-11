Графіки відключень на Миколаївщині не пов’язані із "прильотами" в області, - ОВА

У Миколаївській області запроваджують графіки відключень світла.

Про це повідомив глава ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.

"На жаль, вводяться графіки відключення світла на Миколаївщині. Це не повʼязано з прильотами в області", - зазначив він.

Нагадаємо, у ніч проти 11 листопада російські загарбники атакували Миколаїв безпілотниками. Поцілив у житлові будинки, виникла пожежа.

Внаслідок обстрілу 5 осіб загинули - три жінки та двоє чоловіків. Ще одна жінка дістала поранення.

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