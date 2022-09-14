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Amnesty International випустила конверти, де росіянин обіймає українця. ФОТО

Міжнародна правозахисна організація Amnesty International випустила конверти, на яких зобразили двох людей, які обіймаються: одна людина - пофарбована у кольори прапора України, інша - в кольори російського прапора.

Як передає Цензор.НЕТ, на це відреагував постпред України в ООН Сергій Кислиця.

Amnesty International розпочала кампанію зі збору грошей для "російських політв'язнів".

"Алмазні свердла, які використовує Amnesty International, щоб опуститися ще нижче найнижчого рівня, безжально свердлять дірки в кожному порядному серці, друкуючи таку аморальну пропаганду зі збору коштів. Подумайте двічі, перш ніж вирішити, куди підуть ваші £€$¥! Досить діамантів!" - наголосив Кислиця.

Читайте також: Після скандального звіту про ЗСУ співпрацювати з фінською філією правозахисної організації Amnesty International відмовилися 400 донорів

Amnesty International випустила конверти, де росіянин обіймає українця 01

Нагадаємо, організація Amnesty International опублікувала доповідь, в якій ідеться про те, що українська армія нібито наражає на небезпеку громадянське населення країни через те, що "створює свої бази в населених пунктах".

Документ розкритикували в Україні й інших державах. Зокрема, президент України Володимир Зеленський заявив, що доповідь перекладає відповідальність з агресора (Росії) на жертву (Україну).

Голова українського офісу Amnesty International Оксана Покальчук звільнилася на знак незгоди з позицією організації.

Пізніше Amnesty International перепросила за спричинені її висновками "страждання та гнів", але не відмовилася від них.

За даними Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, більшість матеріалів для звіту отримані у ході опитування осіб, які були евакуйовані на тимчасово непідконтрольні території України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Звіт Amnesty International про ЗСУ перевірять незалежні експерти: в організації "хочуть зрозуміти, що саме пішло не так"

Автор: 

Amnesty International (99) Кислиця Сергій (207)


