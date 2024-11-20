Путін готовий до припинення вогню, але без вступу України в НАТО та "територіальних поступок", - Reuters

Російський диктатор Володимир Путін відкритий для обговорення угоди про припинення вогню в Україні з Дональдом Трампом, проте відкидає будь-які серйозні територіальні поступки та наполягає на тому, щоб Київ відмовився від прагнення вступити до НАТО.

Про це пише видання Reuters із посиланням на джерела, обізнані з баченням Кремля, передає Цензор.НЕТ.

У матеріалі зазначається, що РФ контролює частину України розміром приблизно з американський штат Вірджинія та продовжує просуватися.

Заморозка війни

За даними джерел, Кремль може погодитися на заморозку війни по лінії фронту.

"Може бути місце для переговорів щодо точного поділу чотирьох східних областей Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської. ... Росія також може бути відкритою для виходу з відносно невеликих частин території, які вона контролює в Харківській та Миколаївській областях, на півночі та півдні України", - йдеться в матеріалі.

Якщо припинення вогню не буде досягнуто, сказали двоє співрозмовників, Росія продовжить воювати.

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Без НАТО, але з гарантіями безпеки

Водночас Росія виступає проти вступу України до НАТО або присутності військ Альянсу в Україні, проте нібито відкрита до обговорення гарантій безпеки для Києва.

Серед інших поступок, яких може домагатися Кремль, можуть бути погодження України обмежити чисельність своїх Збройних Сил та зобов'язання не обмежувати використання російської мови.

Окупований Крим

Майбутнє самого Криму не обговорюється, заявили російські офіційні особи.

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