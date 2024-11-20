Amnesty International розкритикувала рішення Байдена передати Україні протипіхотні міни: Становлять довгострокову небезпеку

Міжнародна правозахисна організація Amnesty International різко розкритикувала рішення президента США Джо Байдена передати Україні протипіхотні міни, щоб протистояти російській армії на Сході.

Про це повідомляє Politico, передає Цензор.НЕТ.

Байден, який за два місяці залишає посаду, скасував власне рішення обмежити використання таких наземних мін.

Цей крок викликав різку критику правозахисників, які побоюються загроз для цивільного населення навіть після завершення війни. Вони попередили, що ця зброя становить особливу та довгострокову небезпеку.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Остін підтвердив надання США протипіхотних мін Україні: ЗСУ потрібні речі, які допоможуть сповільнити наступ росіян

За що критикують рішення Байдена?

Один з директорів Amnesty International USA Бен Лінден назвав рішення американського президента "руйнівним і відверто шокуючим".

Це руйнівно і, відверто кажучи, шокує, що президент Байден ухвалив таке послідовне і небезпечне рішення якраз напередодні того, як його спадщина на державній службі буде запечатана для підручників історії", - сказав він.

"Протипіхотні наземні міни — це невибіркова зброя, яка вбиває та калічить цивільних осіб, особливо дітей, протягом багатьох поколінь після закінчення воєн", - сказав виконавчий директор Центру з питань захисту цивільного населення в умовах конфлікту (CIVIC) Хічем Хадрауї.

За його словами, ця зброя не може відрізнити цивільних від комбатантів, як того вимагає міжнародне гуманітарне право.

Читайте також: Росіяни спеціально б’ють по густонаселених житлових районах в Україні, - Amnesty International

У Білому домі захистили свою позицію

Адміністрація Байдена пояснила цей крок кількома підставами. Насамперед, наданий тип мін є "тимчасовим", тобто через деякий час вони стають неактивними.

"Вони мають електричний запобіжник і для детонації потребують живлення від батареї. Після того, як батарея розрядиться, вони не здетонують", - пояснив неназваний американський чиновник у коментарі Politico.

Крім того, союзники також звернулися до України з проханням обмежити використання мін: не використовувати їх у населених пунктах, де мешкає цивільне населення та розміщувати їх виключно на українській території. Мета використання переданих протипіхотних мін – обмежити просування Росії на території України, особливо на сході.

У США наголосили, що Росія розмістила тисячі довготривалих мін по всій окупованій нею території України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ має негайно припинити порушення гуманітарного права на окупованих територіях, - Amnesty International

Раніше видання The Washington Post писало про те, що чинний президент США Джо Байден надав дозвіл на постачання Україні протипіхотних мін. Це має зміцнити обороноздатність Києва у протистоянні наступу військ РФ на Сході.