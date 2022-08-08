В отчете Amnesty International использовали показания людей, находившихся в фильтрационных лагерях и оккупационных тюрьмах - Центр стратегических коммуникаций
Amnesty International использовали для подготовки скандального отчета показания людей, находившихся в фильтрационных лагерях и "тюрьмах" на временно оккупированных территориях.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.
"К процессу сбора показаний были привлечены независимые журналисты и волонтеры на территории Николаевской, Харьковской, Донецкой и Луганской областей. В то же время большинство материалов для отчета получены в ходе опроса лиц, эвакуированных на временно неподконтрольные территории Украины: территорию Донецкой и Луганской областей или Крыма", – говорится в сообщении.
В частности, материал собирался на территории фильтрационных лагерей и тюрем, а опрос проводился среди "желающих" предоставить подобную информацию.
"Итак, такая информация, собранная на территории лагерей, не должна вообще использоваться при составлении отчета. Поскольку такие интервью были отобраны под очевидным давлением со стороны силовых охранных органов РФ (администрации заведений), которое осуществлялось на постоянной основе. Иногда подобного рода "правильное" интервью было единственным шансом пройти фильтрацию и выехать за пределы оккупированных территорий.
Кроме этого, собранные журналистами и наемными волонтерами материалы также проходили проверку администрацией заведений и, в отдельных случаях, сотрудниками ФСБ РФ", - добавили в Центре стратегических коммуникаций.
Напомним, организация Amnesty International опубликовала доклад, в котором говорится, что украинская армия якобы подвергает опасности гражданское население страны из-за того, что "создает свои базы в населенных пунктах".
Документ подвергли критике в Украине и других государствах. В частности, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что доклад переводит ответственность с агрессора (России) на жертву (Украину).
Глава украинского офиса Amnesty International Оксана Покальчук уволилась в знак несогласия с позицией организации.
Позже Amnesty International извинилась за причиненные ее выводами "страдание и гнев", но не отказалась от них.
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Ее заключения ложные, манипулятвные и дискредитируют нашу страну.
На них надо было давно подать в суд, а не воздух сотрясать.
Вообще названия населенных пунктов не переводятся. Была Еленовка, потом переименовали в Оленивка. Но это не переименование это перевод.
И вообще названия населенных пунктов переводятся
Николаев - Миколаїв
Поэтому ху. знает.
А тепер поясни мені будь ласка - "А з якого ХЕРА полтавчани та харків"яни давали-б своєму селу російську назву?" Якщо навіть більшість сіл на території Воронежчини Брянщини та Білгородщини мали колись українські назви?"
Можна не продовжувати.
Це приблизно так, якби десь у 1944 році, в Освенцимі провели опитування, що в'язні думають про державний устрій Німеччини, та як їм живеться у таборі!
Цікаво, що б вони відповіли...
В докладе МККК жаловался, что "никогда не удавалось послать вообще что-нибудь в Россию" (т. II, стр. 62). Та же самая ситуация относилась ко многим из немецких лагерей после их "освобождения" русскими. Красный Крест получал большое количество почты из Освенцима до его оккупации советами. К тому времени многие интернированные были эвакуированы немцами на запад. Попытки Красного Креста послать помощь интернированным, остававшихся в Освенциме под советским контролем, были напрасными. Однако представители Красного Креста - по крайней мере, до 1943 г., - смогли проследить эвакуацию интернированных Освенцима через Богемию и Моравию. Также продолжалась отправка посылок с продовольствием бывшим заключенным Освенцима переведенным на запад в такие лагеря как Бухенвальд и Ораниенбург.
Цікаво було б знати прізвища цих "незалежних журналістів та волонтерів".
Саме цікаво, що це "дуже відома правозахисна організація".
І ніхто їх на місце поставити не збирається?
это же важно
пусть смотрят где российские военные располлогают склады
а еще на заэс съездиют