Австрия выделяет Украине 10 млн евро помощи, из них 5 млн пойдут на восстановление энергетики

Австрия выделяет 10 миллионов евро помощи Украине. Половина этих средств пойдет на восстановление энергетики Украины.

Об этом сообщает МИД Украины по итогам встречи главы ведомства Андрея Сибиги с министром иностранных дел Австрии Александером Шалленбергом, информирует Цензор.НЕТ.

Встреча между главами внешнеполитических ведомств Украины и Австрии состоялась в среду, 20 ноября.

"Россия продолжает эскалацию войны, в частности привлекая северокорейские войска. Агрессивные действия Москвы выходят далеко за пределы поля боя, в частности из-за использования энергетики как оружия, - сказал Сибига.

Он отметил, что недавние угрозы Кремля ядерным оружием следует рассматривать как шантаж.

"Россия уже много раз использовала эту тактику, чтобы запугать Украину, Европу и мир. Мы должны оставаться твердыми и не поддаваться запугиванию",- сказал украинский министр.

Сибига также выразил благодарность австрийскому коллеге Шалленбергу за финансовую и гуманитарную поддержку Украины со стороны Австрии.

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В частности, Австрия готова оказать помощь в размере 5 млн евро на восстановление украинской энергетики и 3 млн евро на помощь перемещенным лицам. Кроме этого, 2 млн евро будет выделено на программу "Зерно из Украины".

Также стороны уделили особое внимание развитию торговли и сотрудничества между украинскими и австрийскими бизнесами.

"Украина будет приветствовать участие австрийских компаний в восстановлении", - добавил Сибига.

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