Окупанти зменшили обстріли у північному прикордонні останні дві доби, - ОТУ "Сіверськ"
У північному прикордонні спостерігається зменшення ворожих обстрілів, це, ймовірно, пов'язане з вже сезонними логістичними проблемами окупантів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону повідомив речник ОТУ "Сіверськ" Вадим Мисник
"Росіяни вздовж кордону, за можливості, здійснюють постійно обстріли. Це сотні кілометрів державного кордону. Однією з цілей таких обстрілів, крім того, що вони тероризують місцеве населення при кордоні, вони також сковують наші сили, які б ми могли застосувати на інших напрямках. Але ми змушені також тримати і північний кордон, щоб сильна оборона в нас була", - зазначив Мисник.
Нагадаємо, для ударів по Сумській, Чернігівській та Харківській областях російські загарбники використовують зброю, якою можна завдавати ударів з глибини своєї території.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Тіпа якщо не буде обстрілів то можна зняти війська і застосувати їх на інших напрямках? Один такий же вумний північний сусід так вже зробив. На Курщині.