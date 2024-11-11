Графики отключений в Николаевской области не связаны с "прилетами" в области, - ОВА

В Николаевской области вводят графики отключений света.

Об этом сообщил глава ОВА Виталий Ким, информирует Цензор.НЕТ.

"К сожалению, вводятся графики отключения света на Николаевщине. Это не связано с прилетами в области", - отметил он.

Напомним, в ночь на 11 ноября российские захватчики атаковали Николаев беспилотниками. Попал в жилые дома, возник пожар.

В результате обстрела 5 человек погибли - три женщины и двое мужчин. Еще одна женщина получила ранения.

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