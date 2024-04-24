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Новини Війна
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Росіяни спеціально б’ють по густонаселених житлових районах в Україні, - Amnesty International

запоріжжя,обстріл,руйнування

РФ допускає кричущі порушення правил ведення війни.

Про це йдеться у щорічній доповіді Amnesty International, повідомляє Цензор.НЕТ.

Правозахисники оцінили в цьому документі ситуацію в 155 країнах і територіях. Вони відзначили "безпрецедентний" рівень порушення міжнародного порядку.

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AI зафіксувала, що російські військові під час повномасштабного вторгнення в Україну завдавали "невибіркових ударів по густонаселених житлових районах, що призводило до смертей і травм серед цивільного населення та руйнування інфраструктури".

"У деяких випадках офіційні російські коментарі стосовно ударів вказували на те, що вони, скоріш за все, завдавалися свідомо", - йдеться у звіті.

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В АІ констатували, що російські військові обстрілювали енергетичну інфраструктуру та об'єкти, що забезпечують експорт зерна.

Водночас правозахисники наголошують на тортурах та інших видах жорстокого поводження з українськими військовополоненими з боку РФ. "Росія постійно відмовляла гуманітарним організаціям у доступі до українських військовополонених на окупованих нею територіях України", - зазначається у звіті.

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При цьому наголошується, що в Україні міжнародні моніторингові групи мали доступ до місць перебування російських військовополонених, могли проводити з ними конфіденційні інтерв’ю.

У звіті підкреслюється посилення наступу на права й свободи на окупованих Росією територіях, зокрема в Криму. Відзначається, що окупаційна влада змушувала місцеве населення отримувати російські паспорти, щоб мати доступ до різних послуг, а освіта можлива тільки російською мовою.

Автор: 

Amnesty International (99) обстріл (28196) воєнні злочини (1848)


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Топ коментарі
+9
Ти диви як перевзулися
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24.04.2024 15:56
+5
а вони це щойно побачили... і те - "скоріш за все, свідомо б'ють по густонаселених районах"... А два роки до цього недобачали
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24.04.2024 15:58
+4
Занепокощики вилізли...
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24.04.2024 15:57
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Ти диви як перевзулися
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24.04.2024 15:56 Відповісти
Не то слово..я три рази перечитала..думала мене глючить))
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24.04.2024 15:59 Відповісти
То вони просто нагадують х-лу шо пора знову платить....
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24.04.2024 16:10 Відповісти
Andrew Moon ніколи "Амнесті Інтернейшенал" не отримували фінансування від ***** та Засрашки. Ви просто звичайний балабол які пофторює те що десь почув.
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24.04.2024 16:15 Відповісти
Ніхто не перевзувався. Просто недолугість люди по одному випадку міняють ВСЮ ОРГАНІЗАЦІЮ. Так буває коли у людини слабкі розумові здібності.
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24.04.2024 16:09 Відповісти
*недолугі люди по одному випадку міряють всю організацію.
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24.04.2024 16:16 Відповісти
Ви мабуть новини слухаєте виключно у виконанні скабєєвої та соловйова.
А новини на цьому сайті останні два роки не помічали.
Якщо ви чогось не знаєте, краще промовчіть.
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24.04.2024 16:28 Відповісти
трохи не так. недолугі люди не помічають, яку х*йню несе це гидке АІ останні два роки.
так буває, коли у людини слабкі розумові здібності. або, як варіант, вона звичайний троль.
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24.04.2024 19:11 Відповісти
Останні два роки? Й що за останні два роки було окрім одного допису, однієї особи? Нагадайте .
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24.04.2024 19:21 Відповісти
Занепокощики вилізли...
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24.04.2024 15:57 Відповісти
а вони це щойно побачили... і те - "скоріш за все, свідомо б'ють по густонаселених районах"... А два роки до цього недобачали
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24.04.2024 15:58 Відповісти
Кожен рік виходять репорти, звіти. Якби Ви вивчіли Англ.мову то малиб можливість почитати про їх діяльність на офіційному сайті й не писати маячню.
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24.04.2024 16:11 Відповісти
Маячню зараз пишете ви.
А якби Ви вивчили українську мову, то принаймні писали б її без помилок.
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24.04.2024 16:30 Відповісти
Росіяни спеціально б'ють по густонаселених житлових районах в Україні, - Amnesty International

І як вони здогадалися???
Шо то значить - західні мізки!
(цокає у захваті)
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24.04.2024 15:58 Відповісти
Ого, проплата не пройшла? Мразіянські нафтодоларові валізи десь застрягли на кордоні?
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24.04.2024 16:03 Відповісти
Stanislav Недолугі люди по одному випадку міняють ВСЮ ОРГАНІЗАЦІЮ. Так буває коли у людини слабкі розумові здібності.
Якби Ви знали Англійську мову то малиб можливість з'ясувати як фінансується "Амнесті Інтернейшенал " й не писали б дурні коментарі про "нафто бабло". Рашисти НІКОЛИ не були їх спонсором.
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24.04.2024 16:13 Відповісти
Треба бути, певно, якоимсь окремим видом істот на планеті Земля, щоб вірити інформації, що публікується у відкритих джерелах, особливо інформації про фінансування "незалежних" організацій.
Я так розумію, ви представник? Коли буде звіт по умовам утримання в мразійському полоні українських військовополонених?
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24.04.2024 16:18 Відповісти
Ні я не представник але знаю як фінансується "Амнесті". Довго пояснювати Вам що у Британії "мутки" з фінансами для такого роду організації не можливі - впіймають- посадять, та Ви всерівно й не повірите. Живіть у "своєму світі" й надалі..... "не окремий вид істоти".
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24.04.2024 16:29 Відповісти
А якщо ви не представник, то чого у вас тоді так бомбить, що ви аж не здатні цивілізовано спілкуватися з незнайомими людьми в інтернеті?
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24.04.2024 16:37 Відповісти
Можливо, таки бреше, а насправді він все ж таки є членом Amnesty International
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24.04.2024 16:45 Відповісти
АН Мур читати не вмієте чи бачите тільки те що бажаєте бачити?
Пишу ще раз - я не представник, не працюю, не маю відношення до "Амнесті Інтернейшенал". Але я знаю про їх діяльність, для того не обов'язково бути їх представником - достатньо вивчити Англійську мову до належного рівня щоб мати можливість читати й розуміти прочитане.
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24.04.2024 18:41 Відповісти
дякую, , підтвердив мою здогадку, що ти - брехун
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24.04.2024 20:13 Відповісти
Ан Мур ти звичайна балаболка. Тому твої дописи не варті уваги. Бувай. Більше відповіді не буде, немає сенсу з балаболками вести довгі розмови.
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24.04.2024 20:50 Відповісти
А окрім бла-бла щось можете зробити?
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24.04.2024 16:22 Відповісти
Можуть. Вивчіть Англійську мову й мати можливість ознайомитись з їх діяльністю на офіційному сайті "Амнесті". Ви здивуєтесь скільки вони зробили й роблять. Але звісно вміння "доє#атись" у деяких найбільше розвинуте.
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24.04.2024 16:42 Відповісти
 
 