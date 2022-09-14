Amnesty International выпустила конверты, где россиянин обнимает украинца. ФОТО

Международная правозащитная организация Amnesty International выпустила конверты, на которых изобразили двух людей, которые обнимаются: один человек – окрашен в цвета флага Украины, другой – в цвета российского флага.

Как передает Цензор.НЕТ, на это отреагировал постпред Украины в ООН Сергей Кислица.

Amnesty International начала кампанию по сбору денег для "российских политзаключенных".

"Алмазные сверла, которые использует Amnesty International, чтобы опуститься еще ниже самого низкого уровня, безжалостно сверлят дыры в каждом порядочном сердце, печатая такую аморальную пропаганду по сбору средств. Подумайте дважды, прежде чем решить, куда пойдут ваши £€$¥! Хватит бриллиантов! " – подчеркнул Кислица.

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Напомним, организация Amnesty International опубликовала доклад, в котором говорится, что украинская армия якобы подвергает опасности гражданское население страны из-за того, что "создает свои базы в населенных пунктах".

Документ подверг критике в Украине и других государствах. В частности, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что доклад переводит ответственность с агрессора (России) на жертву (Украину).

Глава украинского офиса Amnesty International Оксана Покальчук уволилась в знак несогласия с позицией организации.

Позже Amnesty International извинилась за причиненные ее выводами "страдание и гнев", но не отказалась от них.

По данным Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности, большинство материалов для отчета получены в ходе опроса лиц, эвакуированных на временно неподконтрольные территории Украины.