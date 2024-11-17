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Новини Війна
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Окупанти зменшили обстріли у північному прикордонні останні дві доби, - ОТУ "Сіверськ"

Обстріли прикордоння

У північному прикордонні спостерігається зменшення ворожих обстрілів, це, ймовірно, пов'язане з вже сезонними логістичними проблемами окупантів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону  повідомив речник ОТУ "Сіверськ" Вадим Мисник

"Росіяни вздовж кордону, за можливості, здійснюють постійно обстріли. Це сотні кілометрів державного кордону. Однією з цілей таких обстрілів, крім того, що вони тероризують місцеве населення при кордоні, вони також сковують наші сили, які б ми могли застосувати на інших напрямках. Але ми змушені також тримати і північний кордон, щоб сильна оборона в нас була", - зазначив Мисник.

Нагадаємо, для ударів по Сумській, Чернігівській та Харківській областях російські загарбники використовують зброю, якою можна завдавати ударів з глибини своєї території.

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Однією з цілей таких обстрілів, крім того, що вони тероризують місцеве населення при кордоні, вони також сковують наші сили, які б ми могли застосувати на інших напрямках.

 Тіпа якщо не буде обстрілів то можна зняти війська і застосувати їх на інших напрямках? Один такий же вумний північний сусід так вже зробив. На Курщині.
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17.11.2024 14:16 Відповісти
 
 