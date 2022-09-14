Amnesty International выпустила конверты, где россиянин обнимает украинца. ФОТО
Международная правозащитная организация Amnesty International выпустила конверты, на которых изобразили двух людей, которые обнимаются: один человек – окрашен в цвета флага Украины, другой – в цвета российского флага.
Как передает Цензор.НЕТ, на это отреагировал постпред Украины в ООН Сергей Кислица.
Amnesty International начала кампанию по сбору денег для "российских политзаключенных".
"Алмазные сверла, которые использует Amnesty International, чтобы опуститься еще ниже самого низкого уровня, безжалостно сверлят дыры в каждом порядочном сердце, печатая такую аморальную пропаганду по сбору средств. Подумайте дважды, прежде чем решить, куда пойдут ваши £€$¥! Хватит бриллиантов! " – подчеркнул Кислица.
Напомним, организация Amnesty International опубликовала доклад, в котором говорится, что украинская армия якобы подвергает опасности гражданское население страны из-за того, что "создает свои базы в населенных пунктах".
Документ подверг критике в Украине и других государствах. В частности, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что доклад переводит ответственность с агрессора (России) на жертву (Украину).
Глава украинского офиса Amnesty International Оксана Покальчук уволилась в знак несогласия с позицией организации.
Позже Amnesty International извинилась за причиненные ее выводами "страдание и гнев", но не отказалась от них.
По данным Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности, большинство материалов для отчета получены в ходе опроса лиц, эвакуированных на временно неподконтрольные территории Украины.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
================
Не обнімає ,а хоче задушити і обікрасти!
Это искусство ? Или медицина ? Или просто деньги нужны ?
Amnesty International- Amnesty ruZZia
Не дуріть людям голови , ***** .
Они НАЙДЕНЫ! Их штаб-квартира и место базирования - Amnesty International!
Брежнев каже,выдать немедленно 25 ярдов...
Кручина кстати ...выпал внезапно из окна...кажись во время Перестройки..,а его книжку о делах черных денежных похитили неизвестные...
Хай ще откритку випустять, на якій Гітлер з Голдою Мейєр у десна лижуться...
А що?
Настав час замиритися ...
и громко объяснить на чьи деньги она жила и чем занималась.
Мордой об стол.
Бандера каже...от холера...навіть дрота не можуть зробить по людскі ...сів у таксі та й поїхав до Львова...
Путінесті проститушинал
Да, тот доклад был говно, но данная картинка - из разряда прекрасного будущего, где все обнимашки, "Мы за мир во всём мире !"
А последняя статья достаточно вменяемая, см. Ukraine: As Ukraine retakes territory from Russia, securing evidence of alleged war crimes is crucial
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2022/09/ukraine-as-ukraine-retakes-territory-from-russia-securing-evidence-of-alleged-war-crimes-is-crucial/