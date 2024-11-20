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Amnesty International раскритиковала решение Байдена передать Украине противопехотные мины: представляют долгосрочную опасность

Правозахисна Amnesty International критикує рішення США передати Україні протипіхотні міни

Международная правозащитная организация Amnesty International резко раскритиковала решение президента США Джо Байдена передать Украине противопехотные мины, чтобы противостоять российской армии на востоке.

Об этом сообщает Politico, передает Цензор.НЕТ.

Байден, который через два месяца покидает пост, отменил собственное решение ограничить использование таких наземных мин.

Этот шаг вызвал резкую критику правозащитников, которые опасаются угроз для гражданского населения даже после завершения войны. Они предупредили, что это оружие представляет особую и долгосрочную опасность.

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За что критикуют решение Байдена?

Один из директоров Amnesty International USA Бен Линден назвал решение американского президента "разрушительным и откровенно шокирующим".

Это разрушительно и, откровенно говоря, шокирует, что президент Байден принял такое последовательное и опасное решение как раз накануне того, как его наследие на государственной службе будет запечатано для учебников истории", - сказал он.

"Противопехотные наземные мины - это неизбирательное оружие, которое убивает и калечит гражданских лиц, особенно детей, в течение многих поколений после окончания войн", - сказал исполнительный директор Центра по вопросам защиты гражданского населения в условиях конфликта (CIVIC) Хичем Хадрауи.

По его словам, это оружие не может отличить гражданских от комбатантов, как того требует международное гуманитарное право.

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В Белом доме защитили свою позицию

Администрация Байдена объяснила этот шаг несколькими основаниями. Прежде всего, предоставленный тип мин является "временным", то есть через некоторое время они становятся неактивными.

"Они имеют электрический предохранитель и для детонации нуждаются в питании от батареи. После того, как батарея разрядится, они не сдетонируют", - пояснил неназванный американский чиновник в комментарии Politico.

Кроме того, союзники также обратились к Украине с просьбой ограничить использование мин: не использовать их в населенных пунктах, где проживает гражданское население, и размещать их исключительно на украинской территории. Цель использования переданных противопехотных мин - ограничить продвижение России на территории Украины, особенно на востоке.

В США отметили, что Россия разместила тысячи долговременных мин по всей оккупированной ею территории Украины.

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Ранее издание The Washington Post писало о том, что действующий президент США Джо Байден предоставил разрешение на поставку Украине противопехотных мин. Это должно укрепить обороноспособность Киева в противостоянии наступлению войск РФ на востоке.

Автор: 

Amnesty International (205) минирование (1446) США (26598)


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Топ комментарии
+26
Щось ви падлюки кацапських тварюк не критикуєте за бомбардування за те що прості люди в Україні підриваються.
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20.11.2024 22:55
+19
Якась організація з душком - гамнесті
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20.11.2024 22:54
+19
Amnesty International стала рупором Путіна, - The Times

https://lb.ua/society/2022/08/07/525535_amnesty_international_stala_ruporom.html
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20.11.2024 22:55
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Якась організація з душком - гамнесті
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20.11.2024 22:54 Ответить
Они не понимают что следствие их защиты часто еще большие жертвы. В этом их лицемерие.
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21.11.2024 00:00 Ответить
По сути Амнести ничем не лучше чем всяких кто продвигает мир ради жителей Украины. Не спросив их мнения.

