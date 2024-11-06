САП та НАБУ повідомили про підозру в легалізації майна та коштів на суму 35,8 млн грн директору ДП з ремонту доріг Полтавщини

5 листопада повідомили про підозру у легалізації (відмиванні) майна, одержаного злочинним шляхом, та декларуванні недостовірної інформації директору державного підприємства з утримання автомобільних доріг Полтавщини.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу САП.

Дії директора держпідприємства кваліфіковані за ч. 3 ст. 209 та ч. 2 ст. 366-2 КК України.

У чому полягає злочин?

У межах досудового розслідування встановлено, що з 2020 по 2023 роки директор держпідприємства набув у власність нерухомого та рухомого майна, прав на нерухоме майно, а також криптовалюти на загальну суму 35,8 млн грн.

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Яке майно набув підозрюваний?

Мова йде про:

житловий будинок площею 200,3 кв.м з гаражем, будинком охорони, господарською будівлею та басейном у передмісті Полтави вартістю 13,7 млн грн і земельну ділянку площею 40 соток під цим будинком вартістю 1,7 млн грн;

квартиру площею понад 100 кв.м вартістю 3,2 млн грн. у місті Полтава;

майнові права на шість квартир в новобудовах міста Полтави, загальна вартість яких складає 7,7 млн грн;

73 земельні ділянки сільськогосподарського призначення загальною площею 146 га на території Полтавської області;

водяний мотоцикл з автопричепом для нього;

криптовалюту різних видів, еквівалентну 180 тис. USDT (6,6 млн грн на момент вчинення злочину).

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Як підозрюваний приховав майно?

Задля приховування цього майна та джерел його походження, директор держпідприємства майже усі активи оформив на родичів. Проте слідством встановлено, що їхнього сукупного законного доходу недостатньо для їх придбання. Разом з тим, особа залишила у власності лише криптовалюту, наявність якої свідомо не задекларувала.

Слідство вважає, що набуття цих активів стало можливим у зв’язку із злочинною діяльністю підозрюваного на державній службі. Так, у 2022 році САП та НАБУ повідомили директору держпідприємства про підозру у зловживанні службовим становищем та нецільовому використанню бюджетних коштів.

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Під час здійснення розслідування САП та НАБУ домоглися арешту майна особи.