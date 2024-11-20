Amnesty International розкритикувала рішення Байдена передати Україні протипіхотні міни: Становлять довгострокову небезпеку
Міжнародна правозахисна організація Amnesty International різко розкритикувала рішення президента США Джо Байдена передати Україні протипіхотні міни, щоб протистояти російській армії на Сході.
Про це повідомляє Politico, передає Цензор.НЕТ.
Байден, який за два місяці залишає посаду, скасував власне рішення обмежити використання таких наземних мін.
Цей крок викликав різку критику правозахисників, які побоюються загроз для цивільного населення навіть після завершення війни. Вони попередили, що ця зброя становить особливу та довгострокову небезпеку.
За що критикують рішення Байдена?
Один з директорів Amnesty International USA Бен Лінден назвав рішення американського президента "руйнівним і відверто шокуючим".
Це руйнівно і, відверто кажучи, шокує, що президент Байден ухвалив таке послідовне і небезпечне рішення якраз напередодні того, як його спадщина на державній службі буде запечатана для підручників історії", - сказав він.
"Протипіхотні наземні міни — це невибіркова зброя, яка вбиває та калічить цивільних осіб, особливо дітей, протягом багатьох поколінь після закінчення воєн", - сказав виконавчий директор Центру з питань захисту цивільного населення в умовах конфлікту (CIVIC) Хічем Хадрауї.
За його словами, ця зброя не може відрізнити цивільних від комбатантів, як того вимагає міжнародне гуманітарне право.
У Білому домі захистили свою позицію
Адміністрація Байдена пояснила цей крок кількома підставами. Насамперед, наданий тип мін є "тимчасовим", тобто через деякий час вони стають неактивними.
"Вони мають електричний запобіжник і для детонації потребують живлення від батареї. Після того, як батарея розрядиться, вони не здетонують", - пояснив неназваний американський чиновник у коментарі Politico.
Крім того, союзники також звернулися до України з проханням обмежити використання мін: не використовувати їх у населених пунктах, де мешкає цивільне населення та розміщувати їх виключно на українській території. Мета використання переданих протипіхотних мін – обмежити просування Росії на території України, особливо на сході.
У США наголосили, що Росія розмістила тисячі довготривалих мін по всій окупованій нею території України.
Раніше видання The Washington Post писало про те, що чинний президент США Джо Байден надав дозвіл на постачання Україні протипіхотних мін. Це має зміцнити обороноздатність Києва у протистоянні наступу військ РФ на Сході.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Безусловно есть ситуации, когда оружием злоупотребляют и люди будут против, но все эти организации борются не с этим, а с чем-то своим. Они слишком политизированы и жизни людей для них на последних местах.
Вони давним-давно просмерділи наскрізь кацапським грошима та агентами!
Це стара КГБешна успішна тактика заліза у у всіляких гуманітарні та суспільні проекти.
Головне вчасно якусь заяву зробити.
П. С. Я знаю як фінансується амнесті, й Ви можете вивчити Англійську мову й ознайомитись на їх сайті, секретів немає.
П. С. С. У Британії номери з фінансуванням від рашистів не проходять, тут Закон працює.
КГБФСБ работают олухі....
На форумі безліч форумчан знають англійську - не фіг усім цім тикати.
Це не міняє ФАКТ , що АМНЕСТІ ПРАЦЮЄ на кацапів і створили їх кацапи .
Читати вмієш
Якраз ті, хто " озвучує від імені.. " чисті чиновники на зарплаті
Не " організація" на зарплаті, а чиновники на зарплаті.
Скільки в світі "бродячих філозофів" як ти бродять ?
Все равно в итоге - %уй.
А еще могут выразить обеспокоенность, а то и озабоченность (это если украинские дети погибли).
https://lb.ua/society/2022/08/07/525535_amnesty_international_stala_ruporom.html
Ці зашорені ідіоти досі не збагнули що кацапи не бачать в Україні якесь "мирне населення", всі хто вважає себе українцем є ворогами для фашизації незалежно від одягу.
Мінування здатне сповільнити просування ворога і подальшої окупації наших територій, сіл та міст, і це може врятувати життя українців.
Все правильно вони кажуть. Але якщо не спинити наступ росіян, то вони покалічать і вб'ють набагато більше людей.
Ця організація захисту прав ліц нетрадиційної полової та релігійної орієнтації має бути післана н@х!
1. Если у тебя нет власти - ты не имеешь права критиковать. Это касается большинства организаций, которые не имея власти на что-то повлиять позволяют себе критику.
2. Если твоя цель не критика, а объективность, то ты должен быть объективен. Это то на чем прокалываются всякие Амнести и Красные Кресты.
Я розумію що у деяких задача лазити й гадити у коментарях.
Вивчіть Англійську мову й матимете можливість ознайомитись з їх діяльністю напряму , без посередників.
Вони виступають за заборону проти-піхотних мін вже давно, ВЗАГАЛІ, це не спрямовано виключно на Україну чи США.
На території Засрашки Амнесті взагалі заборонена організація й вести там якусь діяльність не може (допомогати полоненим).
За вашої логіки можна звинуватити організації за те що під час 2ї світової на території нациської Німеччини вони щось там не робили.
Нихто на форумі окрім тебе , захисника Амнесті , не ссилался на фінів - а ти зробив важливу для себе ссилку.
Ти - кацапський бот
Фінляндію я привів як приклад тому що знаю точно , не через 10ті руки, як там допомогає Червоний Хрест біженцям. Ваші пересмикування та вішання ярликів працює на таких же недолугих як й Ви.
П. С. Більше відповіді не буде, з бидло-1д1отами як Ви не веду довгих розмов.
А чого ще очікувати від кідарасів