Безусловно есть ситуации, когда оружием злоупотребляют и люди будут против, но все эти организации борются не с этим, а с чем-то своим. Они слишком политизированы и жизни людей для них на последних местах.
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21.11.2024 00:01 Ответить
Тобто коли кацапи у Кринках усе закидали мінами- це нормально? Один із факторів, окремо від тупих рішень про атаку в лоб, на вузькой ділянці, при контрнаступі-це тотальне і постійне мінування протипіхотними мінами. А нам ніззя, нехай просуваються і вбивають, про таких є прислів'я - або труси надягай, або хрестик знімки.
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21.11.2024 08:47 Ответить
Якій "душок"?
Вони давним-давно просмерділи наскрізь кацапським грошима та агентами!
Це стара КГБешна успішна тактика заліза у у всіляких гуманітарні та суспільні проекти.
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20.11.2024 23:50 Ответить
Small Jerboa ви помиляєтесь або навмисно пишете неправду.
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21.11.2024 05:10 Ответить
Изображают работу.
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20.11.2024 22:54 Ответить
Ну на то вони і чиновники.
Головне вчасно якусь заяву зробити.
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20.11.2024 23:19 Ответить
вони не чиновники, а грантоїди, хто платить, для того і танцюють.
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20.11.2024 23:29 Ответить
Павел Большак аби у Вас вистачило можливості вивчити Англійську мову то Ви б змогли з'ясувати що Амнесті не отримує гранти від держави, тим більше від рашистів де вони заборонені. Цензор не все висвітлює.
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20.11.2024 23:40 Ответить
А от кого они получают?
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21.11.2024 00:03 Ответить
Він не знає 🤣🤣🤣
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21.11.2024 00:37 Ответить
Maria Sofia тепер зрозумів, Ви тут щоб накидквати "лайно" у коментарях.
П. С. Я знаю як фінансується амнесті, й Ви можете вивчити Англійську мову й ознайомитись на їх сайті, секретів немає.
П. С. С. У Британії номери з фінансуванням від рашистів не проходять, тут Закон працює.
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21.11.2024 05:14 Ответить
Достаточно в платежке написать "Деньги не от *****" и фсе, "джентельменам" верят на слово.... Ага в КГБ ФСБ работают олухі....
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21.11.2024 06:03 Ответить
Емае, тількі починаються таки особисті звинувачення- ясно що кацап . 🤣🤣🤣🤣
На форумі безліч форумчан знають англійську - не фіг усім цім тикати.
Це не міняє ФАКТ , що АМНЕСТІ ПРАЦЮЄ на кацапів і створили їх кацапи .

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21.11.2024 09:24 Ответить
Молодець, візьми з полиці пиріжок
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21.11.2024 01:29 Ответить
Якраз ті, хто " озвучує від імені.. " чисті чиновники на зарплаті.
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21.11.2024 00:04 Ответить
Amnesty International - международная https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F неправительственная организация , основанная в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F Великобритании в 1961 году( це з вікі ), а чиновником може бути тільки той, хто робить у державному апораті.
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21.11.2024 11:06 Ответить
Ти, " пісатєль читататєль"!
Читати вмієш

Якраз ті, хто " озвучує від імені.. " чисті чиновники на зарплаті

Не " організація" на зарплаті, а чиновники на зарплаті.

Скільки в світі "бродячих філозофів" як ти бродять ?
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21.11.2024 11:29 Ответить
і хто ж озвучує? хвілософ
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21.11.2024 11:56 Ответить
Щось ви падлюки кацапських тварюк не критикуєте за бомбардування за те що прості люди в Україні підриваються.
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20.11.2024 22:55 Ответить
Критикують, якщо Вам того не показали то не означає що його не існує.
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20.11.2024 23:41 Ответить
Критикуй-не критикуй
Все равно в итоге - %уй.

А еще могут выразить обеспокоенность, а то и озабоченность (это если украинские дети погибли).
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21.11.2024 07:49 Ответить
Amnesty International стала рупором Путіна, - The Times

https://lb.ua/society/2022/08/07/525535_amnesty_international_stala_ruporom.html
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20.11.2024 22:55 Ответить
Маячня.
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20.11.2024 23:43 Ответить
Ми знаки "Заміновано" встановимо - для 3.14дерів....
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20.11.2024 22:56 Ответить
Нехай ідуть нах
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20.11.2024 23:01 Ответить
"Цей крок викликав різку критику правозахисників, які побоюються загроз для цивільного населення навіть після завершення війни."

