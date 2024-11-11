РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10976 посетителей онлайн
Новости
1 614 12

Я собираюсь поговорить с Путиным, когда для этого наступит подходящее время, - Шольц

Олаф Шольц готовий до переговорів з Путіним

Канцлер Германии Олаф Шольц повторил свое заявление о желании провести разговор с кремлевским правителем Владимиром Путиным.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет DW.

Шольц подчеркнул, что готов возобновить переговоры с Путиным "вскоре".

"Да, я собираюсь поговорить с российским президентом, когда для этого наступит подходящее время. Но я - ответственный политик, я не стану делать это в одиночку", - заявил он.

Канцлер ФРГ пояснил, что перед переговорами с президентом России по Украине должен быть установлен ряд контактов и проведены переговоры "с очень многими" другими сторонами, в частности с Киевом.

Шольц также подчеркнул, что нельзя допустить эскалации войны в Украине.

Также нужно позаботиться о том, чтобы Украина смогла положиться на нас и ей не нужно было бы опасаться, что ее оставят одну, а также - о том, что одновременно с этим будет делаться все для того, чтобы не допустить эскалации этой войны. И, конечно же, нужно посмотреть, есть ли способ выяснить, должна ли эта война продолжаться бесконечно, можно ли найти пути к ее прекращению", - резюмировал канцлер.

Напомним, последний телефонный разговор между Шольцом и Путиным состоялся в декабре 2022 года, тогда канцлер ФРГ призвал российского президента к выводу войск РФ с территории Украины и поиску "дипломатического решения конфликта".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Шольц и Трамп договорились работать вместе над восстановлением мира в Европе

Автор: 

переговоры (4919) путин владимир (31216) Шольц Олаф (905)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+4
Найкращий "дзвінок " путіну - далекобійні ракети , а не "козу водили,водили...".

Таку "слухавку" ботоксний зразу чує , все інше -" не чує баба..."
показать весь комментарий
11.11.2024 10:19
+4
Поговорити з ПТН про крісло у раді директорів газпрому?
показать весь комментарий
11.11.2024 10:21
+3
...Звичайно просто розмірковувати про чужі території...
показать весь комментарий
11.11.2024 10:02
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
11.11.2024 09:57 Ответить
Найкращий "дзвінок " путіну - далекобійні ракети , а не "козу водили,водили...".

Таку "слухавку" ботоксний зразу чує , все інше -" не чує баба..."
показать весь комментарий
11.11.2024 10:19 Ответить
...Звичайно просто розмірковувати про чужі території...
показать весь комментарий
11.11.2024 10:02 Ответить
Поговорити з ПТН про крісло у раді директорів газпрому?
показать весь комментарий
11.11.2024 10:21 Ответить
Який невіглас,цей німець,зовсім.
показать весь комментарий
11.11.2024 10:23 Ответить
Про що говорити? Про підвищення зарплатні?
показать весь комментарий
11.11.2024 10:25 Ответить
Оголошуй позачергові вибори та йди нах,говорун.
показать весь комментарий
11.11.2024 10:26 Ответить
пздц, ще один - неначасі... з Зеленою Шмарклею усі так себе ведуть, як воно себе поводило з Україною ... ми б могли збільшити армію у 3 рази... але не на часі ... хто ж буде на дорогах красти ...
показать весь комментарий
11.11.2024 10:31 Ответить
старий пітераст все ще думає,що він на щось впливає
показать весь комментарий
11.11.2024 10:34 Ответить
"Так, я збираюся поговорити з російським президентом, коли для цього настане відповідний час. Але я - відповідальний політик, я не стану робити цього поодинці", - заявив він. Це слова не відповідального німецького політика, котрий на початку війни вже мав ,як відповідальний політик, подзвонити до куйла і сказати "Куйло,негайно виведи війска з України і не окуповуй українську територію",Це є слова завербованого давно,рашистського холуя,котрий буде говорити із куйлом тоді,коли він йому дозволить відкривати "німецьку хліборізку."
показать весь комментарий
11.11.2024 10:57 Ответить
СЦИКУН !
показать весь комментарий
11.11.2024 13:56 Ответить
Та досиди уже тихо, звонари хреновы на нашу голову! Всё --- политический труп. Забудут на другой день, как...
показать весь комментарий
11.11.2024 23:21 Ответить
 
 