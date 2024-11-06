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Новости
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САП и НАБУ сообщили о подозрении в легализации имущества и средств на сумму 35,8 млн грн директору ГП по ремонту дорог Полтавщины

Директору ДП з ремонту доріг Полтавщини повідомили про підозру

5 ноября сообщили о подозрении в легализации (отмывании) имущества, полученного преступным путем, и декларировании недостоверной информации директору государственного предприятия по содержанию автомобильных дорог Полтавщины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу САП.

Действия директора госпредприятия квалифицированы по ч. 3 ст. 209 и ч. 2 ст. 366-2 УК Украины.

В чем заключается преступление?

В рамках досудебного расследования установлено, что с 2020 по 2023 годы директор госпредприятия приобрел в собственность недвижимого и движимого имущества, прав на недвижимое имущество, а также криптовалюты на общую сумму 35,8 млн грн.

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Какое имущество приобрел подозреваемый?

Речь идет о:

  • жилой дом площадью 200,3 кв.м с гаражом, домом охраны, хозяйственным зданием и бассейном в пригороде Полтавы стоимостью 13,7 млн грн и земельный участок площадью 40 соток под этим домом стоимостью 1,7 млн грн;
  • квартиру площадью более 100 кв.м стоимостью 3,2 млн грн. в городе Полтава;
  • имущественные права на шесть квартир в новостройках города Полтавы, общая стоимость которых составляет 7,7 млн грн;
  • 73 земельных участка сельскохозяйственного назначения общей площадью 146 га на территории Полтавской области;
  • водяной мотоцикл с автоприцепом для него;
  • криптовалюту разных видов, эквивалентную 180 тыс. USDT (6,6 млн грн на момент совершения преступления).

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Директору ДП з ремонту доріг Полтавщини повідомили про підозру

Как подозреваемый скрыл имущество?

Для сокрытия этого имущества и источников его происхождения, директор госпредприятия почти все активы оформил на родственников. Однако следствием установлено, что их совокупного законного дохода недостаточно для их приобретения. Вместе с тем, лицо оставило в собственности только криптовалюту, наличие которой сознательно не задекларировала.

Следствие считает, что приобретение этих активов стало возможным в связи с преступной деятельностью подозреваемого на государственной службе. Так, в 2022 году САП и НАБУ сообщили директору госпредприятия о подозрении в злоупотреблении служебным положением и нецелевом использовании бюджетных средств.

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При осуществлении расследования САП и НАБУ добились ареста имущества лица.

Автор: 

НАБУ (4241) дороги (2512) САП (2082) незаконное обогащение (151) Полтавская область (1205)


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Звичайний зелений чиновник. Але винен Порошенко, не забувайте.
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06.11.2024 10:39 Ответить
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06.11.2024 10:40 Ответить
це на самому ділі велике зелене будівництво - там ракет під тією багнюкою? не міряно...
все распіджене конечно, зло, по зеленому так,,,
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06.11.2024 10:49 Ответить
Винен Порох. Хіба ні?
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06.11.2024 10:49 Ответить
Хто винуватий ? Порох. А де він? - а он обгортки від "рошенок". Зеледурні! Час брати відповідальність на себе!
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06.11.2024 12:56 Ответить
 
 