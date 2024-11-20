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Новини Війна
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Сибіга закликав Конгрес США визнати геноцидом злочини РФ проти України

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга

Очільник міністерства закордонних справ України Андрій Сибіга закликав Конгрес Сполучених Штатів Америки, прийняти законодавство, яке визнає діяльність РФ в Україні геноцидом.

Про це він заявив під час виступу в вівторок на засіданні Гельсінської комісії США, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Росія має відповідати за злочин агресії проти України та всі звірства, які послідували за цим, у тому числі за злочин геноциду. Ми закликаємо Конгрес США прийняти законодавство, яке визнає дії Росії в Україні геноцидом українського народу", - заявив Сибіга.

Міністр підкреслив, що законних підстав для цього достатньо.

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"Депортація щонайменше 20 тисяч українських дітей, пропаганда геноциду на телебаченні, вбивства з метою знищення української нації, сексуальне насильство, спроби створити нестерпні умови життя. Усі ці елементи, класифіковані Конвенцією про геноцид, присутні в російській агресії проти України",- нагадав керівник МЗС.

Він також зазначив, що спроби Москви знищити українську націю не є чимось новим, зауваживши, що 90 років тому кремлівська верхівка вбивала голодом мільйони українців під час Голодомору-геноциду.

"Ми повинні встановити відповідальність Кремля за всі його минулі та нинішні злочини", - резюмував Сибіга.

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Автор: 

геноцид (307) Конгрес США (1227) Сибіга Андрій (396)


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Топ коментарі
+4
Все ж таки Невзоров щоб не казали, мастер слова.

Для меня РФ -не " родина" и не " враг", а объект холодного и беспристрастного изучения.
Как "объект" она уникальна, ибо нигде более на планете нет такой концентрациии удивительных уродов, фриков, таких образчиков низости и эволюционного отставания. Нигде больше социальные и общественные процессы не являются столь дегенеративными и смешными.
Да, в РФ есть пара-тройка миллионов прекрасных людей, но они находятся в рабстве дегенератов и права голоса не имеют.
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20.11.2024 04:33
+2
о ..здрасьте ..снова "хорошие русские" ? ))
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20.11.2024 06:14
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Все ж таки Невзоров щоб не казали, мастер слова.

Для меня РФ -не " родина" и не " враг", а объект холодного и беспристрастного изучения.
Как "объект" она уникальна, ибо нигде более на планете нет такой концентрациии удивительных уродов, фриков, таких образчиков низости и эволюционного отставания. Нигде больше социальные и общественные процессы не являются столь дегенеративными и смешными.
Да, в РФ есть пара-тройка миллионов прекрасных людей, но они находятся в рабстве дегенератов и права голоса не имеют.
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20.11.2024 04:33 Відповісти
о ..здрасьте ..снова "хорошие русские" ? ))
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20.11.2024 06:14 Відповісти
ну серед 140млн чисто статистично пару млн нормальних... це можливо
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20.11.2024 06:21 Відповісти
декілька сотень хіба що .. але не млн
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20.11.2024 06:24 Відповісти
та пох, то в цитаті не головне
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20.11.2024 06:48 Відповісти
і все ж таки потрібно бачити тих руських, які "взаправду" воюють з касапізмом, рашизмом і конкретно з ******. Невзоров - один з них. Так, їх очільників, якщо перелічувати (і Невзорова, в т.ч.) - багато місця не займе; більше місця займуть заголовки про тих руських, які воюють в складі "Російського добровольчого корпусу", формуваннях "Свобода Росії" та "Сибірський батальйон" в складі ЗСУ - і те, їх "малувато буде" - але їм слід віддати належне, вони є, і воюють кожен на своєму місці і по своїм можливостях.
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20.11.2024 11:10 Відповісти
Якщо б Себіга прочитав в Гуглі визначення поняття геноцид, то таких пропозицій в стилі зєльоного лідора не вносив.
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20.11.2024 05:59 Відповісти
Та й справді, який сенс щось кудись вносити, коли верховний правитель країни-агресора неодноразово на весь світ верещав про денацифікацію, тобто, повне знищення національної ідентичності українців.
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20.11.2024 06:45 Відповісти
Цього ніколи не буде. Бо ж США тоді, як світовому жандармові, самим собі прийдеться визнавати, що вони то там, то там влазили туди, де їх не просили.
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20.11.2024 10:13 Відповісти
а хто з конгресменів хоч почув Сибігу?
Ніхто. Їм пох.
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20.11.2024 11:12 Відповісти
 
 