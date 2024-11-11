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Новини
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Я збираюся поговорити з Путіним, коли для цього настане відповідний час, - Шольц

Олаф Шольц готовий до переговорів з Путіним

Канцлер Німеччини Олаф Шольц повторив свою заяву про бажання провести розмову з кремлівським правителем Володимиром Путіним.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише  DW.

 Шольц наголосив, що готовий відновити  переговори з Путіним "незабаром".

"Так, я збираюся поговорити з російським президентом, коли для цього настане відповідний час. Але я - відповідальний політик, я не стану робити цього поодинці",  - заявив він.

Канцлер ФРН пояснив, що перед переговорами з президентом Росії щодо України має бути встановлена низка контактів і проведені переговори "з дуже багатьма" іншими сторонами, зокрема з Києвом.

Шольц також наголосив, що не можна допустити ескалації війни в Україні.

Також потрібно подбати про те, щоб Україна змогла покластися на нас і їй не потрібно було б побоюватися, що її залишать саму, а також - про те, що одночасно з цим робитиметься все для того, щоб не допустити ескалації цієї війни. І, звичайно ж, потрібно подивитися, чи є спосіб з'ясувати, чи повинна ця війна тривати нескінченно, чи можна знайти шляхи до її припинення", - резюмував канцлер.

Нагадаємо, остання телефонна розмова між Шольцом і Путіним відбулася у грудні 2022 року, тоді канцлер ФРН закликав російського президента до виведення військ РФ із території України та пошуку "дипломатичного вирішення конфлікту".

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Автор: 

перемовини (2849) путін володимир (23758) Шольц Олаф (1135)


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Топ коментарі
+4
Найкращий "дзвінок " путіну - далекобійні ракети , а не "козу водили,водили...".

Таку "слухавку" ботоксний зразу чує , все інше -" не чує баба..."
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11.11.2024 10:19
+4
Поговорити з ПТН про крісло у раді директорів газпрому?
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11.11.2024 10:21
+3
...Звичайно просто розмірковувати про чужі території...
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11.11.2024 10:02
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11.11.2024 09:57 Відповісти
Найкращий "дзвінок " путіну - далекобійні ракети , а не "козу водили,водили...".

Таку "слухавку" ботоксний зразу чує , все інше -" не чує баба..."
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11.11.2024 10:19 Відповісти
...Звичайно просто розмірковувати про чужі території...
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11.11.2024 10:02 Відповісти
Поговорити з ПТН про крісло у раді директорів газпрому?
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11.11.2024 10:21 Відповісти
Який невіглас,цей німець,зовсім.
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11.11.2024 10:23 Відповісти
Про що говорити? Про підвищення зарплатні?
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11.11.2024 10:25 Відповісти
Оголошуй позачергові вибори та йди нах,говорун.
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11.11.2024 10:26 Відповісти
пздц, ще один - неначасі... з Зеленою Шмарклею усі так себе ведуть, як воно себе поводило з Україною ... ми б могли збільшити армію у 3 рази... але не на часі ... хто ж буде на дорогах красти ...
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11.11.2024 10:31 Відповісти
старий пітераст все ще думає,що він на щось впливає
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11.11.2024 10:34 Відповісти
"Так, я збираюся поговорити з російським президентом, коли для цього настане відповідний час. Але я - відповідальний політик, я не стану робити цього поодинці", - заявив він. Це слова не відповідального німецького політика, котрий на початку війни вже мав ,як відповідальний політик, подзвонити до куйла і сказати "Куйло,негайно виведи війска з України і не окуповуй українську територію",Це є слова завербованого давно,рашистського холуя,котрий буде говорити із куйлом тоді,коли він йому дозволить відкривати "німецьку хліборізку."
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11.11.2024 10:57 Відповісти
СЦИКУН !
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11.11.2024 13:56 Відповісти
Та досиди уже тихо, звонари хреновы на нашу голову! Всё --- политический труп. Забудут на другой день, как...
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11.11.2024 23:21 Відповісти
 
 