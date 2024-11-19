Продолжаются аварийно-восстановительные работы в Одесской области, графики отключений применяются в большинстве регионов, - "Укрэнерго"

В Одесской области сейчас продолжается ликвидация последствий массированной ракетно-дроновой атаки, которую враг совершил 17 ноября 2024 года. Энергетики осуществляют аварийно-восстановительные работы, чтобы наладить стабильное энергоснабжение всех потребителей региона.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр "Укрэнерго".

Также напоминается, что из-за вражеской массированной атаки на энергосистему в воскресенье, 17 ноября, - сейчас в Украине временно действуют меры ограничения потребления для промышленных и бытовых потребителей.

"С 6:00 до 23:00 применяются ГПВ в большинстве регионов. С графиками применения ограничений по вашему адресу можете ознакомиться на сайте или на официальных страницах вашего облэнерго в соцсетях", - отмечают в "Укрэнерго".

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Ситуация в энергосистеме

Сегодня, 19 ноября, по состоянию на 5:00, уровень потребления был на 3,7% выше, чем в это же время предыдущего рабочего дня - в понедельник, 15 ноября. Это объясняется оживлением части ранее обесточенных в результате российского обстрела потребителей в Одесской области.

Сейчас украинская энергосистема продолжает восстанавливаться уже после десяти массированных атак россиян. На энергообъектах продолжаются аварийные и плановые ремонты. В энергосистеме сохраняется значительный дефицит мощности.

По данным "Укрэнерго", импорт будет происходить в течение суток из Польши, Румынии, Словакии, Венгрии, Молдовы. Общим объемом 4 521 МВт*ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 612 МВт*ч.

Удар по Одессе 17 ноября 2024 года

Напомним, что в ночь на 17 ноября 2024 года российские оккупанты осуществили массированный комбинированный удар по объектам энергетического сектора Украины ракетами различных типов воздушного, наземного и морского базирования, а также ударными БПЛА типа "Shahed". В Одесской области пострадала энергетическая инфраструктура, есть перебои с поставками тепла, воды и электроэнергии, два человека погибли, пострадал подросток. Также сообщалось, что в Одесской области без электроснабжения остаются два района. В Одессе постепенно восстанавливается водоснабжение.