Росіяни спеціально б’ють по густонаселених житлових районах в Україні, - Amnesty International
РФ допускає кричущі порушення правил ведення війни.
Про це йдеться у щорічній доповіді Amnesty International, повідомляє Цензор.НЕТ.
Правозахисники оцінили в цьому документі ситуацію в 155 країнах і територіях. Вони відзначили "безпрецедентний" рівень порушення міжнародного порядку.
AI зафіксувала, що російські військові під час повномасштабного вторгнення в Україну завдавали "невибіркових ударів по густонаселених житлових районах, що призводило до смертей і травм серед цивільного населення та руйнування інфраструктури".
"У деяких випадках офіційні російські коментарі стосовно ударів вказували на те, що вони, скоріш за все, завдавалися свідомо", - йдеться у звіті.
В АІ констатували, що російські військові обстрілювали енергетичну інфраструктуру та об'єкти, що забезпечують експорт зерна.
Водночас правозахисники наголошують на тортурах та інших видах жорстокого поводження з українськими військовополоненими з боку РФ. "Росія постійно відмовляла гуманітарним організаціям у доступі до українських військовополонених на окупованих нею територіях України", - зазначається у звіті.
При цьому наголошується, що в Україні міжнародні моніторингові групи мали доступ до місць перебування російських військовополонених, могли проводити з ними конфіденційні інтерв’ю.
У звіті підкреслюється посилення наступу на права й свободи на окупованих Росією територіях, зокрема в Криму. Відзначається, що окупаційна влада змушувала місцеве населення отримувати російські паспорти, щоб мати доступ до різних послуг, а освіта можлива тільки російською мовою.
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А новини на цьому сайті останні два роки не помічали.
Якщо ви чогось не знаєте, краще промовчіть.
так буває, коли у людини слабкі розумові здібності. або, як варіант, вона звичайний троль.
А якби Ви вивчили українську мову, то принаймні писали б її без помилок.
І як вони здогадалися???
Шо то значить - західні мізки!
(цокає у захваті)
Якби Ви знали Англійську мову то малиб можливість з'ясувати як фінансується "Амнесті Інтернейшенал " й не писали б дурні коментарі про "нафто бабло". Рашисти НІКОЛИ не були їх спонсором.
Я так розумію, ви представник? Коли буде звіт по умовам утримання в мразійському полоні українських військовополонених?
Пишу ще раз - я не представник, не працюю, не маю відношення до "Амнесті Інтернейшенал". Але я знаю про їх діяльність, для того не обов'язково бути їх представником - достатньо вивчити Англійську мову до належного рівня щоб мати можливість читати й розуміти прочитане.