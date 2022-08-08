В отчете Amnesty International использовали показания людей, находившихся в фильтрационных лагерях и оккупационных тюрьмах - Центр стратегических коммуникаций

Amnesty International использовали для подготовки скандального отчета показания людей, находившихся в фильтрационных лагерях и "тюрьмах" на временно оккупированных территориях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

"К процессу сбора показаний были привлечены независимые журналисты и волонтеры на территории Николаевской, Харьковской, Донецкой и Луганской областей. В то же время большинство материалов для отчета получены в ходе опроса лиц, эвакуированных на временно неподконтрольные территории Украины: территорию Донецкой и Луганской областей или Крыма", – говорится в сообщении.

В частности, материал собирался на территории фильтрационных лагерей и тюрем, а опрос проводился среди "желающих" предоставить подобную информацию.

"Итак, такая информация, собранная на территории лагерей, не должна вообще использоваться при составлении отчета. Поскольку такие интервью были отобраны под очевидным давлением со стороны силовых охранных органов РФ (администрации заведений), которое осуществлялось на постоянной основе. Иногда подобного рода "правильное" интервью было единственным шансом пройти фильтрацию и выехать за пределы оккупированных территорий.

Читайте также: Amnesty International извинилась за причиненные ее выводами "страдание и гнев", но не отказалась от них

Кроме этого, собранные журналистами и наемными волонтерами материалы также проходили проверку администрацией заведений и, в отдельных случаях, сотрудниками ФСБ РФ", - добавили в Центре стратегических коммуникаций.

Напомним, организация Amnesty International опубликовала доклад, в котором говорится, что украинская армия якобы подвергает опасности гражданское население страны из-за того, что "создает свои базы в населенных пунктах".

Документ подвергли критике в Украине и других государствах. В частности, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что доклад переводит ответственность с агрессора (России) на жертву (Украину).

Глава украинского офиса Amnesty International Оксана Покальчук уволилась в знак несогласия с позицией организации.

Читайте также: Amnesty International не реагирует на обстрелы россиянами ЗАЭС, - Зеленский

Позже Amnesty International извинилась за причиненные ее выводами "страдание и гнев", но не отказалась от них.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Отсутствие Amnesty International в российском списке иноагентов является показательным маркером, - Немчинов