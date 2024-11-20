Amnesty International раскритиковала решение Байдена передать Украине противопехотные мины: представляют долгосрочную опасность
Международная правозащитная организация Amnesty International резко раскритиковала решение президента США Джо Байдена передать Украине противопехотные мины, чтобы противостоять российской армии на востоке.
Об этом сообщает Politico, передает Цензор.НЕТ.
Байден, который через два месяца покидает пост, отменил собственное решение ограничить использование таких наземных мин.
Этот шаг вызвал резкую критику правозащитников, которые опасаются угроз для гражданского населения даже после завершения войны. Они предупредили, что это оружие представляет особую и долгосрочную опасность.
За что критикуют решение Байдена?
Один из директоров Amnesty International USA Бен Линден назвал решение американского президента "разрушительным и откровенно шокирующим".
Это разрушительно и, откровенно говоря, шокирует, что президент Байден принял такое последовательное и опасное решение как раз накануне того, как его наследие на государственной службе будет запечатано для учебников истории", - сказал он.
"Противопехотные наземные мины - это неизбирательное оружие, которое убивает и калечит гражданских лиц, особенно детей, в течение многих поколений после окончания войн", - сказал исполнительный директор Центра по вопросам защиты гражданского населения в условиях конфликта (CIVIC) Хичем Хадрауи.
По его словам, это оружие не может отличить гражданских от комбатантов, как того требует международное гуманитарное право.
В Белом доме защитили свою позицию
Администрация Байдена объяснила этот шаг несколькими основаниями. Прежде всего, предоставленный тип мин является "временным", то есть через некоторое время они становятся неактивными.
"Они имеют электрический предохранитель и для детонации нуждаются в питании от батареи. После того, как батарея разрядится, они не сдетонируют", - пояснил неназванный американский чиновник в комментарии Politico.
Кроме того, союзники также обратились к Украине с просьбой ограничить использование мин: не использовать их в населенных пунктах, где проживает гражданское население, и размещать их исключительно на украинской территории. Цель использования переданных противопехотных мин - ограничить продвижение России на территории Украины, особенно на востоке.
В США отметили, что Россия разместила тысячи долговременных мин по всей оккупированной ею территории Украины.
Ранее издание The Washington Post писало о том, что действующий президент США Джо Байден предоставил разрешение на поставку Украине противопехотных мин. Это должно укрепить обороноспособность Киева в противостоянии наступлению войск РФ на востоке.
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Безусловно есть ситуации, когда оружием злоупотребляют и люди будут против, но все эти организации борются не с этим, а с чем-то своим. Они слишком политизированы и жизни людей для них на последних местах.
Вони давним-давно просмерділи наскрізь кацапським грошима та агентами!
Це стара КГБешна успішна тактика заліза у у всіляких гуманітарні та суспільні проекти.
Головне вчасно якусь заяву зробити.
П. С. Я знаю як фінансується амнесті, й Ви можете вивчити Англійську мову й ознайомитись на їх сайті, секретів немає.
П. С. С. У Британії номери з фінансуванням від рашистів не проходять, тут Закон працює.
КГБФСБ работают олухі....
На форумі безліч форумчан знають англійську - не фіг усім цім тикати.
Це не міняє ФАКТ , що АМНЕСТІ ПРАЦЮЄ на кацапів і створили їх кацапи .
Читати вмієш
Якраз ті, хто " озвучує від імені.. " чисті чиновники на зарплаті
Не " організація" на зарплаті, а чиновники на зарплаті.
Скільки в світі "бродячих філозофів" як ти бродять ?
Все равно в итоге - %уй.
А еще могут выразить обеспокоенность, а то и озабоченность (это если украинские дети погибли).
https://lb.ua/society/2022/08/07/525535_amnesty_international_stala_ruporom.html
Ці зашорені ідіоти досі не збагнули що кацапи не бачать в Україні якесь "мирне населення", всі хто вважає себе українцем є ворогами для фашизації незалежно від одягу.
Мінування здатне сповільнити просування ворога і подальшої окупації наших територій, сіл та міст, і це може врятувати життя українців.
Все правильно вони кажуть. Але якщо не спинити наступ росіян, то вони покалічать і вб'ють набагато більше людей.
Ця організація захисту прав ліц нетрадиційної полової та релігійної орієнтації має бути післана н@х!
1. Если у тебя нет власти - ты не имеешь права критиковать. Это касается большинства организаций, которые не имея власти на что-то повлиять позволяют себе критику.
2. Если твоя цель не критика, а объективность, то ты должен быть объективен. Это то на чем прокалываются всякие Амнести и Красные Кресты.
Я розумію що у деяких задача лазити й гадити у коментарях.
Вивчіть Англійську мову й матимете можливість ознайомитись з їх діяльністю напряму , без посередників.
Вони виступають за заборону проти-піхотних мін вже давно, ВЗАГАЛІ, це не спрямовано виключно на Україну чи США.
На території Засрашки Амнесті взагалі заборонена організація й вести там якусь діяльність не може (допомогати полоненим).
За вашої логіки можна звинуватити організації за те що під час 2ї світової на території нациської Німеччини вони щось там не робили.
Нихто на форумі окрім тебе , захисника Амнесті , не ссилался на фінів - а ти зробив важливу для себе ссилку.
Ти - кацапський бот
Фінляндію я привів як приклад тому що знаю точно , не через 10ті руки, як там допомогає Червоний Хрест біженцям. Ваші пересмикування та вішання ярликів працює на таких же недолугих як й Ви.
П. С. Більше відповіді не буде, з бидло-1д1отами як Ви не веду довгих розмов.
А чого ще очікувати від кідарасів