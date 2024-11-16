Чеська компанія STV GROUP передала Україні понад 700 тисяч євро на протитанкові гранатомети
Чеська компанія STV GROUP передала Україні понад 700 тисяч євро, які будуть скеровані на закупівлю протитанкових гранатометів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Міністерстві закордонних справ України.
"14 листопада в Посольстві України в Чехії відбулась передача символічного чека на протитанкові гранатомети RPG-7 для Сил оборони України на суму 765 000 євро (20 мільйонів чеських крон) компанією STV GROUP", - ідеться в повідомленні.
Це стало результатом домовленості Посольства з провідним чеським виробником боєприпасів та військової техніки STV GROUP.
У дипустанові наголосили, що RPG-7 є зброєю, яка довела свою високу ефективність у бойових умовах.
"Передача цієї військової допомоги є ще одним прикладом солідарності та підтримки наших чеських друзів. Переконаний, що ці гранатомети в руках наших героїчних військових відіграють значну роль в обороні від агресора і захисті людських житів", – зазначив посол Василь Зварич.
Раніше президент України Зеленський повідомив, що США досі не передали Україні половину обіцяної зброї.
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відбулась передача символічного чека на протитанкові гранатомети RPG-7 для Сил оборони України на суму 765 000 євро (20 мільйонів чеських крон) Джерело: