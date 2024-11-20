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Amnesty International розкритикувала рішення Байдена передати Україні протипіхотні міни: Становлять довгострокову небезпеку

Правозахисна Amnesty International критикує рішення США передати Україні протипіхотні міни

Міжнародна правозахисна організація Amnesty International різко розкритикувала рішення президента США Джо Байдена передати Україні протипіхотні міни, щоб протистояти російській армії на Сході. 

Про це повідомляє Politico, передає Цензор.НЕТ.

Байден, який за два місяці залишає посаду, скасував власне рішення обмежити використання таких наземних мін.

Цей крок викликав різку критику правозахисників, які побоюються загроз для цивільного населення навіть після завершення війни. Вони попередили, що ця зброя становить особливу та довгострокову небезпеку.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Остін підтвердив надання США протипіхотних мін Україні: ЗСУ потрібні речі, які допоможуть сповільнити наступ росіян

За що критикують рішення Байдена?

Один з директорів Amnesty International USA Бен Лінден назвав рішення американського президента "руйнівним і відверто шокуючим".

Це руйнівно і, відверто кажучи, шокує, що президент Байден ухвалив таке послідовне і небезпечне рішення якраз напередодні того, як його спадщина на державній службі буде запечатана для підручників історії", - сказав він.

"Протипіхотні наземні міни — це невибіркова зброя, яка вбиває та калічить цивільних осіб, особливо дітей, протягом багатьох поколінь після закінчення воєн", - сказав виконавчий директор Центру з питань захисту цивільного населення в умовах конфлікту (CIVIC) Хічем Хадрауї.

За його словами, ця зброя не може відрізнити цивільних від комбатантів, як того вимагає міжнародне гуманітарне право.

Читайте також: Росіяни спеціально б’ють по густонаселених житлових районах в Україні, - Amnesty International

У Білому домі захистили свою позицію

Адміністрація Байдена пояснила цей крок кількома підставами. Насамперед, наданий тип мін є "тимчасовим", тобто через деякий час вони стають неактивними.

"Вони мають електричний запобіжник і для детонації потребують живлення від батареї. Після того, як батарея розрядиться, вони не здетонують", - пояснив неназваний американський чиновник у коментарі Politico.

Крім того, союзники також звернулися до України з проханням обмежити використання мін: не використовувати їх у населених пунктах, де мешкає цивільне населення та розміщувати їх виключно на українській території. Мета використання переданих протипіхотних мін – обмежити просування Росії на території України, особливо на сході.

У США наголосили, що Росія розмістила тисячі довготривалих мін по всій окупованій нею території України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ має негайно припинити порушення гуманітарного права на окупованих територіях, - Amnesty International 

Раніше видання The Washington Post писало про те, що чинний президент США Джо Байден надав дозвіл на постачання Україні протипіхотних мін. Це має зміцнити обороноздатність Києва у протистоянні наступу військ РФ на Сході.

Автор: 

Amnesty International (99) мінування (1217) США (22590)


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Топ коментарі
+26
Щось ви падлюки кацапських тварюк не критикуєте за бомбардування за те що прості люди в Україні підриваються.
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20.11.2024 22:55
+19
Якась організація з душком - гамнесті
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20.11.2024 22:54
+19
Amnesty International стала рупором Путіна, - The Times

https://lb.ua/society/2022/08/07/525535_amnesty_international_stala_ruporom.html
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20.11.2024 22:55
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Якась організація з душком - гамнесті
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20.11.2024 22:54 Відповісти
Они не понимают что следствие их защиты часто еще большие жертвы. В этом их лицемерие.
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21.11.2024 00:00 Відповісти
По сути Амнести ничем не лучше чем всяких кто продвигает мир ради жителей Украины. Не спросив их мнения.

Безусловно есть ситуации, когда оружием злоупотребляют и люди будут против, но все эти организации борются не с этим, а с чем-то своим. Они слишком политизированы и жизни людей для них на последних местах.
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21.11.2024 00:01 Відповісти
Тобто коли кацапи у Кринках усе закидали мінами- це нормально? Один із факторів, окремо від тупих рішень про атаку в лоб, на вузькой ділянці, при контрнаступі-це тотальне і постійне мінування протипіхотними мінами. А нам ніззя, нехай просуваються і вбивають, про таких є прислів'я - або труси надягай, або хрестик знімки.
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21.11.2024 08:47 Відповісти
Якій "душок"?
Вони давним-давно просмерділи наскрізь кацапським грошима та агентами!
Це стара КГБешна успішна тактика заліза у у всіляких гуманітарні та суспільні проекти.
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20.11.2024 23:50 Відповісти
Small Jerboa ви помиляєтесь або навмисно пишете неправду.
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21.11.2024 05:10 Відповісти
Изображают работу.
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20.11.2024 22:54 Відповісти
Ну на то вони і чиновники.
Головне вчасно якусь заяву зробити.
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20.11.2024 23:19 Відповісти
вони не чиновники, а грантоїди, хто платить, для того і танцюють.
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20.11.2024 23:29 Відповісти
Павел Большак аби у Вас вистачило можливості вивчити Англійську мову то Ви б змогли з'ясувати що Амнесті не отримує гранти від держави, тим більше від рашистів де вони заборонені. Цензор не все висвітлює.
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20.11.2024 23:40 Відповісти
А от кого они получают?
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21.11.2024 00:03 Відповісти
Він не знає 🤣🤣🤣
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21.11.2024 00:37 Відповісти
Maria Sofia тепер зрозумів, Ви тут щоб накидквати "лайно" у коментарях.
П. С. Я знаю як фінансується амнесті, й Ви можете вивчити Англійську мову й ознайомитись на їх сайті, секретів немає.
П. С. С. У Британії номери з фінансуванням від рашистів не проходять, тут Закон працює.
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21.11.2024 05:14 Відповісти
Достаточно в платежке написать "Деньги не от *****" и фсе, "джентельменам" верят на слово.... Ага в КГБ ФСБ работают олухі....
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21.11.2024 06:03 Відповісти
Емае, тількі починаються таки особисті звинувачення- ясно що кацап . 🤣🤣🤣🤣
На форумі безліч форумчан знають англійську - не фіг усім цім тикати.
Це не міняє ФАКТ , що АМНЕСТІ ПРАЦЮЄ на кацапів і створили їх кацапи .

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21.11.2024 09:24 Відповісти
Молодець, візьми з полиці пиріжок
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21.11.2024 01:29 Відповісти
Якраз ті, хто " озвучує від імені.. " чисті чиновники на зарплаті.
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21.11.2024 00:04 Відповісти
Amnesty International - международная https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F неправительственная организация , основанная в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F Великобритании в 1961 году( це з вікі ), а чиновником може бути тільки той, хто робить у державному апораті.
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21.11.2024 11:06 Відповісти
Ти, " пісатєль читататєль"!
Читати вмієш

Якраз ті, хто " озвучує від імені.. " чисті чиновники на зарплаті

Не " організація" на зарплаті, а чиновники на зарплаті.

Скільки в світі "бродячих філозофів" як ти бродять ?
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21.11.2024 11:29 Відповісти
і хто ж озвучує? хвілософ
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21.11.2024 11:56 Відповісти
Щось ви падлюки кацапських тварюк не критикуєте за бомбардування за те що прості люди в Україні підриваються.
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20.11.2024 22:55 Відповісти
Критикують, якщо Вам того не показали то не означає що його не існує.
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20.11.2024 23:41 Відповісти
Критикуй-не критикуй
Все равно в итоге - %уй.

А еще могут выразить обеспокоенность, а то и озабоченность (это если украинские дети погибли).
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21.11.2024 07:49 Відповісти
Amnesty International стала рупором Путіна, - The Times

https://lb.ua/society/2022/08/07/525535_amnesty_international_stala_ruporom.html
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20.11.2024 22:55 Відповісти
Маячня.
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20.11.2024 23:43 Відповісти
Ми знаки "Заміновано" встановимо - для 3.14дерів....
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20.11.2024 22:56 Відповісти
Нехай ідуть нах
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20.11.2024 23:01 Відповісти
"Цей крок викликав різку критику правозахисників, які побоюються загроз для цивільного населення навіть після завершення війни."

Ці зашорені ідіоти досі не збагнули що кацапи не бачать в Україні якесь "мирне населення", всі хто вважає себе українцем є ворогами для фашизації незалежно від одягу.
Мінування здатне сповільнити просування ворога і подальшої окупації наших територій, сіл та міст, і це може врятувати життя українців.
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20.11.2024 23:04 Відповісти
Протипіхотні наземні міни - це невибіркова зброя, яка вбиває та калічить цивільних осіб, особливо дітей, протягом багатьох поколінь після закінчення воєн" Джерело:

Все правильно вони кажуть. Але якщо не спинити наступ росіян, то вони покалічать і вб'ють набагато більше людей.
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20.11.2024 23:07 Відповісти
А щоденні обстріли не загрожують...
Ця організація захисту прав ліц нетрадиційної полової та релігійної орієнтації має бути післана н@х!
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20.11.2024 23:08 Відповісти
Заворушилось кацапське кодло.Зараз обісцяне ООН шось схоже прокукарікає.
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20.11.2024 23:09 Відповісти
І знову дуже двояка ситуація. З одного боку нам потрібні противопіхотки щоб зупинити повзучий наступ. З іншого боку, ми самі з тими мінами намучаемося коли все скінчиться.
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20.11.2024 23:13 Відповісти
Без них будемо мучитися тільки з ворожими мінами, і то, якщо буде кому мучитися, коли все скінчиться.
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20.11.2024 23:38 Відповісти
Нехай приїдуть ці гамнесті, переб'ють всіх росіян, які хочуть знищити всіх україців і ми будемо до них дослухатися і виконувати усі їх побажання. Бо ці міни становлять небезпеку тільки для росія. А так виглядає зараз, що вони за росіян переживають, які знищують українців.
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20.11.2024 23:14 Відповісти
Киш мири ин тухес унд зай гезунд,шлимазлы!Шолом с Одессы....
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20.11.2024 23:18 Відповісти
Цинічні покидьки - ці Amnesty International.
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20.11.2024 23:18 Відповісти
Ні. Вони давно й послідовно виступають за заборону використання протипіхотних мін, ще до початку війни в Україні (до 2014 року). Просто вам не все розповідають. Вивчіть Англійську мову й матимете можливість ознайомитись з їх діяльністю напряму, на їх сайті, без посередників.
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20.11.2024 23:45 Відповісти
Есть два правила.
1. Если у тебя нет власти - ты не имеешь права критиковать. Это касается большинства организаций, которые не имея власти на что-то повлиять позволяют себе критику.
2. Если твоя цель не критика, а объективность, то ты должен быть объективен. Это то на чем прокалываются всякие Амнести и Красные Кресты.
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21.11.2024 00:10 Відповісти
****** ліваки.
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20.11.2024 23:26 Відповісти
Нажаль вони правильно кажуть але наступ орків також вбиває і калічить багато дітей, як то кажуть із двух варіантів вибирають кращий.
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20.11.2024 23:31 Відповісти
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20.11.2024 23:37 Відповісти
Амнести, ООН, МАГАТЕ, Краный Крест и прочая ху.е.та должны идти курсом корабля
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20.11.2024 23:42 Відповісти
Якщо Ви зясуєте як та скільком біженцям з України допоміг Червоний Хрест , наприклад у Фінляндії, то Ви відчуєте себе 1д1отом за цей коментар.
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20.11.2024 23:47 Відповісти
Хорошие поступки не перекрывают плохих. Ты не можешь помочь кому-то(тем более они это делают за чужие деньги с которых берут процент) и одновременно покрывать преступления. Они соучастники, а соучастники зло. Сколько бы они не помогли.
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21.11.2024 00:05 Відповісти
Если ты будешь соучастником убийства ребенка, но одновременно учить в детском саду детей, то ты будешь убийцей, а не воспитателем.
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21.11.2024 00:14 Відповісти
Nika Niko навіщо Ви мені пишете рашиським язиком?!
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21.11.2024 05:04 Відповісти
Щось ви багато знаєте про Фінляндію , ви мабуть там кордон переходили із кацапстана.
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21.11.2024 00:43 Відповісти
Maria Sofia Багато не знаю. Про допомогу знаю від людей яким допомогали виїхати з України ще у 2022 році. Там багато Українців, зайдіть на форум запитайте.
Я розумію що у деяких задача лазити й гадити у коментарях.
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21.11.2024 05:07 Відповісти
Олексію, можете навести приклад допомоги цього Амнести українським полоненим у росії чи на окупованих нею територіях?
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21.11.2024 09:33 Відповісти
Він кацап , тобто угрофін , тому і фінів згадав . Подивиться на карту - фіни близькі до кацапів , до їх ментального сприймання Западу . Тобто це ментальний прокол у троля
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21.11.2024 09:40 Відповісти
Амнесті не займається допомогою полоненим.
Вивчіть Англійську мову й матимете можливість ознайомитись з їх діяльністю напряму , без посередників.
Вони виступають за заборону проти-піхотних мін вже давно, ВЗАГАЛІ, це не спрямовано виключно на Україну чи США.
На території Засрашки Амнесті взагалі заборонена організація й вести там якусь діяльність не може (допомогати полоненим).
За вашої логіки можна звинуватити організації за те що під час 2ї світової на території нациської Німеччини вони щось там не робили.
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21.11.2024 12:21 Відповісти
Слухай , кацапе, пшол на хутір бабочек ловити . Якщо для тебе Фінляндія важливий показник ( я фінів поважаю) по біженцям , І ТИ НЕ ЗГАДУЕШЬ італьянців, поляків, німців, португальців, швейцарців, словаків , французів - які прийняли мильони біженців, ТО ТИ МЕНТАЛЬНИЙ КАЦАП для якого Фінляндія ( тобто твої родичі фіно угри) ближче
Нихто на форумі окрім тебе , захисника Амнесті , не ссилался на фінів - а ти зробив важливу для себе ссилку.
Ти - кацапський бот

