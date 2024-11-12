Стармер и Макрон провели закрытое обсуждение ситуации в Украине, - The Telegraph
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции обсудили войну между Россией и Украиной во время встречи в Елисейском дворце в Париже.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The Telegraph.
Оба лидера провели 20 минут, разговаривая об Украине с глазу на глаз, без участия широкой делегации помощников, что свидетельствует о политической чувствительности дискуссии.
"Лидеры начали с обсуждения ситуации в Украине, в том числе, того, как лучше всего поставить Украину на как можно более сильную позицию, чтобы она вошла в зиму", - рассказал представитель британского правительства.
Стармер и Макрон обсудили также возможность изменения позиции США по Storm Shadow во время переговоров в Париже в понедельник.
Ракеты Storm Shadow производятся Британией и Францией, но могут использовать американские системы при развертывании.
Украина имеет разрешение использовать их для нанесения ударов непосредственно у российской границы, но не далеко за ее пределами.
"Я всегда говорил, что мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется, и мы остаемся верными этому. Я также неоднократно говорил, что мы должны поставить Украину в наилучшее положение", - сказал Стармер после встречи с Макроном, отвечая на вопрос о Storm Shadow.
"Это было моим постоянным рефреном в течение четырех месяцев, с тех пор, как я стал премьер-министром, во всех дискуссиях, которые я вел. Это сердцевина дискуссий, которые мы проводим", - добавил он.
Впрочем, премьер-министр отказался вдаваться в подробности каких-либо дискуссий по оперативным военным вопросам.
Напомним, министр обороны Великобритании Джон Гили отрицает, что поддержка Лондоном Украины уменьшилась с тех пор, как к власти пришло правительство лейбориста Стармера.
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