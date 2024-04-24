Россияне специально бьют по густонаселенным жилым районам в Украине, - Amnesty International

РФ допускает вопиющие нарушения правил ведения войны.

Об этом говорится в ежегодном докладе Amnesty International, сообщает Цензор.НЕТ.

Правозащитники оценили в этом документе ситуацию в 155 странах и территориях. Они отметили "беспрецедентный" уровень нарушения международного порядка.

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AI зафиксировала, что российские военные во время полномасштабного вторжения в Украину наносили "неизбирательные удары по густонаселенным жилым районам, что приводило к смертям и травмам среди гражданского населения и разрушению инфраструктуры".

"В некоторых случаях официальные российские комментарии относительно ударов указывали на то, что они, скорее всего, наносились сознательно", - говорится в отчете.

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В АІ констатировали, что российские военные обстреливали энергетическую инфраструктуру и объекты, обеспечивающие экспорт зерна.

В то же время, правозащитники отмечают пытки и другие виды жестокого обращения с украинскими военнопленными со стороны РФ. "Россия постоянно отказывала гуманитарным организациям в доступе к украинским военнопленным на оккупированных ею территориях Украины", - отмечается в отчете.

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При этом отмечается, что в Украине международные мониторинговые группы имели доступ к местам пребывания российских военнопленных, могли проводить с ними конфиденциальные интервью.

В отчете подчеркивается усиление наступления на права и свободы на оккупированных Россией территориях, в частности, в Крыму. Отмечается, что оккупационные власти заставляли местное население получать российские паспорта, чтобы иметь доступ к различным услугам, а образование возможно только на русском языке.

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