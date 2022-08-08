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Новости Война
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В отчете Amnesty International использовали показания людей, находившихся в фильтрационных лагерях и оккупационных тюрьмах - Центр стратегических коммуникаций

табори,фільтраційні,фільтрація

Amnesty International использовали для подготовки скандального отчета показания людей, находившихся в фильтрационных лагерях и "тюрьмах" на временно оккупированных территориях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

"К процессу сбора показаний были привлечены независимые журналисты и волонтеры на территории Николаевской, Харьковской, Донецкой и Луганской областей. В то же время большинство материалов для отчета получены в ходе опроса лиц, эвакуированных на временно неподконтрольные территории Украины: территорию Донецкой и Луганской областей или Крыма", – говорится в сообщении.

В частности, материал собирался на территории фильтрационных лагерей и тюрем, а опрос проводился среди "желающих" предоставить подобную информацию.

"Итак, такая информация, собранная на территории лагерей, не должна вообще использоваться при составлении отчета. Поскольку такие интервью были отобраны под очевидным давлением со стороны силовых охранных органов РФ (администрации заведений), которое осуществлялось на постоянной основе. Иногда подобного рода "правильное" интервью было единственным шансом пройти фильтрацию и выехать за пределы оккупированных территорий.

Читайте также: Amnesty International извинилась за причиненные ее выводами "страдание и гнев", но не отказалась от них

Кроме этого, собранные журналистами и наемными волонтерами материалы также проходили проверку администрацией заведений и, в отдельных случаях, сотрудниками ФСБ РФ", - добавили в Центре стратегических коммуникаций.

Напомним, организация Amnesty International опубликовала доклад, в котором говорится, что украинская армия якобы подвергает опасности гражданское население страны из-за того, что "создает свои базы в населенных пунктах".

Документ подвергли критике в Украине и других государствах. В частности, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что доклад переводит ответственность с агрессора (России) на жертву (Украину).

Глава украинского офиса Amnesty International Оксана Покальчук уволилась в знак несогласия с позицией организации.

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Позже Amnesty International извинилась за причиненные ее выводами "страдание и гнев", но не отказалась от них.

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Автор: 

Amnesty International (206) оккупация (10187) Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности (31)


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Топ комментарии
+37
Тоесть члены этой организации имеют хорошие связи с росийскими нацистами раз у них есть доступ до людей находящихся в плену. Даже красный крест рашисты не пускают в места где держат пленных и заложников. Отсюда можно сделать вывод на кого работает эта организация.
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08.08.2022 18:17
+31
Гамнисті інтернешнл-ви просто кінчені ублюдки...
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08.08.2022 18:16
+25
Amnesty International пишуть звіти під диктовку фсб
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08.08.2022 18:18
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Гамнисті інтернешнл-ви просто кінчені ублюдки...
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08.08.2022 18:16 Ответить
вони працюють на росію
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08.08.2022 18:28 Ответить
Не визнавати цієї організації. Для нас вона просто не існує.
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08.08.2022 18:43 Ответить
что значит "для нас вона просто не існує"??? она существует для других.
Ее заключения ложные, манипулятвные и дискредитируют нашу страну.
На них надо было давно подать в суд, а не воздух сотрясать.
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08.08.2022 22:49 Ответить
Так они их туда и вывезли.
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08.08.2022 18:16 Ответить
Тоесть члены этой организации имеют хорошие связи с росийскими нацистами раз у них есть доступ до людей находящихся в плену. Даже красный крест рашисты не пускают в места где держат пленных и заложников. Отсюда можно сделать вывод на кого работает эта организация.
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08.08.2022 18:17 Ответить
У красного креста тоже хорошие связи, когда они открыли представительство в Ростове на Дону, чтобы вывозить людей туда их пустили. А как к пленным так не пускают. Вышло вчера кажется интервью. Один раз они были в Еленовке. Воду привезли. И все.
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08.08.2022 18:20 Ответить
Яка в ху* Еленівка?
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08.08.2022 18:45 Ответить
Интересный вопрос.

Вообще названия населенных пунктов не переводятся. Была Еленовка, потом переименовали в Оленивка. Но это не переименование это перевод.