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Топ коментарі
+76
Amnesty International йде вслід за русскім воєнним корабльом...
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14.09.2022 11:27
+75
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14.09.2022 11:26
+40
а конверт де єврей обіймає перед газовою камерою есесівця неначасі?
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14.09.2022 11:35
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14.09.2022 11:26 Відповісти
Тьфу!
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14.09.2022 11:28 Відповісти
да уж сколько говна навоза гумуса всплываетс войной этой сколько проституток хзабалок поплыло которые сидят на ***** у ***** за бабки ********** ООН МАГАТЭ Красный Крест ВООЗ и эта типа международная амнистия..тьфу гыдота паскудная... хоть бы их головной офос С-4 распыли ли что ли для начала... "утеряв" на месте взрыва... документы Боширова и его "девушки"...
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14.09.2022 13:40 Відповісти
Все ясно вже без домислів
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14.09.2022 11:27 Відповісти
Amnesty International йде вслід за русскім воєнним корабльом...
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14.09.2022 11:27 Відповісти
Ликвидировать, однозначно!
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14.09.2022 11:35 Відповісти
Они что, гомики?
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14.09.2022 11:27 Відповісти
Захід різнии.
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14.09.2022 11:33 Відповісти
Яка гидота
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14.09.2022 11:28 Відповісти
Сейчас расплачусь от умиления … Сволочи
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14.09.2022 11:28 Відповісти
Пуйловські підстилки.
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14.09.2022 11:28 Відповісти
Нехай вони засунуть ці конверти собі в... ну самі знаєте,куди.
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14.09.2022 11:28 Відповісти
Невиліковні. Прорашистська інфекція.
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14.09.2022 11:28 Відповісти
дебіли
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14.09.2022 11:29 Відповісти
Подстилки рашистские , идите на Х#Й‼️
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14.09.2022 11:41 Відповісти
У руці кацапа домалюйте ніж
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14.09.2022 11:30 Відповісти
Amnesty International випустила конверти, де росіянин обіймає українця.
================
Не обнімає ,а хоче задушити і обікрасти!
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14.09.2022 12:06 Відповісти
Хай їм в роті пір'я поросте! Щоб ні випити, ні з'їсти не змогли!!!
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14.09.2022 11:31 Відповісти
"некрасиво подозревать, когда вполне уверен" (с)
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14.09.2022 11:31 Відповісти
Обдристі Інтернейшенел
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14.09.2022 11:31 Відповісти
фсбшная контора под гуманитарной крышей
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14.09.2022 11:32 Відповісти
Офіс в Лондоні.
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14.09.2022 11:34 Відповісти
Це щось міняє?
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14.09.2022 11:36 Відповісти
Факт.
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14.09.2022 11:39 Відповісти
При первих акордах Гімн України руки до серця,свого серця тягнуться і сльози на очах. Не до кацапів, а до серця України. Горіть в пеклі москалі
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14.09.2022 11:33 Відповісти
Нарисованы два каких-то дауна с маленькими головами.
Это искусство ? Или медицина ? Или просто деньги нужны ?
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14.09.2022 11:33 Відповісти
намьок
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14.09.2022 12:09 Відповісти
Amnesty International - Amnesty ruZZia
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14.09.2022 11:34 Відповісти
Вже всі зрозуміли що це за структура.
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14.09.2022 11:34 Відповісти
Десь через кілька поколінь - можливо.
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14.09.2022 11:34 Відповісти
а конверт де єврей обіймає перед газовою камерою есесівця неначасі?
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14.09.2022 11:35 Відповісти
Amnesty International більш відверті, прямолінійні і менш лукаво-хитрі, - майже по дитячому наївні, - від інших т.зв. "міжнародних" організацій, типу ООН, Червоний Хрест і, навіть" від папи з Риму.
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14.09.2022 11:35 Відповісти
.Обіймашки вбивці й жертви , пц !!! Гімнесті зовсім вже з глузду з'їхали . . Той малюнок , це провокація геббельсівського рівня .
Не дуріть людям голови , ***** .
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14.09.2022 11:35 Відповісти
Допустимо тільки якщо кацап мертвий , та й як обіймає - палкою штуркає
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14.09.2022 11:36 Відповісти
AI божевільні, реально. Ця контора наскільки відірвана від світу, що аж дивно. Або дуже і дуууже ********** рашистські криваві грошики.
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14.09.2022 11:36 Відповісти
це все, що треба знати про цю організацію...
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14.09.2022 11:37 Відповісти
Міжнародна ПРОРОСІЙСЬКА правозахисна організація Amnesty International випустила конверти
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14.09.2022 11:38 Відповісти
Эмнисти это контора шлёпает за бабло любую туфту мавзолейных Шизоидов...як кажуть у Одесі, бабло путлєра не воняє гівном... реклама двигатель Черного нала...на рабZee цього добра что у кота Матроскіна гуталіну...
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14.09.2022 11:38 Відповісти
якби тому автору в амністі запронували обійнятися зі своїм гвалтівником
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14.09.2022 11:39 Відповісти
Щось забагато уваги отій Amnesty International. Організацію, що робить відверто провокативні проросійські заяви, чи розповсюджує отакі малюнки слід просто послати ЗА КОРАБЛЕМ !
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14.09.2022 11:39 Відповісти
С такими картинками им денег никто не даст
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14.09.2022 11:40 Відповісти
Масковские шлюхи.
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14.09.2022 11:41 Відповісти
Это Amnesty International просто ДЕБИЛЫ, надо чтобы кто то пришёл в их офисы, поворовал их оргтехнику, повыбивал окна, подорвали, сожгли здания где они находятся, убил сотрудников а потом выпустить конверты с этим/ими преступником/ами обнимающимся/мися с главой их центрального офиса или руководителями региональных отделений, тех самых что были разгромлены, обворованы и чьи сотрудники были убиты!!! Это как объятия насильника с его жертвой!!!
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14.09.2022 11:42 Відповісти
Ідіоти. Тупі вівці! Немає в них бажання, щоб їх обнімав кацап?
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14.09.2022 11:42 Відповісти
Чудова ідея для цих довбо**бів: ессесовиць обіймає єврея на фоні крематорію.
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14.09.2022 11:43 Відповісти
этот как еврей и германский нацист образца 1942 года обнимаются или уже другое?
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14.09.2022 11:43 Відповісти
Керченский мост на фоне не дорисовали..так сказать момент прощания с последним
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14.09.2022 11:43 Відповісти
їм може хтось пояснити що такого уже ніколи в житті не буде? Чи у них як ушколі для дітей відбулося малювання на вільну тему?
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14.09.2022 11:44 Відповісти
А вы не верили роспропаганде, что в Европе и Америке полно 3,14дарасов (не путать с геями!).

