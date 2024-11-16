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Чеська компанія STV GROUP передала Україні понад 700 тисяч євро на протитанкові гранатомети

Чехія дала гроші на гранатомети

Чеська компанія STV GROUP передала Україні понад 700 тисяч євро, які будуть скеровані на закупівлю протитанкових гранатометів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Міністерстві закордонних справ України.

"14 листопада в Посольстві України в Чехії відбулась передача символічного чека на протитанкові гранатомети RPG-7 для Сил оборони України на суму 765 000 євро (20 мільйонів чеських крон) компанією STV GROUP", - ідеться в повідомленні.

Чехія дала гроші на гранатомети

Це стало результатом домовленості Посольства з провідним чеським виробником боєприпасів та військової техніки STV GROUP.

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У дипустанові наголосили, що RPG-7 є зброєю, яка довела свою високу ефективність у бойових умовах.

"Передача цієї військової допомоги є ще одним прикладом солідарності та підтримки наших чеських друзів. Переконаний, що ці гранатомети в руках наших героїчних військових відіграють значну роль в обороні від агресора і захисті людських житів", – зазначив посол Василь Зварич.

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Раніше президент України Зеленський повідомив, що США досі не передали Україні половину обіцяної зброї.

Автор: 

боєприпаси (2261) зброя (7433) Чехія (1606) Зварич Василь (38)


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Ой блін! Краще б вже реальні гранатомети вислали б. Бо оте зелене розкраде гроші!
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16.11.2024 20:48 Відповісти
Чехи в курсі волохатості сракиОПи зебіла, а тому виробник надасть продукцію:

відбулась передача символічного чека на протитанкові гранатомети RPG-7 для Сил оборони України на суму 765 000 євро (20 мільйонів чеських крон) Джерело:
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16.11.2024 21:00 Відповісти
700 тисяч євро, які будуть скеровані на закупівлю протитанкових гранатометів
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16.11.2024 20:49 Відповісти
Хоч би половина цих грошей дійшла до ВСУ а не загубилася дорогою.
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16.11.2024 21:07 Відповісти
Всього десята частина від статків крупи... А якщо всіх таких круп витрусити...
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16.11.2024 21:21 Відповісти
Коли вже усвоять, що давати живі гроші Зельоним, це як в океан кидати. Виділили - купили - привезли. От так працює.
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16.11.2024 21:37 Відповісти
Дякуємо.
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17.11.2024 12:01 Відповісти
 
 