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Новини Війна
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Путін готовий до припинення вогню, але без вступу України в НАТО та "територіальних поступок", - Reuters

Путін готовий до заморозки війни: Reuters назвало умови

Російський диктатор Володимир Путін відкритий для обговорення угоди про припинення вогню в Україні з Дональдом Трампом, проте відкидає будь-які серйозні територіальні поступки та наполягає на тому, щоб Київ відмовився від прагнення вступити до НАТО.

Про це пише видання Reuters із посиланням на джерела, обізнані з баченням Кремля, передає Цензор.НЕТ.

У матеріалі зазначається, що РФ контролює частину України розміром приблизно з американський штат Вірджинія та продовжує просуватися.

Заморозка війни

За даними джерел, Кремль може погодитися на заморозку війни по лінії фронту.

"Може бути місце для переговорів щодо точного поділу чотирьох східних областей Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської. ... Росія також може бути відкритою для виходу з відносно невеликих частин території, які вона контролює в Харківській та Миколаївській областях, на півночі та півдні України", - йдеться в матеріалі.

Якщо припинення вогню не буде досягнуто, сказали двоє співрозмовників, Росія продовжить воювати.

Також читайте: Стармер - Путіну: "Припиняй війну, забирайся геть з України"

Без НАТО, але з гарантіями безпеки

Водночас Росія виступає проти вступу України до НАТО або присутності військ Альянсу в Україні, проте нібито відкрита до обговорення гарантій безпеки для Києва.

Серед інших поступок, яких може домагатися Кремль, можуть бути погодження України обмежити чисельність своїх Збройних Сил та зобов'язання не обмежувати використання російської мови.

Окупований Крим

Майбутнє самого Криму не обговорюється, заявили російські офіційні особи.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський про можливість завершення війни: Багато залежить від Путіна, але він слабший за США і Трампа

Автор: 

путін володимир (23790) росія (65098)


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Топ коментарі
+55
Вимога відмова України від вступу до НАТО власне і доводить, що пуіин зупинятися не збирається. Лише вступ України у НАТО змусить його припмнити вогонь і агресію. Досвідчені пожежники знають, що великий аогонь можна погасити лише зустрічним вогнем. Сподіваюся, скред світових полвтикіа знайдуться досвідсені "пожежники".
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20.11.2024 09:40
+44
ПНХ
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20.11.2024 09:36
+35
йшов би він на йух…
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20.11.2024 09:40
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Або валить з України, або нах
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20.11.2024 09:35 Відповісти
Спочатку освободити усю територію України - і Крим не забути
Про НАТО та використання російської мови - можна поговорити ...
Скорочення ЗСУ - одночасно з таким же скороченням російських (не у кількості , а в %).
+ повернення людей , компенсації збитків на відбудову ....
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20.11.2024 09:45 Відповісти
ПНХ
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20.11.2024 09:36 Відповісти
йшов би він на йух…
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20.11.2024 09:40 Відповісти
Вимога відмова України від вступу до НАТО власне і доводить, що пуіин зупинятися не збирається. Лише вступ України у НАТО змусить його припмнити вогонь і агресію. Досвідчені пожежники знають, що великий аогонь можна погасити лише зустрічним вогнем. Сподіваюся, скред світових полвтикіа знайдуться досвідсені "пожежники".
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20.11.2024 09:40 Відповісти
цікава точка зору
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20.11.2024 10:25 Відповісти
"...гарантії про ненапад." Як казав Кучма: "та це ж було вже."
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20.11.2024 10:29 Відповісти
Отож! Гарантії параші - це оксюморон
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20.11.2024 10:33 Відповісти
Панятна, што вам НАТА ні нада - вам нужни гарантії пуціна і члєнство в ОДКБ. Вапрос: что ви дєлаєті в Украінє?
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20.11.2024 10:39 Відповісти
Псує повітря.
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20.11.2024 14:38 Відповісти
За 3 роки війни НАТО нажаль для нас довело що не несе загрози для росії. Тому ви праві на 100% не вступ в НАТО це лише бажання залишити Україну вразливою до чергових атак зі сторони держав у котрих є ядерна зброя. Якщо вони хочуть щоб ми не вступали в нато то хай тоді відмовляться від ядерної зброї і передадуть її наприклад в Естонію чи в Латвію. От тоді можна в нато і не вступати аж цілий рік.
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20.11.2024 11:14 Відповісти
Якби НАТО для кацапії не несло загрози, то країни Балтики були б під кацапами, а Польщу атакквали б з бвлорусі, щоб знищити українську військову логістику. . Тому не верзіть дурню а просто поміркуйте, чому кчуапія так не хоче вступу України в НАТО.
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20.11.2024 11:53 Відповісти
Невже ще не зрозуміло - в НАТО нас примуть тіки після перемоги над рашкою. Це не одноразово казали речники Штатів. Тобто з такою допомогою ніколи.
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20.11.2024 13:39 Відповісти
Все варианты перемирия без НАТО - это война через несколько лет . Возможно через 4 года ( после Трампа)
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20.11.2024 18:37 Відповісти
Від коли це військові злочинці ставлят умови?
А зараз й ставлять бо ті хто був сильними країнами (США, Британія) стали боягузами ......
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20.11.2024 09:40 Відповісти
Чому боягузи?
До них русня не лізе і ніколи не полізе, бо знають, що отримають звіздюліну
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20.11.2024 11:17 Відповісти
Тому що бояться.
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20.11.2024 11:51 Відповісти
Нічого нового. Хапнути, те що зміг, щоб потім продовжити те саме
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20.11.2024 09:40 Відповісти
Один раз рашисти вже гарантували мир.