Ці зашорені ідіоти досі не збагнули що кацапи не бачать в Україні якесь "мирне населення", всі хто вважає себе українцем є ворогами для фашизації незалежно від одягу.
Мінування здатне сповільнити просування ворога і подальшої окупації наших територій, сіл та міст, і це може врятувати життя українців.
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20.11.2024 23:04 Ответить
Протипіхотні наземні міни - це невибіркова зброя, яка вбиває та калічить цивільних осіб, особливо дітей, протягом багатьох поколінь після закінчення воєн" Джерело:

Все правильно вони кажуть. Але якщо не спинити наступ росіян, то вони покалічать і вб'ють набагато більше людей.
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20.11.2024 23:07 Ответить
А щоденні обстріли не загрожують...
Ця організація захисту прав ліц нетрадиційної полової та релігійної орієнтації має бути післана н@х!
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20.11.2024 23:08 Ответить
Заворушилось кацапське кодло.Зараз обісцяне ООН шось схоже прокукарікає.
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20.11.2024 23:09 Ответить
І знову дуже двояка ситуація. З одного боку нам потрібні противопіхотки щоб зупинити повзучий наступ. З іншого боку, ми самі з тими мінами намучаемося коли все скінчиться.
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20.11.2024 23:13 Ответить
Без них будемо мучитися тільки з ворожими мінами, і то, якщо буде кому мучитися, коли все скінчиться.
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20.11.2024 23:38 Ответить
Нехай приїдуть ці гамнесті, переб'ють всіх росіян, які хочуть знищити всіх україців і ми будемо до них дослухатися і виконувати усі їх побажання. Бо ці міни становлять небезпеку тільки для росія. А так виглядає зараз, що вони за росіян переживають, які знищують українців.
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20.11.2024 23:14 Ответить
Киш мири ин тухес унд зай гезунд,шлимазлы!Шолом с Одессы....
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20.11.2024 23:18 Ответить
Цинічні покидьки - ці Amnesty International.
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20.11.2024 23:18 Ответить
Ні. Вони давно й послідовно виступають за заборону використання протипіхотних мін, ще до початку війни в Україні (до 2014 року). Просто вам не все розповідають. Вивчіть Англійську мову й матимете можливість ознайомитись з їх діяльністю напряму, на їх сайті, без посередників.
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20.11.2024 23:45 Ответить
Есть два правила.
1. Если у тебя нет власти - ты не имеешь права критиковать. Это касается большинства организаций, которые не имея власти на что-то повлиять позволяют себе критику.
2. Если твоя цель не критика, а объективность, то ты должен быть объективен. Это то на чем прокалываются всякие Амнести и Красные Кресты.
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21.11.2024 00:10 Ответить
****** ліваки.
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20.11.2024 23:26 Ответить
Нажаль вони правильно кажуть але наступ орків також вбиває і калічить багато дітей, як то кажуть із двух варіантів вибирають кращий.
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20.11.2024 23:31 Ответить
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20.11.2024 23:37 Ответить
Амнести, ООН, МАГАТЕ, Краный Крест и прочая ху.е.та должны идти курсом корабля
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20.11.2024 23:42 Ответить
Якщо Ви зясуєте як та скільком біженцям з України допоміг Червоний Хрест , наприклад у Фінляндії, то Ви відчуєте себе 1д1отом за цей коментар.
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20.11.2024 23:47 Ответить
Хорошие поступки не перекрывают плохих. Ты не можешь помочь кому-то(тем более они это делают за чужие деньги с которых берут процент) и одновременно покрывать преступления. Они соучастники, а соучастники зло. Сколько бы они не помогли.
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21.11.2024 00:05 Ответить
Если ты будешь соучастником убийства ребенка, но одновременно учить в детском саду детей, то ты будешь убийцей, а не воспитателем.
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21.11.2024 00:14 Ответить
Nika Niko навіщо Ви мені пишете рашиським язиком?!
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21.11.2024 05:04 Ответить
Щось ви багато знаєте про Фінляндію , ви мабуть там кордон переходили із кацапстана.
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21.11.2024 00:43 Ответить
Maria Sofia Багато не знаю. Про допомогу знаю від людей яким допомогали виїхати з України ще у 2022 році. Там багато Українців, зайдіть на форум запитайте.
Я розумію що у деяких задача лазити й гадити у коментарях.
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21.11.2024 05:07 Ответить
Олексію, можете навести приклад допомоги цього Амнести українським полоненим у росії чи на окупованих нею територіях?
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21.11.2024 09:33 Ответить
Він кацап , тобто угрофін , тому і фінів згадав . Подивиться на карту - фіни близькі до кацапів , до їх ментального сприймання Западу . Тобто це ментальний прокол у троля
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21.11.2024 09:40 Ответить
Амнесті не займається допомогою полоненим.
Вивчіть Англійську мову й матимете можливість ознайомитись з їх діяльністю напряму , без посередників.
Вони виступають за заборону проти-піхотних мін вже давно, ВЗАГАЛІ, це не спрямовано виключно на Україну чи США.
На території Засрашки Амнесті взагалі заборонена організація й вести там якусь діяльність не може (допомогати полоненим).
За вашої логіки можна звинуватити організації за те що під час 2ї світової на території нациської Німеччини вони щось там не робили.
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21.11.2024 12:21 Ответить
Слухай , кацапе, пшол на хутір бабочек ловити . Якщо для тебе Фінляндія важливий показник ( я фінів поважаю) по біженцям , І ТИ НЕ ЗГАДУЕШЬ італьянців, поляків, німців, португальців, швейцарців, словаків , французів - які прийняли мильони біженців, ТО ТИ МЕНТАЛЬНИЙ КАЦАП для якого Фінляндія ( тобто твої родичі фіно угри) ближче
Нихто на форумі окрім тебе , захисника Амнесті , не ссилался на фінів - а ти зробив важливу для себе ссилку.
Ти - кацапський бот

