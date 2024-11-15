Активи на понад $60 млн виявлено в експосадовця Держказначейства на Полтавщині. Їх допоміг "вивести" родич - генерал-лейтенант ЗС РФ. ФОТОрепортаж (оновлено)

У колишнього посадовця Головного управління Державної казначейської служби України у Полтавській області виявили необґрунтовані грошові активи та цінності на мільйони доларів, зокрема готівку, золоті пам’ятні монети, дорогі годинники, зброю та нагороди РФ.

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, у декларації за 2023 рік експосадовець Головного управління Державної казначейської служби України у Полтавській області вказав понад 60 млн доларів США і 550 тис. грн готівкових коштів, дорогоцінні метали у злитках, оцінені у 38 млн грн. Частину майна він нібито отримав у спадок від батьків.

Наразі перевіряються джерела набуття цих активів, зокрема від родичів, які обіймають державні посади в РФ.

Повідомляється, що було проведено понад 30 обшуків у будинках, квартирах, гаражах, транспортних засобах та інших об’єктах, які належать експосадовцю та його родичам. Під час обшуків вилучено готівкові кошти, золоті пам’ятні монети, дорогі годинники, вогнепальну та мисливську зброю, нагороди РФ та інші цінності.

Читайте на "Цензор.НЕТ": САП та НАБУ повідомили про підозру в легалізації майна та коштів на суму 35,8 млн грн директору ДП з ремонту доріг Полтавщини

Також читайте: Автомобіль, квартира та 53 земельні ділянки: Експосадовця Сил логістики ЗСУ судитимуть за незаконне збагачення на 56 мільйонів

Своєю чергою в Нацполіції повідомили, що, за оперативними даними, експосадовцю допоміг вивести гроші родич - генерал-лейтенант ЗС РФ.

Відповідно до аналізу декларації посадової особи, у квітні 2023 року він, перебуваючи на посаді, отримав у спадщину від матері банківські метали у злитках на суму 3 555 000 грн та майже 6 млн дол. та 420 тис. грн готівкою. Вже у жовтні 2023 року спадщину він отримує від батька понад 56 млн дол., 208,5 тис. грн та дорогоцінних металів на суму 34 500 000 грн. Хоча насправді отримав у спадок від батьків гроші загальною сумою 700 тис. грн.

Зазначається, що на підставі зазначених вище доходів посадовцем було сформовано активи у декларації за 2023 рік у вигляді 62 115 000 доларів, що на 60,4 млн дол. більше, ніж зазначена спадщина та дорогоцінних металів у злитках на суму 38 055 000 грн.

У Нацполіції зауважують, що за наявними даними, ці кошти можуть належати його родичу з РФ – генералу російських ЗС, які той отримав від корупційних схем та використовував для фінансування "інвестиційних" проєктів у Росії та на тимчасово окупованих території Луганської та Донецької областей, а керівник відділу допоміг йому їх легалізувати в Україні.

Зібрані матеріали скеровано до Національного агентства з питань запобігання корупції. Вирішується питання про оголошення начальнику відділу про підозру за ст. 366-2 (Декларування недостовірної інформації), 368-5 (Незаконне збагачення) та ст. 209 (Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом) КК України.

Також дивіться: Депутатку Хмельницької міськради викрито на незаконному збагаченні на $1,5 млн, - ДБР. ВІДЕО+ФОТОрепортаж





За даними видання "Полтавщина", йдетьсяпро Ігоря Веригу, експосадовця міської ради та обласного казначейства, який задекларував за 2023 рік 2,6 млрд грн. Після свого звільнення ця сума зникла із його декларації.

Його дружина Ольга Верига є головним спеціалістом управління з питань містобудування та архітектури Полтавської міськради і є співвласницею готівки $62 млн

В головному управлінні Казначейства у Полтавській області пояснили, що Верига вже не є їхнім працівником, а НАЗК офіційно не зверталася з приводу його декларації.

Ігор Верига є братом полтавського підприємця Лева Вериги, який напередодні повномасштабної російсько-української війни разом зі своєю дружиною Оксаною, донькою російського генерала Валерія Капашина, виїхав до РФ.















