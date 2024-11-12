Стармер та Макрон провели закрите обговорення ситуації в Україні, - The Telegraph

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер та президент Франції обговорили війну між Росією та Україною під час зустрічі в Єлисейському палаці в Парижі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Telegraph.

Обидва лідери провели 20 хвилин, розмовляючи про Україну віч-на-віч, без участі широкої делегації помічників, що свідчить про політичну чутливість дискусії.

"Лідери почали з обговорення ситуації в Україні, в тому числі того, як найкраще поставити Україну на якомога сильнішу позицію, щоб вона увійшла в зиму", – розповів представник британського уряду.

Стармер і Макрон обговорили також можливість зміни позиції США щодо Storm Shadow під час переговорів у Парижі в понеділок.

Ракети Storm Shadow виробляються Британією і Францією, але можуть використовувати американські системи при розгортанні.

Україна має дозвіл використовувати їх для завдання ударів безпосередньо біля російського кордону, але не далеко за його межами.

"Я завжди казав, що ми будемо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно, і ми залишаємось вірними цьому. Я також неодноразово говорив, що ми повинні поставити Україну в найкраще становище", – сказав Стармер після зустрічі з Макроном, відповідаючи на питання про Storm Shadow.

"Це було моїм постійним рефреном протягом чотирьох місяців, відколи я став прем'єр-міністром, у всіх дискусіях, які я вів. Це серцевина дискусій, які ми проводимо", – додав він.

Втім, прем'єр-міністр відмовився вдаватися в подробиці будь-яких дискусій щодо оперативних військових питань.

Нагадаємо, міністр оборони Великої Британії Джон Гілі заперечив, що підтримка Лондоном України зменшилася відколи до влади прийшов уряд лейбориста Стармера.

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