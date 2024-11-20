Сибіга закликав Конгрес США визнати геноцидом злочини РФ проти України
Очільник міністерства закордонних справ України Андрій Сибіга закликав Конгрес Сполучених Штатів Америки, прийняти законодавство, яке визнає діяльність РФ в Україні геноцидом.
Про це він заявив під час виступу в вівторок на засіданні Гельсінської комісії США, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Росія має відповідати за злочин агресії проти України та всі звірства, які послідували за цим, у тому числі за злочин геноциду. Ми закликаємо Конгрес США прийняти законодавство, яке визнає дії Росії в Україні геноцидом українського народу", - заявив Сибіга.
Міністр підкреслив, що законних підстав для цього достатньо.
"Депортація щонайменше 20 тисяч українських дітей, пропаганда геноциду на телебаченні, вбивства з метою знищення української нації, сексуальне насильство, спроби створити нестерпні умови життя. Усі ці елементи, класифіковані Конвенцією про геноцид, присутні в російській агресії проти України",- нагадав керівник МЗС.
Він також зазначив, що спроби Москви знищити українську націю не є чимось новим, зауваживши, що 90 років тому кремлівська верхівка вбивала голодом мільйони українців під час Голодомору-геноциду.
"Ми повинні встановити відповідальність Кремля за всі його минулі та нинішні злочини", - резюмував Сибіга.
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Для меня РФ -не " родина" и не " враг", а объект холодного и беспристрастного изучения.
Как "объект" она уникальна, ибо нигде более на планете нет такой концентрациии удивительных уродов, фриков, таких образчиков низости и эволюционного отставания. Нигде больше социальные и общественные процессы не являются столь дегенеративными и смешными.
Да, в РФ есть пара-тройка миллионов прекрасных людей, но они находятся в рабстве дегенератов и права голоса не имеют.
Ніхто. Їм пох.