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21.11.2024 09:35 Відповісти
Maria Sofia Ви не розумна людина, й робити висновки то не ваше.
Фінляндію я привів як приклад тому що знаю точно , не через 10ті руки, як там допомогає Червоний Хрест біженцям. Ваші пересмикування та вішання ярликів працює на таких же недолугих як й Ви.
П. С. Більше відповіді не буде, з бидло-1д1отами як Ви не веду довгих розмов.
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21.11.2024 12:16 Відповісти
Ідіот тут майже один і це ти...
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21.11.2024 01:15 Відповісти
Аркадий Станкович обосновати можеш чи ти балаболка - ляпнув й сховався?
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21.11.2024 05:02 Відповісти
В соседней новости: "У нас визнано і підтверджено, що в порушення статуту Міжнародної федерації Червоного Хреста та Червоного Напівмісяця вони закрили очі на те, що російський Червоний Хрест вкрав майно українського Червоного Хреста у Криму і публічно ним послуговується. І жодної реакції ми від них не можемо добитися", - заявив Уповноважений.
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21.11.2024 06:10 Відповісти
Amnesty ***** розкритикувала рішення Байдена ...
А чого ще очікувати від кідарасів
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20.11.2024 23:50 Відповісти
Забули в гандонів кінчених запитати...
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21.11.2024 01:13 Відповісти
Х.....вскрывает залежалый товар - после Гутарерчевого из ООН очередь пришла Междуножной амнистии.
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21.11.2024 01:28 Відповісти
якось давно гамнесті не воняло. Мабуть хтось палочкой потикав.
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21.11.2024 02:14 Відповісти
А кацапські ґвалтівники і мародери, входить,для українців безпечні як божі одуванчики.
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21.11.2024 02:34 Відповісти
Amnesty International.
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21.11.2024 05:11 Відповісти
Підари інтернешнл-здохніть.
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21.11.2024 11:01 Відповісти
 
 