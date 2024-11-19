Тривають аварійно-відновлювальні роботи на Одещині, графіки відключень застосовуються у більшості регіонів, - "Укренерго"
В Одеській області наразі триває ліквідація наслідків масованої ракетно-дронової атаки, яку ворог здійснив 17 листопада 2024 року. Енергетики здійснюють аварійно-відновлювальні роботи, щоб налагодити стабільне енергопостачання усіх споживачів регіону.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "Укренерго".
Також нагадується, що через ворожу масовану атаку на енергосистему в неділю, 17 листопада, - зараз в Україні тимчасово діють заходи обмеження споживання для промислових і побутових споживачів.
"З 6:00 до 23:00 застосовуються ГПВ у більшості регіонів. З графіками застосування обмежень за вашою адресою можете ознайомитись на сайті чи на офіційних сторінках вашого обленерго у соцмережах", - наголошують в "Укренерго".
Ситуація в енергосистемі
Сьогодні, 19 листопада, станом на 5:00, рівень споживання був на 3,7% вищим, ніж в цей же час попереднього робочого дня - у понеділок, 15 листопада. Це пояснюється заживленням частини раніше знеструмлених внаслідок російського обстрілу споживачів на Одещині.
Зараз українська енергосистема продовжує відновлюватись вже після десяти масованих атак росіян. На енергооб’єктах тривають аварійні та планові ремонти. В енергосистемі зберігається значний дефіцит потужності.
За даними "Укренерго", імпорт відбуватиметься протягом доби з Польщі, Румунії, Словаччини, Угорщини, Молдови. Загальним обсягом 4 521 МВт*год, з максимальною потужністю в окремі години до 612 М
Удар по Одесі 17 листопада 2024 року
Нагадаємо, що у ніч на 17 листопада 2024 року російські окупанти здійснили масований комбінований удар по об’єктах енергетичного сектору України ракетами різних типів повітряного, наземного та морського базування, а також ударними БпЛА типу "Shahed". На Одещині постраждала енергетична інфраструктура, є перебої з постачанням тепла, води та електроенергії, дві людини загинули, постраждав підліток. Також повідомлялося, що на Одещині без електропостачання залишаються два райони. В Одесі поступово відновлюється водопостачання.
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