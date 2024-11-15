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Активи на понад $60 млн виявлено в експосадовця Держказначейства на Полтавщині. Їх допоміг "вивести" родич - генерал-лейтенант ЗС РФ. ФОТОрепортаж (оновлено)

У колишнього посадовця Головного управління Державної казначейської служби України у Полтавській області виявили необґрунтовані грошові активи та цінності на мільйони доларів, зокрема готівку, золоті пам’ятні монети, дорогі годинники, зброю та нагороди РФ.

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, у декларації за 2023 рік експосадовець Головного управління Державної казначейської служби України у Полтавській області вказав понад 60 млн доларів США і 550 тис. грн готівкових коштів, дорогоцінні метали у злитках, оцінені у 38 млн грн. Частину майна він нібито отримав у спадок від батьків.

Наразі перевіряються джерела набуття цих активів, зокрема від родичів, які обіймають державні посади в РФ.

У експосадовця Держказначейства на Полтавщині виявили необґрунтовані активи

Повідомляється, що було проведено понад 30 обшуків у будинках, квартирах, гаражах, транспортних засобах та інших об’єктах, які належать експосадовцю та його родичам. Під час обшуків вилучено готівкові кошти, золоті пам’ятні монети, дорогі годинники, вогнепальну та мисливську зброю, нагороди РФ та інші цінності.

Читайте на "Цензор.НЕТ": САП та НАБУ повідомили про підозру в легалізації майна та коштів на суму 35,8 млн грн директору ДП з ремонту доріг Полтавщини

У експосадовця Держказначейства на Полтавщині виявили необґрунтовані активи

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Своєю чергою в Нацполіції повідомили, що, за оперативними даними, експосадовцю допоміг вивести гроші родич - генерал-лейтенант ЗС РФ.

Відповідно до аналізу декларації посадової особи, у квітні 2023 року він, перебуваючи на посаді, отримав у спадщину від матері банківські метали у злитках на суму 3 555 000 грн та майже 6 млн дол. та 420 тис. грн готівкою. Вже у жовтні 2023 року спадщину він отримує від батька понад 56 млн дол., 208,5 тис. грн та дорогоцінних металів на суму 34 500 000 грн. Хоча насправді отримав у спадок від батьків гроші загальною сумою 700 тис. грн.

Зазначається, що на підставі зазначених вище доходів посадовцем було сформовано активи у декларації за 2023 рік у вигляді 62 115 000 доларів, що на 60,4 млн дол. більше, ніж зазначена спадщина та дорогоцінних металів у злитках на суму 38 055 000 грн.

У Нацполіції зауважують, що за наявними даними, ці кошти можуть належати його родичу з РФ – генералу російських ЗС, які той отримав від корупційних схем та використовував для фінансування "інвестиційних" проєктів у Росії та на тимчасово окупованих території Луганської та Донецької областей, а керівник відділу допоміг йому їх легалізувати в Україні.

У експосадовця Держказначейства на Полтавщині виявили необґрунтовані активи

Зібрані матеріали скеровано до Національного агентства з питань запобігання корупції. Вирішується питання про оголошення начальнику відділу про підозру за ст. 366-2 (Декларування недостовірної інформації), 368-5 (Незаконне збагачення) та ст. 209 (Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом) КК України.

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У експосадовця Держказначейства на Полтавщині виявили необґрунтовані активи
У експосадовця Держказначейства на Полтавщині виявили необґрунтовані активи

За даними видання "Полтавщина", йдетьсяпро Ігоря Веригу, експосадовця міської ради та обласного казначейства, який задекларував за 2023 рік 2,6 млрд грн. Після свого звільнення ця сума зникла із його декларації.

Його дружина Ольга Верига є головним спеціалістом управління з питань містобудування та архітектури Полтавської міськради і є співвласницею готівки $62 млн

В головному управлінні Казначейства у Полтавській області пояснили, що Верига вже не є їхнім працівником, а НАЗК офіційно не зверталася з приводу його декларації.

Ігор Верига є братом полтавського підприємця Лева Вериги, який напередодні повномасштабної російсько-української війни разом зі своєю дружиною Оксаною, донькою російського генерала Валерія Капашина, виїхав до РФ.

