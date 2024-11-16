Чешская компания STV GROUP передала Украине более 700 тысяч евро на противотанковые гранатометы
Чешская компания STV GROUP передала Украине более 700 тысяч евро, которые будут направлены на закупку противотанковых гранатометов.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Украины.
"14 ноября в Посольстве Украины в Чехии состоялась передача символического чека на противотанковые гранатометы RPG-7 для Сил обороны Украины на сумму 765 000 евро (20 миллионов чешских крон) компанией STV GROUP", - говорится в сообщении.
Это стало результатом договоренности Посольства с ведущим чешским производителем боеприпасов и военной техники STV GROUP.
В дипучреждении отметили, что RPG-7 является оружием, которое доказало свою высокую эффективность в боевых условиях.
"Передача этой военной помощи является еще одним примером солидарности и поддержки наших чешских друзей. Убежден, что эти гранатометы в руках наших героических военных играют значительную роль в обороне от агрессора и защите человеческих жизней", - отметил посол Василий Зварич.
Ранее президент Украины Зеленский сообщил, что США до сих пор не передали Украине половину обещанного оружия.
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відбулась передача символічного чека на протитанкові гранатомети RPG-7 для Сил оборони України на суму 765 000 євро (20 мільйонів чеських крон) Джерело: