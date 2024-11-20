Amnesty International раскритиковала решение Байдена передать Украине противопехотные мины: представляют долгосрочную опасность

Международная правозащитная организация Amnesty International резко раскритиковала решение президента США Джо Байдена передать Украине противопехотные мины, чтобы противостоять российской армии на востоке.

Об этом сообщает Politico, передает Цензор.НЕТ.

Байден, который через два месяца покидает пост, отменил собственное решение ограничить использование таких наземных мин.

Этот шаг вызвал резкую критику правозащитников, которые опасаются угроз для гражданского населения даже после завершения войны. Они предупредили, что это оружие представляет особую и долгосрочную опасность.

Читайте также: Остин подтвердил предоставление США противопехотных мин Украине: ВСУ нужны вещи, которые помогут замедлить наступление россиян

За что критикуют решение Байдена?

Один из директоров Amnesty International USA Бен Линден назвал решение американского президента "разрушительным и откровенно шокирующим".

Это разрушительно и, откровенно говоря, шокирует, что президент Байден принял такое последовательное и опасное решение как раз накануне того, как его наследие на государственной службе будет запечатано для учебников истории", - сказал он.

"Противопехотные наземные мины - это неизбирательное оружие, которое убивает и калечит гражданских лиц, особенно детей, в течение многих поколений после окончания войн", - сказал исполнительный директор Центра по вопросам защиты гражданского населения в условиях конфликта (CIVIC) Хичем Хадрауи.

По его словам, это оружие не может отличить гражданских от комбатантов, как того требует международное гуманитарное право.

Читайте также: Россияне специально бьют по густонаселенным жилым районам в Украине, - Amnesty International

В Белом доме защитили свою позицию

Администрация Байдена объяснила этот шаг несколькими основаниями. Прежде всего, предоставленный тип мин является "временным", то есть через некоторое время они становятся неактивными.

"Они имеют электрический предохранитель и для детонации нуждаются в питании от батареи. После того, как батарея разрядится, они не сдетонируют", - пояснил неназванный американский чиновник в комментарии Politico.

Кроме того, союзники также обратились к Украине с просьбой ограничить использование мин: не использовать их в населенных пунктах, где проживает гражданское население, и размещать их исключительно на украинской территории. Цель использования переданных противопехотных мин - ограничить продвижение России на территории Украины, особенно на востоке.

В США отметили, что Россия разместила тысячи долговременных мин по всей оккупированной ею территории Украины.

Читайте также: Россия использует Запорожскую АЭС в качестве военной базы, - Amnesty International

Ранее издание The Washington Post писало о том, что действующий президент США Джо Байден предоставил разрешение на поставку Украине противопехотных мин. Это должно укрепить обороноспособность Киева в противостоянии наступлению войск РФ на востоке.