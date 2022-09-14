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Amnesty International выпустила конверты, где россиянин обнимает украинца. ФОТО

Международная правозащитная организация Amnesty International выпустила конверты, на которых изобразили двух людей, которые обнимаются: один человек – окрашен в цвета флага Украины, другой – в цвета российского флага.

Как передает Цензор.НЕТ, на это отреагировал постпред Украины в ООН Сергей Кислица.

Amnesty International начала кампанию по сбору денег для "российских политзаключенных".

"Алмазные сверла, которые использует Amnesty International, чтобы опуститься еще ниже самого низкого уровня, безжалостно сверлят дыры в каждом порядочном сердце, печатая такую аморальную пропаганду по сбору средств. Подумайте дважды, прежде чем решить, куда пойдут ваши £€$¥! Хватит бриллиантов! " – подчеркнул Кислица.

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Amnesty International выпустила конверты, где россиянин обнимает украинца 01

Напомним, организация Amnesty International опубликовала доклад, в котором говорится, что украинская армия якобы подвергает опасности гражданское население страны из-за того, что "создает свои базы в населенных пунктах".

Документ подверг критике в Украине и других государствах. В частности, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что доклад переводит ответственность с агрессора (России) на жертву (Украину).

Глава украинского офиса Amnesty International Оксана Покальчук уволилась в знак несогласия с позицией организации.

Позже Amnesty International извинилась за причиненные ее выводами "страдание и гнев", но не отказалась от них.

По данным Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности, большинство материалов для отчета получены в ходе опроса лиц, эвакуированных на временно неподконтрольные территории Украины.

Amnesty International (205) Кислица Сергей (171)


