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Науседа провів розмову із Трампом: говорили про підтримку України

Науседа провів розмову із Трампом

Президент Литви Гітанас Науседа провів розмову із обраним президентом США Дональдом Трампом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LRT.

Науседа запевнив, що Литва створить найкращі умови для постійної присутності американських військових у Литві.

За даними офісу президента, під час бесіди політики також обговорили співпрацю Росії, Китаю, Ірану та Північної Кореї, а також підтримку України.

"Дякую обраному президенту США за теплі слова на адресу Литви щодо зусиль щодо зміцнення оборони. Я радий, що Трамп добре знайомий як із ситуацією з безпекою в регіоні, так і з проблемами енергетичної системи, які відчуває Україна перед зимовим сезоном", - сказав він.

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Науседа заявив, що цінує плани майбутньої адміністрації США добиватися миру через демонстрацію сили, та наголосив на необхідності підтримки України у боротьбі з російською агресією, обмежуючи тим самим амбіції інших авторитарних режимів

За словами президента, Литва та США підтримують тісні відносини у сфері оборони та за останні роки уклали безліч нових контрактів на закупівлю озброєння та військової техніки.

"Крім того, країна готова активно розвивати відносини зі США у сферах бізнесу, інновацій та енергетики", - підсумували у пресрелізі.

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19.11.2024 12:47 Відповісти
 
 