Графіки відключень на Миколаївщині не пов’язані із "прильотами" в області, - ОВА
У Миколаївській області запроваджують графіки відключень світла.
Про це повідомив глава ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.
"На жаль, вводяться графіки відключення світла на Миколаївщині. Це не повʼязано з прильотами в області", - зазначив він.
Нагадаємо, у ніч проти 11 листопада російські загарбники атакували Миколаїв безпілотниками. Поцілив у житлові будинки, виникла пожежа.
Внаслідок обстрілу 5 осіб загинули - три жінки та двоє чоловіків. Ще одна жінка дістала поранення.
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