ВИРОДКИ, ЩОБ ВИ ЗДОХЛИ І ЧИМ РАНІШЕ ТИМ КРАЩЕ!
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20.11.2024 09:41 Відповісти
Вони діють в парі : Путлер та Єрмак.
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20.11.2024 09:43 Відповісти
*********** вже не може звести кінці з кінцями - ось чому вони постійно скиглять.
Їм треба оговтатись, і через кілька років вони продовжать поглинати сусідні країни.
"У россіі нєт граніц" - це треба зарубати собі на носі лідерам усіх країн.
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20.11.2024 09:43 Відповісти
.... Гаага для путлера та інших обговорюється?
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20.11.2024 09:44 Відповісти
Пшло нах жалюгідне непорозуміння.
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20.11.2024 09:44 Відповісти
что нам дает заморозка? да ни чего....через год они жир наростят и опять попрут...
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20.11.2024 09:46 Відповісти
Нам заморозка дає можливість передихнути і також наростити жиру. Чому всі думають що лише сосія може нарощувати жир. Якщо за цей час Україна нічого не буде робити, то аостає питання чи ми хочемо вижити як держава?
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20.11.2024 10:09 Відповісти
Як на мене, основні два питання, які повинна забезпечити в цих переговорах Україна:1. Не знаття санкцій з сосії. 2. Продовження допомоги, в тому числі і військової Україні від західних партнерів
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20.11.2024 10:11 Відповісти
Нам ще б плісняву з влади прибрати й по тюрмах розпихати..
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20.11.2024 10:16 Відповісти
Ще один аргумент в + щодо заморозки
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20.11.2024 10:21 Відповісти
Який жир наросте Україна в порівнянні з кацапами? Ми не виготовляємо не те що систем ППО, а навіть ракет до них. Про літаки, гелікоптери або масове виробництво ракет чи кабів взагалі можна не згадувати. Теж саме стосується і людського ресурсу.
Сумніваюсь, що хтось буде інвестувати в країну, де будь якого моменту може розпочатись війна, а Захід знайде 100 причин для зниження допомоги, посилаючись наприклад на внутрішні проблеми в економіці.
Так, можна провести вибори, а ще ті хто бажає, зможуть виїхати з країни.
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20.11.2024 10:45 Відповісти
Тобто ви вважаєте, що зараз, коли ми у війні, у нас все в жиру, а коли війна заморозиться буде гірше?
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20.11.2024 10:49 Відповісти
Ні, я не вважаю, що у нас все в жиру. Бойові дії не дають часу наростити цей жир росії, все йде з "конвеєра" без накопичення (це стосується буквально всього, починаючи з військових).
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20.11.2024 10:58 Відповісти
Ось Вам новина для роздумів про санкції, і це під час війни, а що буде коли бойові дії заморозять?
Імпорт скрапленого природного газу Францією з Росії зріс до рекорду, чому сприяли поставки від німецької державної енергетичної компанії. Так, цьогоріч Франція отримала більше СПГ з Росії, ніж за будь-який повний рік з початку поставок у 2018 році.
