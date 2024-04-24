Россияне специально бьют по густонаселенным жилым районам в Украине, - Amnesty International
РФ допускает вопиющие нарушения правил ведения войны.
Об этом говорится в ежегодном докладе Amnesty International, сообщает Цензор.НЕТ.
Правозащитники оценили в этом документе ситуацию в 155 странах и территориях. Они отметили "беспрецедентный" уровень нарушения международного порядка.
AI зафиксировала, что российские военные во время полномасштабного вторжения в Украину наносили "неизбирательные удары по густонаселенным жилым районам, что приводило к смертям и травмам среди гражданского населения и разрушению инфраструктуры".
"В некоторых случаях официальные российские комментарии относительно ударов указывали на то, что они, скорее всего, наносились сознательно", - говорится в отчете.
В АІ констатировали, что российские военные обстреливали энергетическую инфраструктуру и объекты, обеспечивающие экспорт зерна.
В то же время, правозащитники отмечают пытки и другие виды жестокого обращения с украинскими военнопленными со стороны РФ. "Россия постоянно отказывала гуманитарным организациям в доступе к украинским военнопленным на оккупированных ею территориях Украины", - отмечается в отчете.
При этом отмечается, что в Украине международные мониторинговые группы имели доступ к местам пребывания российских военнопленных, могли проводить с ними конфиденциальные интервью.
В отчете подчеркивается усиление наступления на права и свободы на оккупированных Россией территориях, в частности, в Крыму. Отмечается, что оккупационные власти заставляли местное население получать российские паспорта, чтобы иметь доступ к различным услугам, а образование возможно только на русском языке.
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так буває, коли у людини слабкі розумові здібності. або, як варіант, вона звичайний троль.
А якби Ви вивчили українську мову, то принаймні писали б її без помилок.
І як вони здогадалися???
Шо то значить - західні мізки!
(цокає у захваті)
Якби Ви знали Англійську мову то малиб можливість з'ясувати як фінансується "Амнесті Інтернейшенал " й не писали б дурні коментарі про "нафто бабло". Рашисти НІКОЛИ не були їх спонсором.
Я так розумію, ви представник? Коли буде звіт по умовам утримання в мразійському полоні українських військовополонених?
Пишу ще раз - я не представник, не працюю, не маю відношення до "Амнесті Інтернейшенал". Але я знаю про їх діяльність, для того не обов'язково бути їх представником - достатньо вивчити Англійську мову до належного рівня щоб мати можливість читати й розуміти прочитане.