Они НАЙДЕНЫ! Их штаб-квартира и место базирования - Amnesty International!
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14.09.2022 11:46 Відповісти
Просто треба заборонити діяльність Amnesty International за поширення пропаганди країни-агресора та накласти арешт на всі активи, що є в Україні та додати цю гидоту до санкційного списку
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14.09.2022 11:48 Відповісти
Товаристч Брежнев,Ясир Арафат просит 20 миллиардов долларов для подрывной деятельности против проклятых капиталистов Запада,каже личный банкир ЦК кпSS по фамили Кручина..
Брежнев каже,выдать немедленно 25 ярдов...
Кручина кстати ...выпал внезапно из окна...кажись во время Перестройки..,а его книжку о делах черных денежных похитили неизвестные...
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14.09.2022 11:48 Відповісти
Тільки випав гаманець комуняк зраза піля путчу гекачєпе.
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14.09.2022 12:15 Відповісти
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14.09.2022 11:49 Відповісти
Довбо(ОЙ)би...
Хай ще откритку випустять, на якій Гітлер з Голдою Мейєр у десна лижуться...
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14.09.2022 11:50 Відповісти
Зсталіним більш еффектно.
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14.09.2022 12:16 Відповісти
Нічого дивного. Цих лівацьких покидьків гебня фінансує ще з часів совка.
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14.09.2022 11:50 Відповісти
Актуально на фоне того, что ЦРУ обнародовало инфу о 300млн у.е. кацапского финансирования за границей
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14.09.2022 13:45 Відповісти
Заради кацапских грошей великих ця кантора бункерного дiда в дупу поцiлуэ.
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14.09.2022 11:51 Відповісти
На мою думку після стількох "зашкварів" Україна має пнипинити будь-які контакти з отою "канторою"! А їхніх представників звинувати в провокаціях, диверсія, співпраці з кацапами і видворити з України!!!
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14.09.2022 11:52 Відповісти
А чому не за горло, так, як це в реальності?
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14.09.2022 11:55 Відповісти
Kuleba s Melnikom mogli bi "poblagodaritj" amnesty za takuju hernju🤬
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14.09.2022 11:56 Відповісти
Чого тільки не зробиш за російські гроші.
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14.09.2022 11:56 Відповісти
А наша влада була не в курсі?
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14.09.2022 12:06 Відповісти
Це точно росіянин? не кацап?
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14.09.2022 12:00 Відповісти
Вони просто прокацапські провокатори.
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14.09.2022 12:01 Відповісти
Чекаю від амністеров колаж з обіймами есесівця та єврея.
А що?
Настав час замиритися ...
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14.09.2022 12:04 Відповісти
В ответ надо публично выдворить представительство этой конторы
и громко объяснить на чьи деньги она жила и чем занималась.
Мордой об стол.
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14.09.2022 12:04 Відповісти
23 августа 1939 года Степан Андреевич Бандера узнал что фон Риббентроп прилетел в Москву для заключения братского союза двух мудаков Сралина и Гитлера,примчал на такси на мацковию типа взорвать Кремль с этими ублюдками...но бонба не взорвалась... бикфордов шнур оказался совкового производства...
Бандера каже...от холера...навіть дрота не можуть зробить по людскі ...сів у таксі та й поїхав до Львова...
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14.09.2022 12:08 Відповісти
Навіть дивує поведінка нашої влади стосовно діяльності цієї "міжнародної правозахисної" контори! Що це за "обурення" замість того, аби ПОЧАТИ КАМПАНІЮ ДІСКРЕДИТАЦІЇ цієї пропутинської організації?! ППЦ!!!
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14.09.2022 12:12 Відповісти
*******
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14.09.2022 12:19 Відповісти
Ми-ми-ми , ***** !((((((((((
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14.09.2022 12:20 Відповісти
лівацька мразота це амністі інтернешелін
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14.09.2022 12:33 Відповісти
Путинские проститутки! Отрабатывают деньги заказчика, а кто платит - тот заказывает музыку! Явно тупо уверены, что будут сидеть с бурятом за одним столом, а не на одной скамье!
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14.09.2022 12:40 Відповісти
Так скоро оттуда некому будет увольняться
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14.09.2022 12:41 Відповісти
един-урод