У експосадовця Держказначейства на Полтавщині виявили необґрунтовані активи
У експосадовця Держказначейства на Полтавщині виявили необґрунтовані активи
У експосадовця Держказначейства на Полтавщині виявили необґрунтовані активи
У експосадовця Держказначейства на Полтавщині виявили необґрунтовані активи
У експосадовця Держказначейства на Полтавщині виявили необґрунтовані активи
У експосадовця Держказначейства на Полтавщині виявили необґрунтовані активи
У експосадовця Держказначейства на Полтавщині виявили необґрунтовані активи
У експосадовця Держказначейства на Полтавщині виявили необґрунтовані активи

Автор: 

Держказначейство (233) незаконне збагачення (190) Полтавська область (1099)


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Топ коментарі
+35
"Після отримання результатів вирішуватиметься..." Джерело:
А часу, необхідного для "отримання результату", вистачить, щоб колишній посадовець здриснув до улюбленої росії?
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15.11.2024 14:33
+33
А скільки такої мерзоти по Україні в кабінетах сидить, корупція головна зброю по розвалу України. Тільки люстрація всіх держслужбовців з пожиттєвою забороною їм і їх родичам може врятувати Україну.
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15.11.2024 14:36
+26
А скільки такої "необгрунтованості" можна знайти у решти чиновників? Митниця, поліція, прокуратура, суд... Роботи - непочатий край. Але є одне "але"...
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15.11.2024 14:40
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Ой ні хрена собі.
Тут претендент на ''гран-прі'' по корупції на обласному рівні.
Ще й родинні зв'язки з москальським генералітетом.
Цей ''клубочок'' потрібно ретельно розкручувати.
Можуть вилізти дуже цікаві і несподівані факти.
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15.11.2024 19:48 Відповісти
але ж яке воно %бануте та тому сруцкому язичництві
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15.11.2024 19:54 Відповісти
Це ж надо було додуматися держслужбовцю хоч і колишньому вказати 60млн баксів в декларації. Слобоуміє та отвага ось головна нагорода повинна буту у цього чоловягі.
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15.11.2024 20:04 Відповісти
Цензор цей баян уже всі чули ...Тільки назва інша ..Чиновник з Полтавщини задекларував 2,4 мільярди гривень
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15.11.2024 20:16 Відповісти
Жадность фраера сгубила. Міг же з цим баблом виїхати кудись в ОАЕ, інвестувати в різних країнах і вистачило б правнукам, але хотілось все більше і більше.
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15.11.2024 20:45 Відповісти
Дочка генерала з братом експосадовця тривалий час бізнесує в Полтаві. Їх вороги більше 10 років прицінюються до активів. Брат чкурнув до рашки а бабло залишив на зберігання. Пару років взад жомову яму, яку закопали під Москвою, повязували родинними відносинами з цим генералом. Він, скоріш за все, був начхімвійськ РФ. Батько жомової ями у 70 служив у Москві ваєнним,однак після вбивства у 80 році мєнта з метою заволодіння зброєю для грабежів був розстріляний. Та і не випадково жомова яма прилипла до Мертвечука, і Ванятку- літінанта адвокатом зробили саме в Полтаві.
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15.11.2024 21:10 Відповісти
Зелені повернуть все що арештували . Буде як з Крупою, не можуть арештувати , тільки штраф , а потім відпустять в Монако.
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15.11.2024 22:00 Відповісти
Не кажіть гоп. Ще рано висновки робити по справі Крупи.
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16.11.2024 15:36 Відповісти
Уф, накінець то ст. 209 ККУ "приклеїли", шановна предекатна статейка. А то мені здалося , що тільки наша група її використовувала.
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16.11.2024 01:11 Відповісти
***** щось там про бэндэровцев патякав . путає падла СТЕПАНА БАНДЕРУ і остапа бендера . а одна з основних причин війни що *****рашисти скупили всю Украіну і треба повернути сюди януковоща з медведчуком щоб не втрачати ..нажитоє нєпосільним трудом.. думали що крупа це вже дно . аж тут постукали з низу з мамаєвськой полтави ---- до слова ця *****вска мразота мамай вже на будинках наліпив своє ***** . притрусить цукром пенсвонерів . примастить олією і **** в мери ..духовноі столиці.. продавати жирні землі під забудову висоток у полтаві
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16.11.2024 08:08 Відповісти
Чоловік на замазаному фото це генерал Капашин. Його можна впізнати...Чому Ви не відкриєте його обличча. Він родом з під Полтави
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16.11.2024 08:47 Відповісти
А 62 мільйони доларів - це скільки кілотон?
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16.11.2024 09:33 Відповісти
тентований камаз
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16.11.2024 12:37 Відповісти
Скромненько...
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16.11.2024 11:55 Відповісти
Неочікувано...
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16.11.2024 13:47 Відповісти
Дивуюсь. Люде з грошима, невже не можна було найняти спеціаліста, як вправно легалізувати ліве майно?