И вообще названия населенных пунктов переводятся

Николаев - Миколаїв

Поэтому ху. знает.
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08.08.2022 19:05 Ответить
Не було Єленовки, був український населений пункт Оленівка
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08.08.2022 20:14 Ответить
https://ips.ligazakon.net/document/UP783393?an=5
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08.08.2022 21:53 Ответить
Почему Нью-Йорк, но в то же время Новый Орлеан?
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09.08.2022 09:21 Ответить
"Селище Оленівка засноване у https://uk.wikipedia.org/wiki/1840 1840 році переселенцями з https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D1%8F Полтавської і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D1%8F Харківської губерній ".
А тепер поясни мені будь ласка - "А з якого ХЕРА полтавчани та харків"яни давали-б своєму селу російську назву?" Якщо навіть більшість сіл на території Воронежчини Брянщини та Білгородщини мали колись українські назви?"
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09.08.2022 10:33 Ответить
Червоний Хрест СВІДОМО дотримується нейтралітету, нікого не засуджує й не критикує, щоб мати будь-яку можливість надавати хоч якусь гуманітарну допомогу жертвам збройних конфліктів.
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08.08.2022 19:26 Ответить
Яку гуманітарну допомогу надає Червоний Хрест Азовцям та іншим військовополоненим? Чи займається він долями інтернованих і ізольованих в фільтраційних таборах? Чи здійснює підтримку як населення на окупованих територіях так і на прифронтових?
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08.08.2022 20:00 Ответить
ОБСЄ також,не проти відсвяткувати весілля терористів за для фіксування злочинів
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08.08.2022 21:29 Ответить
Amnesty International пишуть звіти під диктовку фсб
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08.08.2022 18:18 Ответить
Чекаємо на плідну співпрцю з 95м кварталом .
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08.08.2022 18:19 Ответить
Всі вже зрозуміли, що Amnesty, це собаче гівно на утриманні у кацапів.
Можна не продовжувати.
Це приблизно так, якби десь у 1944 році, в Освенцимі провели опитування, що в'язні думають про державний устрій Німеччини, та як їм живеться у таборі!
Цікаво, що б вони відповіли...
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08.08.2022 18:21 Ответить
Красный крест проводил в Освенциме.
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08.08.2022 18:22 Ответить
і мабуть виявив, що евреї негуманно себе поводять, коли їх спалюють в печах і травлят в газових камерах.
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08.08.2022 18:29 Ответить
Можна собі уявити.
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08.08.2022 18:39 Ответить
«Доклад Международного комитета Красного Креста об условиях содержания в немецких концлагерях во время войны» (фр. «Documents sur L'activité du CICR en faveur des civils detenus dans les camps de concentration en Allemagne, ») - часть 3-х томного 1600-страничного отчета «Доклад Международного комитета Красного Креста о своей деятельности во время Второй мировой войны» (англ. «Report of the International Committee of the Red Cross on its activities during the Second World War, September 1, 1939-June 30,1947»), изданного в https://pandia.ru/text/category/zheneva/ Женеве в 1948 году.

В докладе МККК жаловался, что "никогда не удавалось послать вообще что-нибудь в Россию" (т. II, стр. 62). Та же самая ситуация относилась ко многим из немецких лагерей после их "освобождения" русскими. Красный Крест получал большое количество почты из Освенцима до его оккупации советами. К тому времени многие интернированные были эвакуированы немцами на запад. Попытки Красного Креста послать помощь интернированным, остававшихся в Освенциме под советским контролем, были напрасными. Однако представители Красного Креста - по крайней мере, до 1943 г., - смогли проследить эвакуацию интернированных Освенцима через Богемию и Моравию. Также продолжалась отправка посылок с продовольствием бывшим заключенным Освенцима переведенным на запад в такие лагеря как Бухенвальд и Ораниенбург.
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08.08.2022 19:18 Ответить
Більш того у цих "правозахисників" навіть не виникає питань з приводу незаконного та протиправного утримання такої кількості людей у фільтраційних лагерях...
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08.08.2022 19:15 Ответить
С Израиля их ********* так и с Украины нужно тоже
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08.08.2022 18:22 Ответить
У вашего правительства есть воля и паьриотизм, нашего ...увы((((
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08.08.2022 18:48 Ответить
и тем не менее, они все равно на вас гавкают
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08.08.2022 22:50 Ответить
Гавкають? І шо??? А Ізраіль їх посилав, посилає і буде посилати.
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09.08.2022 11:54 Ответить
А провода от электричества были сняты?ну когда вы брали свидетельства?вот как это объяснить тупость или подкуп?как просишь их помочь с пленными,то они не могут помочь,а как ездить к людям которые находятся под зорким надзором то вперёд.
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08.08.2022 18:23 Ответить
А не хотят амнести написать что происходит с теми людьми что "не прошли" фильтрацию? Ну раз уж фашисты их так допускают туда, доверяют им.
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08.08.2022 18:29 Ответить
Гнати такі організації потрібно з України.
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08.08.2022 18:31 Ответить
"Ложь піз**ож і провокація"-це все що можна сказати про ту "статейку".А та "кантора" -слідом за кацапським крейсером!!!
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08.08.2022 18:31 Ответить
Паскуди.
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08.08.2022 18:43 Ответить
Проститутки, читающие мораль о коррупциии.
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08.08.2022 18:47 Ответить
странно что они не брали интервью прямо на Лубянке, в офисе фсб....
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08.08.2022 18:49 Ответить
Обісци Інтернешнел, ООН, Червоний Хрест, ОБІсриЄ ітд -нікчемні імпотентні організації які сидять на грантах і нікуя нероблять як *********** іноді для тих хто бабок дасть.Ліваки відірвані від реальності! На Юх всіх вас
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08.08.2022 18:50 Ответить
AI ***.
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08.08.2022 18:53 Ответить
А чому не свідчення свідків з Гостомеля, Бучі чи Ірпеня?
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08.08.2022 19:01 Ответить
Вони не східняки, вони чітко вказують на расєян, а східняки ніколи...
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08.08.2022 19:31 Ответить
Не бреши провокатор!!
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08.08.2022 22:40 Ответить
Взагалі дивно, що в тюрмах і таборах не розповіли нову версію " распятих мальчіков" і "ізнасілованих бабушек".
Цікаво було б знати прізвища цих "незалежних журналістів та волонтерів".
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08.08.2022 19:04 Ответить
кому зараз цікаві "висери" цих паскудних повій???
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08.08.2022 19:15 Ответить
Наші східняки завжди розповідають за війну так що їх розповіді можна перекручувати як завгодно, ніколи не кажуть що расєяни агресори, *******. стріляють, ґвалтують, мародерять, але ніколи не скажуть відкрито що це расєя, тому і з'являються такі доповіді...
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08.08.2022 19:29 Ответить
АI ссученые проститутки!
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08.08.2022 19:52 Ответить
значить ця організаціє співдіє з ФСБ, тоді все зрозуміло
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08.08.2022 19:59 Ответить
Таку організацію цензурним словом не назвеш.
Саме цікаво, що це "дуже відома правозахисна організація".
І ніхто їх на місце поставити не збирається?
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08.08.2022 20:03 Ответить
визнату цю лівацько-популістську гидоту посібником терроризму, та геть з України.
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08.08.2022 20:14 Ответить
а почему они не предупреждают в отчете что брали эти данные в этих лагерах
это же важно