Путінесті проститушинал
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14.09.2022 12:42 Відповісти
нехай до суду подають..чи якась зкчмоня погодила макет конверту??
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14.09.2022 12:48 Відповісти
Здуріли остаточно. Нехай собі мають таких "братів", сильно цього бажаю для путінського брехунця Amnesty International.
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14.09.2022 12:51 Відповісти
Згорнути трубкою і засунути в сраку тому, хто це придумав. Вибл*дки, куплені кацапами! Хай намалюють, як ССовець обіймає еврея з концтабору!
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14.09.2022 12:52 Відповісти
Как савецкий асвабадитель со стояком обнимает немецкую девочку.
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14.09.2022 13:00 Відповісти
суки...
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14.09.2022 13:03 Відповісти
кончені
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14.09.2022 13:09 Відповісти
Не порите горячки, не понимая смысла!
Да, тот доклад был говно, но данная картинка - из разряда прекрасного будущего, где все обнимашки, "Мы за мир во всём мире !"
А последняя статья достаточно вменяемая, см. Ukraine: As Ukraine retakes territory from Russia, securing evidence of alleged war crimes is crucial

https://www.amnesty.org/en/latest/news/2022/09/ukraine-as-ukraine-retakes-territory-from-russia-securing-evidence-of-alleged-war-crimes-is-crucial/
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14.09.2022 13:10 Відповісти
От вона - гнила суть лібералів як таких: в еталонному вигляді. Тьфу, гидота!
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14.09.2022 13:22 Відповісти
Причем тут либералы, идиот. Либерализм= пропаганда человеческой свободы, если ты против этого то идёшь далеко.
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14.09.2022 13:47 Відповісти
Чого скавчиш, ольоша? Дупа підгоріла? А ти в калюжу сядь - поможе. Лиш дивись, щоб калюжа була не з бензини.
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14.09.2022 14:00 Відповісти
А чого у кацапа коричневі штанці? В кого є якісь ідеї?
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14.09.2022 13:31 Відповісти
І ще. Де всі ті люди, які після останнього зашквару "гамністі" розказували мені, шо то не шлюхи? Люди, вам все це - ОК?
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14.09.2022 13:32 Відповісти
Хакери. що підтримують Украну. заблокуйте цю нікчемну. так звану " правозахисну " організацію . адже вона підтримує росію у загарбницькій кровопролитній війні проти України !
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14.09.2022 13:34 Відповісти
У них головний офіс у Лондоні! Дивно, чому після новачка чого такий конверт не випустили? Саме час Ліз Трасс продемонструвати свою позицію щодо країни-терориста та народу-мишебрата
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14.09.2022 14:01 Відповісти
Если ОЧЕНЬ хочется занять тёпленькое место в Лукойле или Роснефти
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14.09.2022 14:01 Відповісти
А если скрестить зеков, пригнанных в Украину и амнестантов?
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14.09.2022 14:37 Відповісти
Мразота!
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14.09.2022 14:41 Відповісти
З цими смердючими виродками вже давно все зрозуміло.
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14.09.2022 16:14 Відповісти
Где вы там видели раш флаг?
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14.09.2022 16:25 Відповісти
конченые ********!
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14.09.2022 21:25 Відповісти
почему мы до сих пор не подали на них в суд?!
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14.09.2022 22:09 Відповісти
Скоро кінець місяця, треба закривати відомість на зарплату. Резинова дупа вимагає звіт.
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15.09.2022 10:32 Відповісти
 
 