Тривають аварійно-відновлювальні роботи на Одещині, графіки відключень застосовуються у більшості регіонів, - "Укренерго"

В Одеській області наразі триває ліквідація наслідків масованої ракетно-дронової атаки, яку ворог здійснив 17 листопада 2024 року. Енергетики здійснюють аварійно-відновлювальні роботи, щоб налагодити стабільне енергопостачання усіх споживачів регіону.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "Укренерго".

Також нагадується, що через ворожу масовану атаку на енергосистему в неділю, 17 листопада, - зараз в Україні тимчасово діють заходи обмеження споживання для промислових і побутових споживачів.

"З 6:00 до 23:00 застосовуються ГПВ у більшості регіонів. З графіками застосування обмежень за вашою адресою можете ознайомитись на сайті чи на офіційних сторінках вашого обленерго у соцмережах", - наголошують в "Укренерго".

Також читайте: В Одесі відновили живлення об’єктів критичної інфраструктури, вода та тепло мають з’явитися до кінця доби (оновлено)

Ситуація в енергосистемі

Сьогодні, 19 листопада, станом на 5:00, рівень споживання був на 3,7% вищим, ніж в цей же час попереднього робочого дня - у понеділок, 15 листопада. Це пояснюється заживленням частини раніше знеструмлених внаслідок російського обстрілу споживачів на Одещині.

Зараз українська енергосистема продовжує відновлюватись вже після десяти масованих атак росіян. На енергооб’єктах тривають аварійні та планові ремонти. В енергосистемі зберігається значний дефіцит потужності.

За даними "Укренерго", імпорт відбуватиметься протягом доби з Польщі, Румунії, Словаччини, Угорщини, Молдови. Загальним обсягом 4 521 МВт*год, з максимальною потужністю в окремі години до 612 М

Удар по Одесі 17 листопада 2024 року

Нагадаємо, що у ніч на 17 листопада 2024 року російські окупанти здійснили масований комбінований удар по об’єктах енергетичного сектору України ракетами різних типів повітряного, наземного та морського базування, а також ударними БпЛА типу "Shahed". На Одещині постраждала енергетична інфраструктура, є перебої з постачанням тепла, води та електроенергії, дві людини загинули, постраждав підліток. Також повідомлялося, що на Одещині без електропостачання залишаються два райони. В Одесі поступово відновлюється водопостачання.