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Топ комментарии
+76
Amnesty International йде вслід за русскім воєнним корабльом...
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14.09.2022 11:27
+75
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14.09.2022 11:26
+40
а конверт де єврей обіймає перед газовою камерою есесівця неначасі?
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14.09.2022 11:35
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Правила форума Совет форумчан
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14.09.2022 11:26 Ответить
Тьфу!
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14.09.2022 11:28 Ответить
да уж сколько говна навоза гумуса всплываетс войной этой сколько проституток хзабалок поплыло которые сидят на ***** у ***** за бабки ********** ООН МАГАТЭ Красный Крест ВООЗ и эта типа международная амнистия..тьфу гыдота паскудная... хоть бы их головной офос С-4 распыли ли что ли для начала... "утеряв" на месте взрыва... документы Боширова и его "девушки"...
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14.09.2022 13:40 Ответить
Все ясно вже без домислів
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14.09.2022 11:27 Ответить
Amnesty International йде вслід за русскім воєнним корабльом...
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14.09.2022 11:27 Ответить
Ликвидировать, однозначно!
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14.09.2022 11:35 Ответить
Они что, гомики?
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14.09.2022 11:27 Ответить
Захід різнии.
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14.09.2022 11:33 Ответить
Яка гидота
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14.09.2022 11:28 Ответить
Сейчас расплачусь от умиления … Сволочи
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14.09.2022 11:28 Ответить
Пуйловські підстилки.
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14.09.2022 11:28 Ответить
Нехай вони засунуть ці конверти собі в... ну самі знаєте,куди.
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14.09.2022 11:28 Ответить
Невиліковні. Прорашистська інфекція.
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14.09.2022 11:28 Ответить
дебіли
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14.09.2022 11:29 Ответить
Подстилки рашистские , идите на Х#Й‼️
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14.09.2022 11:41 Ответить
У руці кацапа домалюйте ніж
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14.09.2022 11:30 Ответить
Amnesty International випустила конверти, де росіянин обіймає українця.
================
Не обнімає ,а хоче задушити і обікрасти!
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14.09.2022 12:06 Ответить
Хай їм в роті пір'я поросте! Щоб ні випити, ні з'їсти не змогли!!!
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14.09.2022 11:31 Ответить
"некрасиво подозревать, когда вполне уверен" (с)
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14.09.2022 11:31 Ответить
Обдристі Інтернейшенел
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14.09.2022 11:31 Ответить
фсбшная контора под гуманитарной крышей
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14.09.2022 11:32 Ответить
Офіс в Лондоні.
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14.09.2022 11:34 Ответить
Це щось міняє?
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14.09.2022 11:36 Ответить
Факт.
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14.09.2022 11:39 Ответить
При первих акордах Гімн України руки до серця,свого серця тягнуться і сльози на очах. Не до кацапів, а до серця України. Горіть в пеклі москалі
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14.09.2022 11:33 Ответить
Нарисованы два каких-то дауна с маленькими головами.
Это искусство ? Или медицина ? Или просто деньги нужны ?
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14.09.2022 11:33 Ответить
намьок
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14.09.2022 12:09 Ответить
Amnesty International - Amnesty ruZZia
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14.09.2022 11:34 Ответить
Вже всі зрозуміли що це за структура.
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14.09.2022 11:34 Ответить
Десь через кілька поколінь - можливо.
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14.09.2022 11:34 Ответить
а конверт де єврей обіймає перед газовою камерою есесівця неначасі?
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14.09.2022 11:35 Ответить
Amnesty International більш відверті, прямолінійні і менш лукаво-хитрі, - майже по дитячому наївні, - від інших т.зв. "міжнародних" організацій, типу ООН, Червоний Хрест і, навіть" від папи з Риму.
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14.09.2022 11:35 Ответить
.Обіймашки вбивці й жертви , пц !!! Гімнесті зовсім вже з глузду з'їхали . . Той малюнок , це провокація геббельсівського рівня .
Не дуріть людям голови , ***** .
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14.09.2022 11:35 Ответить
Допустимо тільки якщо кацап мертвий , та й як обіймає - палкою штуркає
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14.09.2022 11:36 Ответить
AI божевільні, реально. Ця контора наскільки відірвана від світу, що аж дивно. Або дуже і дуууже ********** рашистські криваві грошики.
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14.09.2022 11:36 Ответить
це все, що треба знати про цю організацію...
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14.09.2022 11:37 Ответить
Міжнародна ПРОРОСІЙСЬКА правозахисна організація Amnesty International випустила конверти
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14.09.2022 11:38 Ответить
Эмнисти это контора шлёпает за бабло любую туфту мавзолейных Шизоидов...як кажуть у Одесі, бабло путлєра не воняє гівном... реклама двигатель Черного нала...на рабZee цього добра что у кота Матроскіна гуталіну...
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14.09.2022 11:38 Ответить
якби тому автору в амністі запронували обійнятися зі своїм гвалтівником
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14.09.2022 11:39 Ответить
Щось забагато уваги отій Amnesty International. Організацію, що робить відверто провокативні проросійські заяви, чи розповсюджує отакі малюнки слід просто послати ЗА КОРАБЛЕМ !
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14.09.2022 11:39 Ответить
С такими картинками им денег никто не даст
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14.09.2022 11:40 Ответить
Масковские шлюхи.
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14.09.2022 11:41 Ответить
Это Amnesty International просто ДЕБИЛЫ, надо чтобы кто то пришёл в их офисы, поворовал их оргтехнику, повыбивал окна, подорвали, сожгли здания где они находятся, убил сотрудников а потом выпустить конверты с этим/ими преступником/ами обнимающимся/мися с главой их центрального офиса или руководителями региональных отделений, тех самых что были разгромлены, обворованы и чьи сотрудники были убиты!!! Это как объятия насильника с его жертвой!!!
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14.09.2022 11:42 Ответить
Ідіоти. Тупі вівці! Немає в них бажання, щоб їх обнімав кацап?
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14.09.2022 11:42 Ответить
Чудова ідея для цих довбо**бів: ессесовиць обіймає єврея на фоні крематорію.
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14.09.2022 11:43 Ответить
этот как еврей и германский нацист образца 1942 года обнимаются или уже другое?
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14.09.2022 11:43 Ответить
Керченский мост на фоне не дорисовали..так сказать момент прощания с последним
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14.09.2022 11:43 Ответить
їм може хтось пояснити що такого уже ніколи в житті не буде? Чи у них як ушколі для дітей відбулося малювання на вільну тему?
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14.09.2022 11:44 Ответить
А вы не верили роспропаганде, что в Европе и Америке полно 3,14дарасов (не путать с геями!).

