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Новости Война
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Графики отключений в Николаевской области не связаны с "прилетами" в области, - ОВА

На Миколаївщині вводять графіки відключень

В Николаевской области вводят графики отключений света.

Об этом сообщил глава ОВА Виталий Ким, информирует Цензор.НЕТ.

"К сожалению, вводятся графики отключения света на Николаевщине. Это не связано с прилетами в области", - отметил он.

Напомним, в ночь на 11 ноября российские захватчики атаковали Николаев беспилотниками. Попал в жилые дома, возник пожар.

В результате обстрела 5 человек погибли - три женщины и двое мужчин. Еще одна женщина получила ранения.

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Николаевская область (2111) отключение света (422)


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Морозів ще немає, прильотів немає, а вони вже графіки відключень запроваджують. А де ж обіцяні зеленими трирівневі захисти? Напевне в асфальті, та офшорах!
Зеля іди на**** ! Довів країну до ''ручки''!
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11.11.2024 09:35 Ответить
бо ким 321
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11.11.2024 10:06 Ответить
Прильоти чи їх відсутність тут ні до чого. Просто стадо має сидіти в стійлі
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11.11.2024 13:23 Ответить
 
 