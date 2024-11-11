Я збираюся поговорити з Путіним, коли для цього настане відповідний час, - Шольц

Канцлер Німеччини Олаф Шольц повторив свою заяву про бажання провести розмову з кремлівським правителем Володимиром Путіним.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише DW.

Шольц наголосив, що готовий відновити переговори з Путіним "незабаром".

"Так, я збираюся поговорити з російським президентом, коли для цього настане відповідний час. Але я - відповідальний політик, я не стану робити цього поодинці", - заявив він.

Канцлер ФРН пояснив, що перед переговорами з президентом Росії щодо України має бути встановлена низка контактів і проведені переговори "з дуже багатьма" іншими сторонами, зокрема з Києвом.

Шольц також наголосив, що не можна допустити ескалації війни в Україні.

Також потрібно подбати про те, щоб Україна змогла покластися на нас і їй не потрібно було б побоюватися, що її залишать саму, а також - про те, що одночасно з цим робитиметься все для того, щоб не допустити ескалації цієї війни. І, звичайно ж, потрібно подивитися, чи є спосіб з'ясувати, чи повинна ця війна тривати нескінченно, чи можна знайти шляхи до її припинення", - резюмував канцлер.

Нагадаємо, остання телефонна розмова між Шольцом і Путіним відбулася у грудні 2022 року, тоді канцлер ФРН закликав російського президента до виведення військ РФ із території України та пошуку "дипломатичного вирішення конфлікту".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Шольц та Трамп домовилися працювати разом над відновленням миру в Європі