пусть смотрят где российские военные располлогают склады
а еще на заэс съездиют
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08.08.2022 20:19 Ответить
Им заплатили и они радостно получили свидетельства у людей находящихся под угрозой физической расправы, амнести грязные подонки
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08.08.2022 21:40 Ответить
По сути амнести есть пособники мразей, которые пытают людей в концлагерях, неплохо
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08.08.2022 21:41 Ответить
Дебіли, ***.... Звіт із свідчень. Не з фактів. Задокументованих. А зі слів, з чуток, з пліток. Так це ж - ЗЛОЧИН. Намагання вести в оману світову спільноту. Подати на них в суд. І крапка з Амністі Інтерн.
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08.08.2022 22:01 Ответить
Т.е., со страной -агрессором они неплохо сотрудничают ?
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08.08.2022 22:09 Ответить
Свидетельские показания, как мальчика в трусиках распяли, опубликовали?
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08.08.2022 22:38 Ответить
Тварюки кончені! Люди в полоні. Людей катують, а вони там 'свідчення' беруть! Суки ! До речі, звертаю увагу всіх, що агенство Рейтерс таке саме- спокійно їздить по наших окупованих територіях від Севастополя до Луганська і теж подає лише рашистську пропаганда, яка попадає в ефіри всіх європейських інформ агенств! Чому ми закриваємо на це очі???!
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08.08.2022 22:44 Ответить
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08.08.2022 22:45 Ответить
Де їм кацапи дозволили, там і шарилися. Кацапські прихвостні.
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08.08.2022 23:56 Ответить
https://ibb.co/mygpR1s
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09.08.2022 09:24 Ответить
Ахренеть. А я думал что члены этой организации пребывают на месте событий в городах которые находятся под российскими обстрелами и видят все своими глазами. А они вместо этого решили СПРОСИТЬ у людей сидящих в фильтрационном лагере)))). Ведь это безонаснее для сотрудников Амнезии!!!!. И Еще: если рашисты без обьявления войны подно нанесли удар утром 24 февраля по военным частям ЗСУ уничтожив казармы то вполне нормально и допускается в полном соотв с нормами войны размещение военных в ПУСТУЮЩИХ школах,Спортзалах и других цивильных обьектах которые на данный момент не используются цивильными. В том числе и детских садах-если там нет детей. Это никакое не нарушение. Так-же не нарушение чтобы в больницу с цивильными доставляли раненных солдат ВСУ-раненный солдат это уже не солдатсогласно Женевской конвенции и по таким любдям нельзя вести огонь
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09.08.2022 09:57 Ответить
существование источника антиукраинской пропаганды внутри государства, как средства информационной войны против Украини, возможно в двух случаях - или руководство Службы Безопасности Украини работает на врага, или эти люди не на своем месте.
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09.08.2022 10:26 Ответить
т.е. сотрудники Amnesty International участвовали в допросах и пытках украинцев рашистами в рашистских концлагерях, очень интересно
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09.08.2022 13:15 Ответить
 
 