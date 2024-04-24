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Новости Война
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Россияне специально бьют по густонаселенным жилым районам в Украине, - Amnesty International

запоріжжя,обстріл,руйнування

РФ допускает вопиющие нарушения правил ведения войны.

Об этом говорится в ежегодном докладе Amnesty International, сообщает Цензор.НЕТ.

Правозащитники оценили в этом документе ситуацию в 155 странах и территориях. Они отметили "беспрецедентный" уровень нарушения международного порядка.

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AI зафиксировала, что российские военные во время полномасштабного вторжения в Украину наносили "неизбирательные удары по густонаселенным жилым районам, что приводило к смертям и травмам среди гражданского населения и разрушению инфраструктуры".

"В некоторых случаях официальные российские комментарии относительно ударов указывали на то, что они, скорее всего, наносились сознательно", - говорится в отчете.

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В АІ констатировали, что российские военные обстреливали энергетическую инфраструктуру и объекты, обеспечивающие экспорт зерна.

В то же время, правозащитники отмечают пытки и другие виды жестокого обращения с украинскими военнопленными со стороны РФ. "Россия постоянно отказывала гуманитарным организациям в доступе к украинским военнопленным на оккупированных ею территориях Украины", - отмечается в отчете.

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При этом отмечается, что в Украине международные мониторинговые группы имели доступ к местам пребывания российских военнопленных, могли проводить с ними конфиденциальные интервью.

В отчете подчеркивается усиление наступления на права и свободы на оккупированных Россией территориях, в частности, в Крыму. Отмечается, что оккупационные власти заставляли местное население получать российские паспорта, чтобы иметь доступ к различным услугам, а образование возможно только на русском языке.

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Автор: 

Amnesty International (205) обстрел (26872) военные преступления (1423)


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Топ комментарии
+9
Ти диви як перевзулися
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24.04.2024 15:56
+5
а вони це щойно побачили... і те - "скоріш за все, свідомо б'ють по густонаселених районах"... А два роки до цього недобачали
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24.04.2024 15:58
+4
Занепокощики вилізли...
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24.04.2024 15:57
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Ти диви як перевзулися
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24.04.2024 15:56 Ответить
Не то слово..я три рази перечитала..думала мене глючить))
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24.04.2024 15:59 Ответить
То вони просто нагадують х-лу шо пора знову платить....
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24.04.2024 16:10 Ответить
Andrew Moon ніколи "Амнесті Інтернейшенал" не отримували фінансування від ***** та Засрашки. Ви просто звичайний балабол які пофторює те що десь почув.
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24.04.2024 16:15 Ответить
Ніхто не перевзувався. Просто недолугість люди по одному випадку міняють ВСЮ ОРГАНІЗАЦІЮ. Так буває коли у людини слабкі розумові здібності.
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24.04.2024 16:09 Ответить
*недолугі люди по одному випадку міряють всю організацію.
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24.04.2024 16:16 Ответить
Ви мабуть новини слухаєте виключно у виконанні скабєєвої та соловйова.
А новини на цьому сайті останні два роки не помічали.
Якщо ви чогось не знаєте, краще промовчіть.
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24.04.2024 16:28 Ответить
трохи не так. недолугі люди не помічають, яку х*йню несе це гидке АІ останні два роки.
так буває, коли у людини слабкі розумові здібності. або, як варіант, вона звичайний троль.
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24.04.2024 19:11 Ответить
Останні два роки? Й що за останні два роки було окрім одного допису, однієї особи? Нагадайте .
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24.04.2024 19:21 Ответить
Занепокощики вилізли...
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24.04.2024 15:57 Ответить
а вони це щойно побачили... і те - "скоріш за все, свідомо б'ють по густонаселених районах"... А два роки до цього недобачали
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24.04.2024 15:58 Ответить
Кожен рік виходять репорти, звіти. Якби Ви вивчіли Англ.мову то малиб можливість почитати про їх діяльність на офіційному сайті й не писати маячню.
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24.04.2024 16:11 Ответить
Маячню зараз пишете ви.
А якби Ви вивчили українську мову, то принаймні писали б її без помилок.
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24.04.2024 16:30 Ответить
Росіяни спеціально б'ють по густонаселених житлових районах в Україні, - Amnesty International

І як вони здогадалися???
Шо то значить - західні мізки!
(цокає у захваті)
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24.04.2024 15:58 Ответить
Ого, проплата не пройшла? Мразіянські нафтодоларові валізи десь застрягли на кордоні?
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24.04.2024 16:03 Ответить
Stanislav Недолугі люди по одному випадку міняють ВСЮ ОРГАНІЗАЦІЮ. Так буває коли у людини слабкі розумові здібності.
Якби Ви знали Англійську мову то малиб можливість з'ясувати як фінансується "Амнесті Інтернейшенал " й не писали б дурні коментарі про "нафто бабло". Рашисти НІКОЛИ не були їх спонсором.
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24.04.2024 16:13 Ответить
Треба бути, певно, якоимсь окремим видом істот на планеті Земля, щоб вірити інформації, що публікується у відкритих джерелах, особливо інформації про фінансування "незалежних" організацій.
Я так розумію, ви представник? Коли буде звіт по умовам утримання в мразійському полоні українських військовополонених?
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24.04.2024 16:18 Ответить
Ні я не представник але знаю як фінансується "Амнесті". Довго пояснювати Вам що у Британії "мутки" з фінансами для такого роду організації не можливі - впіймають- посадять, та Ви всерівно й не повірите. Живіть у "своєму світі" й надалі..... "не окремий вид істоти".
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24.04.2024 16:29 Ответить
А якщо ви не представник, то чого у вас тоді так бомбить, що ви аж не здатні цивілізовано спілкуватися з незнайомими людьми в інтернеті?
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24.04.2024 16:37 Ответить
Можливо, таки бреше, а насправді він все ж таки є членом Amnesty International
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24.04.2024 16:45 Ответить
АН Мур читати не вмієте чи бачите тільки те що бажаєте бачити?
Пишу ще раз - я не представник, не працюю, не маю відношення до "Амнесті Інтернейшенал". Але я знаю про їх діяльність, для того не обов'язково бути їх представником - достатньо вивчити Англійську мову до належного рівня щоб мати можливість читати й розуміти прочитане.
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24.04.2024 18:41 Ответить
дякую, , підтвердив мою здогадку, що ти - брехун
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24.04.2024 20:13 Ответить
Ан Мур ти звичайна балаболка. Тому твої дописи не варті уваги. Бувай. Більше відповіді не буде, немає сенсу з балаболками вести довгі розмови.
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24.04.2024 20:50 Ответить
А окрім бла-бла щось можете зробити?
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24.04.2024 16:22 Ответить
Можуть. Вивчіть Англійську мову й мати можливість ознайомитись з їх діяльністю на офіційному сайті "Амнесті". Ви здивуєтесь скільки вони зробили й роблять. Але звісно вміння "доє#атись" у деяких найбільше розвинуте.
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24.04.2024 16:42 Ответить
 
 