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21.11.2024 09:35 Ответить
Maria Sofia Ви не розумна людина, й робити висновки то не ваше.
Фінляндію я привів як приклад тому що знаю точно , не через 10ті руки, як там допомогає Червоний Хрест біженцям. Ваші пересмикування та вішання ярликів працює на таких же недолугих як й Ви.
П. С. Більше відповіді не буде, з бидло-1д1отами як Ви не веду довгих розмов.
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21.11.2024 12:16 Ответить
Ідіот тут майже один і це ти...
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21.11.2024 01:15 Ответить
Аркадий Станкович обосновати можеш чи ти балаболка - ляпнув й сховався?
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21.11.2024 05:02 Ответить
В соседней новости: "У нас визнано і підтверджено, що в порушення статуту Міжнародної федерації Червоного Хреста та Червоного Напівмісяця вони закрили очі на те, що російський Червоний Хрест вкрав майно українського Червоного Хреста у Криму і публічно ним послуговується. І жодної реакції ми від них не можемо добитися", - заявив Уповноважений.
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21.11.2024 06:10 Ответить
Amnesty ***** розкритикувала рішення Байдена ...
А чого ще очікувати від кідарасів
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20.11.2024 23:50 Ответить
Забули в гандонів кінчених запитати...
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21.11.2024 01:13 Ответить
Х.....вскрывает залежалый товар - после Гутарерчевого из ООН очередь пришла Междуножной амнистии.
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21.11.2024 01:28 Ответить
якось давно гамнесті не воняло. Мабуть хтось палочкой потикав.
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21.11.2024 02:14 Ответить
А кацапські ґвалтівники і мародери, входить,для українців безпечні як божі одуванчики.
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21.11.2024 02:34 Ответить
Amnesty International.
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21.11.2024 05:11 Ответить
Підари інтернешнл-здохніть.
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21.11.2024 11:01 Ответить
 
 