Они НАЙДЕНЫ! Их штаб-квартира и место базирования - Amnesty International!
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14.09.2022 11:46 Ответить
Просто треба заборонити діяльність Amnesty International за поширення пропаганди країни-агресора та накласти арешт на всі активи, що є в Україні та додати цю гидоту до санкційного списку
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14.09.2022 11:48 Ответить
Товаристч Брежнев,Ясир Арафат просит 20 миллиардов долларов для подрывной деятельности против проклятых капиталистов Запада,каже личный банкир ЦК кпSS по фамили Кручина..
Брежнев каже,выдать немедленно 25 ярдов...
Кручина кстати ...выпал внезапно из окна...кажись во время Перестройки..,а его книжку о делах черных денежных похитили неизвестные...
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14.09.2022 11:48 Ответить
Тільки випав гаманець комуняк зраза піля путчу гекачєпе.
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14.09.2022 12:15 Ответить
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14.09.2022 11:49 Ответить
Довбо(ОЙ)би...
Хай ще откритку випустять, на якій Гітлер з Голдою Мейєр у десна лижуться...
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14.09.2022 11:50 Ответить
Зсталіним більш еффектно.
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14.09.2022 12:16 Ответить
Нічого дивного. Цих лівацьких покидьків гебня фінансує ще з часів совка.
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14.09.2022 11:50 Ответить
Актуально на фоне того, что ЦРУ обнародовало инфу о 300млн у.е. кацапского финансирования за границей
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14.09.2022 13:45 Ответить
Заради кацапских грошей великих ця кантора бункерного дiда в дупу поцiлуэ.
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14.09.2022 11:51 Ответить
На мою думку після стількох "зашкварів" Україна має пнипинити будь-які контакти з отою "канторою"! А їхніх представників звинувати в провокаціях, диверсія, співпраці з кацапами і видворити з України!!!
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14.09.2022 11:52 Ответить
А чому не за горло, так, як це в реальності?
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14.09.2022 11:55 Ответить
Kuleba s Melnikom mogli bi "poblagodaritj" amnesty za takuju hernju🤬
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14.09.2022 11:56 Ответить
Чого тільки не зробиш за російські гроші.
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14.09.2022 11:56 Ответить
А наша влада була не в курсі?
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14.09.2022 12:06 Ответить
Це точно росіянин? не кацап?
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14.09.2022 12:00 Ответить
Вони просто прокацапські провокатори.
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14.09.2022 12:01 Ответить
Чекаю від амністеров колаж з обіймами есесівця та єврея.
А що?
Настав час замиритися ...
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14.09.2022 12:04 Ответить
В ответ надо публично выдворить представительство этой конторы
и громко объяснить на чьи деньги она жила и чем занималась.
Мордой об стол.
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14.09.2022 12:04 Ответить
23 августа 1939 года Степан Андреевич Бандера узнал что фон Риббентроп прилетел в Москву для заключения братского союза двух мудаков Сралина и Гитлера,примчал на такси на мацковию типа взорвать Кремль с этими ублюдками...но бонба не взорвалась... бикфордов шнур оказался совкового производства...
Бандера каже...от холера...навіть дрота не можуть зробить по людскі ...сів у таксі та й поїхав до Львова...
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14.09.2022 12:08 Ответить
Навіть дивує поведінка нашої влади стосовно діяльності цієї "міжнародної правозахисної" контори! Що це за "обурення" замість того, аби ПОЧАТИ КАМПАНІЮ ДІСКРЕДИТАЦІЇ цієї пропутинської організації?! ППЦ!!!
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14.09.2022 12:12 Ответить
*******
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14.09.2022 12:19 Ответить
Ми-ми-ми , ***** !((((((((((
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14.09.2022 12:20 Ответить
лівацька мразота це амністі інтернешелін
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14.09.2022 12:33 Ответить
Путинские проститутки! Отрабатывают деньги заказчика, а кто платит - тот заказывает музыку! Явно тупо уверены, что будут сидеть с бурятом за одним столом, а не на одной скамье!
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14.09.2022 12:40 Ответить
Так скоро оттуда некому будет увольняться
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14.09.2022 12:41 Ответить
един-урод

