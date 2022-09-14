Amnesty International випустила конверти, де росіянин обіймає українця. ФОТО

Міжнародна правозахисна організація Amnesty International випустила конверти, на яких зобразили двох людей, які обіймаються: одна людина - пофарбована у кольори прапора України, інша - в кольори російського прапора.

Як передає Цензор.НЕТ, на це відреагував постпред України в ООН Сергій Кислиця.

Amnesty International розпочала кампанію зі збору грошей для "російських політв'язнів".

"Алмазні свердла, які використовує Amnesty International, щоб опуститися ще нижче найнижчого рівня, безжально свердлять дірки в кожному порядному серці, друкуючи таку аморальну пропаганду зі збору коштів. Подумайте двічі, перш ніж вирішити, куди підуть ваші £€$¥! Досить діамантів!" - наголосив Кислиця.

Читайте також: Після скандального звіту про ЗСУ співпрацювати з фінською філією правозахисної організації Amnesty International відмовилися 400 донорів

Нагадаємо, організація Amnesty International опублікувала доповідь, в якій ідеться про те, що українська армія нібито наражає на небезпеку громадянське населення країни через те, що "створює свої бази в населених пунктах".

Документ розкритикували в Україні й інших державах. Зокрема, президент України Володимир Зеленський заявив, що доповідь перекладає відповідальність з агресора (Росії) на жертву (Україну).

Голова українського офісу Amnesty International Оксана Покальчук звільнилася на знак незгоди з позицією організації.

Пізніше Amnesty International перепросила за спричинені її висновками "страждання та гнів", але не відмовилася від них.

За даними Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, більшість матеріалів для звіту отримані у ході опитування осіб, які були евакуйовані на тимчасово непідконтрольні території України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Звіт Amnesty International про ЗСУ перевірять незалежні експерти: в організації "хочуть зрозуміти, що саме пішло не так"