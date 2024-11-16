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Чешская компания STV GROUP передала Украине более 700 тысяч евро на противотанковые гранатометы

Чехія дала гроші на гранатомети

Чешская компания STV GROUP передала Украине более 700 тысяч евро, которые будут направлены на закупку противотанковых гранатометов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Украины.

"14 ноября в Посольстве Украины в Чехии состоялась передача символического чека на противотанковые гранатометы RPG-7 для Сил обороны Украины на сумму 765 000 евро (20 миллионов чешских крон) компанией STV GROUP", - говорится в сообщении.

Чехія дала гроші на гранатомети

Это стало результатом договоренности Посольства с ведущим чешским производителем боеприпасов и военной техники STV GROUP.

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В дипучреждении отметили, что RPG-7 является оружием, которое доказало свою высокую эффективность в боевых условиях.

"Передача этой военной помощи является еще одним примером солидарности и поддержки наших чешских друзей. Убежден, что эти гранатометы в руках наших героических военных играют значительную роль в обороне от агрессора и защите человеческих жизней", - отметил посол Василий Зварич.

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Ранее президент Украины Зеленский сообщил, что США до сих пор не передали Украине половину обещанного оружия.

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Ой блін! Краще б вже реальні гранатомети вислали б. Бо оте зелене розкраде гроші!
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16.11.2024 20:48 Ответить
Чехи в курсі волохатості сракиОПи зебіла, а тому виробник надасть продукцію:

відбулась передача символічного чека на протитанкові гранатомети RPG-7 для Сил оборони України на суму 765 000 євро (20 мільйонів чеських крон) Джерело:
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16.11.2024 21:00 Ответить
700 тисяч євро, які будуть скеровані на закупівлю протитанкових гранатометів
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16.11.2024 20:49 Ответить
Хоч би половина цих грошей дійшла до ВСУ а не загубилася дорогою.
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16.11.2024 21:07 Ответить
Всього десята частина від статків крупи... А якщо всіх таких круп витрусити...
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16.11.2024 21:21 Ответить
Коли вже усвоять, що давати живі гроші Зельоним, це як в океан кидати. Виділили - купили - привезли. От так працює.
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16.11.2024 21:37 Ответить
Дякуємо.
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17.11.2024 12:01 Ответить
 
 