https://mbiz.censor.net/news/3520673/frantsiya_importuye_rekordnu_kilkist_spg_z_rosiyi_za_dopomogoyu_nimechchyny
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20.11.2024 11:08 Відповісти
А вам новина про один день війни: втрата території, дронові атаки, втрата військових і цивільних. Розбомблені підприємства, заклади, оселі хто буде відбудовувати? А кожний день - це 5, 10, 20 обєктів нових розбомблених.
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20.11.2024 11:12 Відповісти
Тоді було потрібно капітулювати одразу.
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20.11.2024 11:16 Відповісти
Заморозка війни не дорівнює капітуляції. Просто моя думка, що на даному етапі заморозка війни не буде мати для України тільки мінусовий вплив. А при розумних діях це може бути взагалі хорошим плюсом
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20.11.2024 11:25 Відповісти
Московія не за ради кількох областей починала війну, навіщо їм йти на заморозку без сто відсоткової впевненості, що за рік чи два вони доведуть справу до кінця?
Взагалі зі Світових ЗМІ складається враження ніби це Україна не хоче миру, а хтось задумався навіщо це росії і чи погодиться вона на інші умови, окрім тих що пропонує.
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20.11.2024 11:45 Відповісти
А за санкції я з вам згідний, але це не так війна буде впливати як можливість і компетентність нашої дипломатії
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20.11.2024 11:14 Відповісти
Якщо буде заморозка, рашка продовжить витрачати мільярди на озброєння, а Україні вже на озброєння гроші не дадуть, можливо будуть допомагати з відновленням країни, але з озброєнням - ні, а самі ми не зможемо і близько конкурувати з рашкою
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20.11.2024 11:23 Відповісти
Так завдання нашої дипломатії якраз і буде в тому, щоб при заморозці війни отримати гарантії подальшого озброєння України. І де ви почитали, в якій зарубіжній пресі, кого з офіційних осіб що після заморозки війни нам перестануть давати зброю?
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20.11.2024 11:28 Відповісти
На йух.
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20.11.2024 09:48 Відповісти
Будь-які перемовини з московитами, за посередництва США, Об'єднаного Королівства та, можливо, Китаю, повинні починатися з того, що московія порушила статут ООН, міжнародне законодавство і безліч двосторонніх договорів. І це має бути ультиматумом так само, як і те, що ************ кремляді.
Звісно, якщо перемовини будуть.
Але хто ж висуне такий ультиматум путлєру? Трамп, Шольц, Сі, Гуттеріш, Зеленський? Тому то будуть не перемовини, а обговорення та послаблення кремлівського ультиматуму, ІМХО
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20.11.2024 09:50 Відповісти
План такий:
1. "Заморозка" по існуючій лінії з захопленими теріторіями.
2. Гаага для для кацапських керманичей, пропагандонів та т.і.
3. Вивід кацапів з України.
4. Повернення територій.
5. Виплата репарацій.
6. НАТО.
На все 1-2 тижня.

