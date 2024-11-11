Я собираюсь поговорить с Путиным, когда для этого наступит подходящее время, - Шольц

Канцлер Германии Олаф Шольц повторил свое заявление о желании провести разговор с кремлевским правителем Владимиром Путиным.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет DW.

Шольц подчеркнул, что готов возобновить переговоры с Путиным "вскоре".

"Да, я собираюсь поговорить с российским президентом, когда для этого наступит подходящее время. Но я - ответственный политик, я не стану делать это в одиночку", - заявил он.

Канцлер ФРГ пояснил, что перед переговорами с президентом России по Украине должен быть установлен ряд контактов и проведены переговоры "с очень многими" другими сторонами, в частности с Киевом.

Шольц также подчеркнул, что нельзя допустить эскалации войны в Украине.

Также нужно позаботиться о том, чтобы Украина смогла положиться на нас и ей не нужно было бы опасаться, что ее оставят одну, а также - о том, что одновременно с этим будет делаться все для того, чтобы не допустить эскалации этой войны. И, конечно же, нужно посмотреть, есть ли способ выяснить, должна ли эта война продолжаться бесконечно, можно ли найти пути к ее прекращению", - резюмировал канцлер.

Напомним, последний телефонный разговор между Шольцом и Путиным состоялся в декабре 2022 года, тогда канцлер ФРГ призвал российского президента к выводу войск РФ с территории Украины и поиску "дипломатического решения конфликта".

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