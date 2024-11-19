Науседа провел разговор с Трампом: говорили о поддержке Украины

Президент Литвы Гитанас Науседа провел разговор с избранным президентом США Дональдом Трампом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LRT.

Науседа заверил, что Литва создаст самые лучшие условия для постоянного присутствия американских военных в Литве.

По данным офиса президента, во время беседы политики также обсудили сотрудничество России, Китая, Ирана и Северной Кореи, а также поддержку Украины.

"Спасибо избранному президенту США за теплые слова в адрес Литвы относительно усилий по укреплению обороны. Я рад, что Трамп хорошо знаком как с ситуацией с безопасностью в регионе, так и с проблемами энергетической системы, которые испытывает Украина перед зимним сезоном", - сказал он.

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Науседа заявил, что ценит планы будущей администрации США добиваться мира через демонстрацию силы, и подчеркнул необходимость поддержки Украины в борьбе с российской агрессией, ограничивая тем самым амбиции других авторитарных режимов

По словам президента, Литва и США поддерживают тесные отношения в сфере обороны и за последние годы заключили множество новых контрактов на закупку вооружения и военной техники.

"Кроме того, страна готова активно развивать отношения с США в сферах бизнеса, инноваций и энергетики", - подытожили в пресс-релизе.

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