зеля! Як тобі мій план? І це я ще не "нюхав"...
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20.11.2024 09:53 Відповісти
Це не план. Це набір гасел. План має визначену форму. Але цього Лідор не вчив, бо танцював на сцені з бабаЛАЙКОЮ і Алєжкою. Ось так має бути : задача чи ціль - хто виконує - термін виконання - хто контролює - хто приймає роботу по закінченню строку. І дата звітності виконавця перед автором плану. Якось так
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20.11.2024 10:24 Відповісти
100%
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20.11.2024 10:02 Відповісти
Путин готов к прекращению огня, но без вступления Украины в НАТО и "территориальных уступок", - Reuters Источник: .
===============
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20.11.2024 09:55 Відповісти
Дуже джерельні " джерела"
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20.11.2024 09:57 Відповісти
Він же це казав не раз вже. Теж мені новина.
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20.11.2024 09:58 Відповісти
Але щоб отак то це вперше.

Серед інших поступок, яких може домагатися Кремль, можуть бути погодження України обмежити чисельність своїх Збройних Сил та зобов'язання не обмежувати використання російської мови. Джерело:

Але вірити кацапам - займатися самообманом.
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20.11.2024 11:22 Відповісти
Та він має на увазі Таганрог та Курськ.
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20.11.2024 12:27 Відповісти
Це Reuters, де кожна друга новина фейк.
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20.11.2024 10:10 Відповісти
Можна розглядати таку публікацію як інформаційну атаку росіян. І Ройтерс підіграла Кремлю тут.
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20.11.2024 10:12 Відповісти
скажи это финам и шведам !!!!((( лошара !!!
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20.11.2024 10:13 Відповісти
Жалюгідні сподівання на кращого царя після виборів. Прийдуть або старі свині,відігнані від корита,або нові популісти.
Перемовини треба вести з позиції сили,використовуючи Будапештський меморандум,тицяючи в нього носом підписантів та гарантів.
Зброю ми віддали не віртуальну,і націлена вона була в основному на США. Не давати їм сприсати з цього документу. Є бажання територіальних поступок-впердє,Аляска,Каліфорнія,Техасі і т.д.
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20.11.2024 10:21 Відповісти
Пнх
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20.11.2024 10:25 Відповісти
путін готовий ...... здохнути, але отримати своє. Історію партії і свій життєпис в цьому підручнику.
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20.11.2024 10:27 Відповісти
Спросите у финнов--- они бы хотели сегодня забрать Карелию? В том виде, во что Карелия превратилась? Очень хорошо думаем, что будем делать с тем и с теми, если даже все завтра отдадут! Особенно с теми. Нам нужен мир срочный для полной перезагрузки власти! Выборы срочно! В этот раз уже есть наконец те, что смогут. И премьер только с Запада и со своей командой, как Бальцерович! И конечно же мгновенно визовый режим с Рахой!!! Тогда денег дадут.
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20.11.2024 10:29 Відповісти
Візовий режим срахой введено навесні 22-го року, агов.
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20.11.2024 12:19 Відповісти
******* доки не буде благати повернути території та обов'язково вступити Україні в НАТО
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20.11.2024 10:35 Відповісти
Єдиний спосіб припинити війну - це ******* по кремлю. І фсе, війна одразу припиниться. Єдине, що може зупинити гопника - це міцний удар по носу.
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20.11.2024 10:36 Відповісти
якщо не НАТО тоді ядерна зброя
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20.11.2024 10:41 Відповісти
Стара затягана платівка.
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20.11.2024 10:47 Відповісти
Це капітуляційні умови але Захід на це піде і напевно заставить нас. 1938 рік і Мюнхен в повній красі. А що буде далі? Цілком очевидно-ще більша війна. Істрія ніколи і нікого не навчила. Ця сумна істина підтверджена ще раз.
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20.11.2024 11:01 Відповісти
Ти ба як воно заскиглило!
От що Байден животворящий робить!
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20.11.2024 11:14 Відповісти
Воно про це з лютого 2022 року триндить
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20.11.2024 11:33 Відповісти
Але тільки зараз воно почало щось белькотіти за поступки в доволі на озброєння та використання московської говірки.

