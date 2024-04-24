Росіяни спеціально б’ють по густонаселених житлових районах в Україні, - Amnesty International

РФ допускає кричущі порушення правил ведення війни.

Про це йдеться у щорічній доповіді Amnesty International, повідомляє Цензор.НЕТ.

Правозахисники оцінили в цьому документі ситуацію в 155 країнах і територіях. Вони відзначили "безпрецедентний" рівень порушення міжнародного порядку.

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AI зафіксувала, що російські військові під час повномасштабного вторгнення в Україну завдавали "невибіркових ударів по густонаселених житлових районах, що призводило до смертей і травм серед цивільного населення та руйнування інфраструктури".

"У деяких випадках офіційні російські коментарі стосовно ударів вказували на те, що вони, скоріш за все, завдавалися свідомо", - йдеться у звіті.

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В АІ констатували, що російські військові обстрілювали енергетичну інфраструктуру та об'єкти, що забезпечують експорт зерна.

Водночас правозахисники наголошують на тортурах та інших видах жорстокого поводження з українськими військовополоненими з боку РФ. "Росія постійно відмовляла гуманітарним організаціям у доступі до українських військовополонених на окупованих нею територіях України", - зазначається у звіті.

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При цьому наголошується, що в Україні міжнародні моніторингові групи мали доступ до місць перебування російських військовополонених, могли проводити з ними конфіденційні інтерв’ю.

У звіті підкреслюється посилення наступу на права й свободи на окупованих Росією територіях, зокрема в Криму. Відзначається, що окупаційна влада змушувала місцеве населення отримувати російські паспорти, щоб мати доступ до різних послуг, а освіта можлива тільки російською мовою.