Путін готовий до припинення вогню, але без вступу України в НАТО та "територіальних поступок", - Reuters
Російський диктатор Володимир Путін відкритий для обговорення угоди про припинення вогню в Україні з Дональдом Трампом, проте відкидає будь-які серйозні територіальні поступки та наполягає на тому, щоб Київ відмовився від прагнення вступити до НАТО.
Про це пише видання Reuters із посиланням на джерела, обізнані з баченням Кремля, передає Цензор.НЕТ.
У матеріалі зазначається, що РФ контролює частину України розміром приблизно з американський штат Вірджинія та продовжує просуватися.
Заморозка війни
За даними джерел, Кремль може погодитися на заморозку війни по лінії фронту.
"Може бути місце для переговорів щодо точного поділу чотирьох східних областей Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської. ... Росія також може бути відкритою для виходу з відносно невеликих частин території, які вона контролює в Харківській та Миколаївській областях, на півночі та півдні України", - йдеться в матеріалі.
Якщо припинення вогню не буде досягнуто, сказали двоє співрозмовників, Росія продовжить воювати.
Без НАТО, але з гарантіями безпеки
Водночас Росія виступає проти вступу України до НАТО або присутності військ Альянсу в Україні, проте нібито відкрита до обговорення гарантій безпеки для Києва.
Серед інших поступок, яких може домагатися Кремль, можуть бути погодження України обмежити чисельність своїх Збройних Сил та зобов'язання не обмежувати використання російської мови.
Окупований Крим
Майбутнє самого Криму не обговорюється, заявили російські офіційні особи.
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Про НАТО та використання російської мови - можна поговорити ...
Скорочення ЗСУ - одночасно з таким же скороченням російських (не у кількості , а в %).
+ повернення людей , компенсації збитків на відбудову ....
А зараз й ставлять бо ті хто був сильними країнами (США, Британія) стали боягузами ......
До них русня не лізе і ніколи не полізе, бо знають, що отримають звіздюліну
ВИРОДКИ, ЩОБ ВИ ЗДОХЛИ І ЧИМ РАНІШЕ ТИМ КРАЩЕ!
Їм треба оговтатись, і через кілька років вони продовжать поглинати сусідні країни.
"У россіі нєт граніц" - це треба зарубати собі на носі лідерам усіх країн.
Сумніваюсь, що хтось буде інвестувати в країну, де будь якого моменту може розпочатись війна, а Захід знайде 100 причин для зниження допомоги, посилаючись наприклад на внутрішні проблеми в економіці.
Так, можна провести вибори, а ще ті хто бажає, зможуть виїхати з країни.
Імпорт скрапленого природного газу Францією з Росії зріс до рекорду, чому сприяли поставки від німецької державної енергетичної компанії. Так, цьогоріч Франція отримала більше СПГ з Росії, ніж за будь-який повний рік з початку поставок у 2018 році.
https://mbiz.censor.net/news/3520673/frantsiya_importuye_rekordnu_kilkist_spg_z_rosiyi_za_dopomogoyu_nimechchyny
Взагалі зі Світових ЗМІ складається враження ніби це Україна не хоче миру, а хтось задумався навіщо це росії і чи погодиться вона на інші умови, окрім тих що пропонує.
Звісно, якщо перемовини будуть.
Але хто ж висуне такий ультиматум путлєру? Трамп, Шольц, Сі, Гуттеріш, Зеленський? Тому то будуть не перемовини, а обговорення та послаблення кремлівського ультиматуму, ІМХО
1. "Заморозка" по існуючій лінії з захопленими теріторіями.
2. Гаага для для кацапських керманичей, пропагандонів та т.і.
3. Вивід кацапів з України.
4. Повернення територій.
5. Виплата репарацій.
6. НАТО.
На все 1-2 тижня.
зеля! Як тобі мій план? І це я ще не "нюхав"...
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Серед інших поступок, яких може домагатися Кремль, можуть бути погодження України обмежити чисельність своїх Збройних Сил та зобов'язання не обмежувати використання російської мови. Джерело:
Але вірити кацапам - займатися самообманом.
Перемовини треба вести з позиції сили,використовуючи Будапештський меморандум,тицяючи в нього носом підписантів та гарантів.
Зброю ми віддали не віртуальну,і націлена вона була в основному на США. Не давати їм сприсати з цього документу. Є бажання територіальних поступок-впердє,Аляска,Каліфорнія,Техасі і т.д.
От що Байден животворящий робить!
Серед інших поступок, яких може домагатися Кремль, можуть бути погодження України обмежити чисельність своїх Збройних Сил та зобов'язання не обмежувати використання російської мови. Джерело:
Завтра буде "ніяких поступок ", після "чергове оновлення ядерної доктрини" , після знову "поступки" і так по колу
"Інтервʼю Петра Порошенка: 1000 днів, 11-річної війни".
https://fb.watch/vYAdaRAbKn/
Ні
Україні це 100% не треба.
Є більш кращий план, зі гарантованим успіхом.
-Поновити нормальне керівництово армією, повернути всії наших видатних генералів
-Розблокувати вітчизняну ракетну програму
-Технічний уряд національної довіри
-Заборонити під час війни укладання будь якого асфальту. Всі гроші повернути в військово-промисловий комплекс
-Закрити єдиний марахвон і всі гроші віддати на промислове виробництво дронів
-Розпочати щоденний обстріл міст ворога з ураженням інфраструктурних обїєктів
-Поновити диверсії в тилу ворога. ССО повинні воювати не на нулі а в ворожому тилу.
-Проводити методичну роботу по розпалюванню сепаратизму, терроризму, расизму, релігіного фанатизма на території ворога. Так звана россія - картковий будинок із гівна і палок. Прийшов час його розвалити.