Серед інших поступок, яких може домагатися Кремль, можуть бути погодження України обмежити чисельність своїх Збройних Сил та зобов'язання не обмежувати використання російської мови. Джерело:
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20.11.2024 11:38 Відповісти
Воно ще в березні 2022 року белькало про поступки, тому нічого нового.
Завтра буде "ніяких поступок ", після "чергове оновлення ядерної доктрини" , після знову "поступки" і так по колу
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20.11.2024 13:02 Відповісти
На що повинна бути готова Україна в такому випадку - дивіться в в'ю Порошенка "на ходу", яке він дав минулими вихідними, коли їздив з конвоєм "гуманітарки для ЗСУ" на фронт:

"Інтервʼю Петра Порошенка: 1000 днів, 11-річної війни".

https://fb.watch/vYAdaRAbKn/
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20.11.2024 11:19 Відповісти
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20.11.2024 11:21 Відповісти
********* видихається ...
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20.11.2024 11:27 Відповісти
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20.11.2024 11:22 Відповісти
"В'язниця народів" має бути знищена ...
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20.11.2024 11:25 Відповісти
Звісно готовий... Треба ж у спікойній обстановці та без санкцій на холці підготуватись до повторного нападу десь в 2028 році - наклепати танків, ракет та навчити нові десантно-штурмові та танкові війська замість розхєрачених у війні проти України. А ці кляті українці - не дають добряче підготуватись - продовжують вперто хєрачити абсолютно все, що встигає відновити, відремонтувати та виготовити оборонка засрашки.
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20.11.2024 11:48 Відповісти
Україна давно повинна сказати - у нас немає ядерної зброї, але якщо буде треба, ми її застосуємо!
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20.11.2024 11:51 Відповісти
Щоб поступово нас окупувати
Ні
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20.11.2024 11:52 Відповісти
Господи, дай розуму цим людям. Хиось ще вірить в те, що нато здатне когось від чогось захистити? Якщо з альянсу виключити США, то це буде жалюгідне посміховисько. Та й вступ в організацію, деякі члени якої є друзями путіна, не є доброю ідеєю. Туреччина, угорщина, словакія та інші., навряд стануть на оборону нашої країни у випадку нападу. Ці країни будуть знати про наші військові підрозділи, склади, арсенали, заводи, буквально все. Ні, нато то лайно як і єс. Потрібен принципово новий блок. Без любителів руськава міра.
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20.11.2024 12:07 Відповісти
3000 ракет накопить та вʼїбе згодом.
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20.11.2024 12:25 Відповісти
Не бажає віддавати Таганрог та Кубань.
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20.11.2024 12:25 Відповісти
Знову цей галімий стамбульський договорняк.
Україні це 100% не треба.

Є більш кращий план, зі гарантованим успіхом.
-Поновити нормальне керівництово армією, повернути всії наших видатних генералів
-Розблокувати вітчизняну ракетну програму
-Технічний уряд національної довіри
-Заборонити під час війни укладання будь якого асфальту. Всі гроші повернути в військово-промисловий комплекс
-Закрити єдиний марахвон і всі гроші віддати на промислове виробництво дронів
-Розпочати щоденний обстріл міст ворога з ураженням інфраструктурних обїєктів
-Поновити диверсії в тилу ворога. ССО повинні воювати не на нулі а в ворожому тилу.
-Проводити методичну роботу по розпалюванню сепаратизму, терроризму, расизму, релігіного фанатизма на території ворога. Так звана россія - картковий будинок із гівна і палок. Прийшов час його розвалити.
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20.11.2024 13:19 Відповісти
Черговий висір з кремля обсмакували світові СМІ. А як там посрали про Україну в самоли чі серії? Що про це разнюхала та скоштувала Reuters?
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20.11.2024 13:25 Відповісти
То Курскую область не хочет уступать, падло плюгавое?
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20.11.2024 17:56 Відповісти
"Цілей які всі добре відомі" але ніхто насправді за три роки так і не знає що там за цілі в голові у цього лисого педофіла 😂
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20.11.2024 20:10 Відповісти
А нам шо з того про що буде говорити пуйло з Трампом?Трамп не президент України і ніяких гарантій по НАТО більше 4 років свого правління дати не може.Про території так само ніякого права їх віддавати пуйлу він не має права.Ройтерс публікує черговий набір хотілок кремлівського нациста.Хай закатає губу і чекає прильотів атакамсів.
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20.11.2024 21:08 Відповісти
ХАЙ ЗНІМАЄ ПОРТКИ !)
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21.11.2024 11:03 Відповісти
 
 