Путінесті проститушинал
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14.09.2022 12:42 Ответить
нехай до суду подають..чи якась зкчмоня погодила макет конверту??
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14.09.2022 12:48 Ответить
Здуріли остаточно. Нехай собі мають таких "братів", сильно цього бажаю для путінського брехунця Amnesty International.
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14.09.2022 12:51 Ответить
Згорнути трубкою і засунути в сраку тому, хто це придумав. Вибл*дки, куплені кацапами! Хай намалюють, як ССовець обіймає еврея з концтабору!
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14.09.2022 12:52 Ответить
Как савецкий асвабадитель со стояком обнимает немецкую девочку.
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14.09.2022 13:00 Ответить
суки...
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14.09.2022 13:03 Ответить
кончені
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14.09.2022 13:09 Ответить
Не порите горячки, не понимая смысла!
Да, тот доклад был говно, но данная картинка - из разряда прекрасного будущего, где все обнимашки, "Мы за мир во всём мире !"
А последняя статья достаточно вменяемая, см. Ukraine: As Ukraine retakes territory from Russia, securing evidence of alleged war crimes is crucial

https://www.amnesty.org/en/latest/news/2022/09/ukraine-as-ukraine-retakes-territory-from-russia-securing-evidence-of-alleged-war-crimes-is-crucial/
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14.09.2022 13:10 Ответить
От вона - гнила суть лібералів як таких: в еталонному вигляді. Тьфу, гидота!
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14.09.2022 13:22 Ответить
Причем тут либералы, идиот. Либерализм= пропаганда человеческой свободы, если ты против этого то идёшь далеко.
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14.09.2022 13:47 Ответить
Чого скавчиш, ольоша? Дупа підгоріла? А ти в калюжу сядь - поможе. Лиш дивись, щоб калюжа була не з бензини.
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14.09.2022 14:00 Ответить
А чого у кацапа коричневі штанці? В кого є якісь ідеї?
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14.09.2022 13:31 Ответить
І ще. Де всі ті люди, які після останнього зашквару "гамністі" розказували мені, шо то не шлюхи? Люди, вам все це - ОК?
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14.09.2022 13:32 Ответить
Хакери. що підтримують Украну. заблокуйте цю нікчемну. так звану " правозахисну " організацію . адже вона підтримує росію у загарбницькій кровопролитній війні проти України !
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14.09.2022 13:34 Ответить
У них головний офіс у Лондоні! Дивно, чому після новачка чого такий конверт не випустили? Саме час Ліз Трасс продемонструвати свою позицію щодо країни-терориста та народу-мишебрата
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14.09.2022 14:01 Ответить
Если ОЧЕНЬ хочется занять тёпленькое место в Лукойле или Роснефти
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14.09.2022 14:01 Ответить
А если скрестить зеков, пригнанных в Украину и амнестантов?
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14.09.2022 14:37 Ответить
Мразота!
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14.09.2022 14:41 Ответить
З цими смердючими виродками вже давно все зрозуміло.
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14.09.2022 16:14 Ответить
Где вы там видели раш флаг?
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14.09.2022 16:25 Ответить
конченые ********!
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14.09.2022 21:25 Ответить
почему мы до сих пор не подали на них в суд?!
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14.09.2022 22:09 Ответить
Скоро кінець місяця, треба закривати відомість на зарплату. Резинова дупа вимагає звіт.
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15.09.2022 10:32 Ответить
 
 