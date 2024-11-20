Австрія виділяє Україні 10 млн євро допомоги, з них 5 млн підуть на відновлення енергетики

Австрія виділяє 10 мільйонів євро допомоги Україні. Половина цих коштів піде на відновлення енергетики України.

Про це повідомляє МЗС України за підсумками зустрічі очільника відомства Андрія Сибіги із міністром закордонних справ Австрії Александером Шалленбергом, інформує Цензор.НЕТ.

Зустріч між главами зовнішньополітичних відомств України та Австрії відбулася у середу, 20 листопада.

"Росія продовжує ескалацію війни, зокрема залучаючи північнокорейські війська. Агресивні дії Москви виходять далеко за межі поля бою, зокрема через використання енергетики як зброї, - сказав Сибіга.

Він зазначив, що нещодавні погрози Кремля ядерною зброєю слід розглядати як шантаж.

"Росія вже багато разів використовувала цю тактику, щоб залякати Україну, Європу та світ. Ми повинні залишатися твердими та не піддаватися залякуванню",- сказав український міністр.

Сибіга також висловив вдячність австрійському колезі Шалленбергу за фінансову та гуманітарну підтримку України з боку Австрії.

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Зокрема, Австрія готова надати допомогу у розмірі 5 млн євро на відновлення української енергетики та 3 млн євро на допомогу переміщеним особам. Крім цього, 2 млн євро буде виділено на програму "Зерно з України".

Також сторони приділили особливу увагу щодо розвитку торгівлі та співпраці між українськими та австрійськими бізнесами.

"Україна вітатиме участь австрійських компаній у відновленні та відбудові", - додав Сибіга.

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