З іншого боку, незрозуміло куди дивиться НАБУ. Як воно такі декларації перевіряло ? Це ж треш, воно випирає !!
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16.11.2024 15:39 Відповісти
Ворон ворону...
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16.11.2024 17:43 Відповісти
Можливо, але НАБУ жаліється, що перевірити мільйони декларацій за декілька років вони не взмозі.

Правда писали, що там алгоритми, контролі ... тралі-валі ... То робот не може декларації за два роки порівняти ? Якщо за рік у декларанта з"явились 62 млн долярів, то це візуально видно.
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17.11.2024 12:31 Відповісти
А що тоді в зеленого, а?
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16.11.2024 15:44 Відповісти
Верховний Суд ухвалив рішення щодо екснардепа Олександра Шепелєва, якого засудили до 15 років тюрми
Екснардепа звинувачували у держзраді, роботі на ФСБ, серії замовних вбивств та фінансових злочинах.
За даними видання, попри вирок Оболонського районного суду Києва від 3 серпня 2022 року, яким його було засуджено до 15 років позбавлення волі, він вважається таким, що повністю відбув покарання.
Джерело:
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16.11.2024 16:45 Відповісти
На якій підставі "реформований" порохом Верховний суд виправдав злочинця?
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17.11.2024 03:17 Відповісти
Мабуть, Порошенко і суддів лайняних Зеленському підсовує.
Приклад.

«Призначити на посади суддів Верховного суду у Касаційний адміністративний суд Чумаченко Тетяну Анатоліївну, у Касаційний господарський суд Картере Валерія Івановича», - вказано в указі.

Як зазначається, Зеленський призначив суддів згідно з частиною 5 статті 126, частиною 1 статті 128 Конституції України та статей 80, 81 закону «Про судоустрій і статус суддів».

Згідно з даними організації ЧЕСНО , обидвоє суддів ухвалювали сумнівні рішення. Зокрема, Громадська рада доброчесності https://grd.gov.ua/wp-content/uploads/data/files/conclusions/14_04_2017/vysn/kartere_vysn.pdf визнала суддю Картере таким, що не відповідає критеріям доброчесності та професійної етики.
------

Президент Володимир Зеленський 4 липня 2024 року https://sud.ua/uk/news/publication/304952-prezident-naznachil-214-sudey-v-sudy-pervoy-instantsii-i-odnogo-sudyu-verkhovnogo-suda призначив на посаду судді Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду Пархоменка Павла Івановича.

Зазначимо, що у конкурсі на посаду судді КЦС ВС Павло Пархоменко переміг ще у 2019 році, однак 20 березня 2019 року Вища рада правосуддя https://hcj.gov.ua/doc/doc/18264 відмовила у внесенні подання про призначення Павла Пархоменка на посаду судді Верховного Суду.

Підставою для відмови у внесенні подання стало те, що 2 березня 2018 року суддя Павло Пархоменко на замовлення двох осіб склав «Експертний висновок для Високого суду Британських Віргінських Островів».
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17.11.2024 09:34 Відповісти
То зеленське призначених порохом корумпованих з ворожим паспортом (лайняних) суддів Верховного суду всіх пересадив?
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17.11.2024 10:05 Відповісти
У нього багато недолів, але він допомага ЗСУ більше чім всі з Форбса +- десятки, а Квартал та Шафіри качалу друга історію яку ми зараз відхаркуєм кров'ю. так шефірів і всю кодлу треба....вони себе проявили і є результат!!!!!
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17.11.2024 15:50 Відповісти
Це не виправдовує вчинених ним злочинів проти України і її народу
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18.11.2024 00:56 Відповісти
Зелена полудурочна шмаркля, із за таких ідіотів ми зараз в такому лайні, і за за таких кончених
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18.11.2024 12:30 Відповісти
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