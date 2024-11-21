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Удар по оперативному командному пункту в Курській області: Україна могла використати п’ять модифікованих бомбардувальників Су-24, - Forbes

Storm Shadow

Під час удару по Мар'їно у Курській області українські військові використали 10 ракет Storm Shadow, що може свідчити про полювання на надзвичайно важливу та укріплену ціль.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Forbes.

Видання зазначає, що британська фірма BAE Systems спеціально розробила боєголовку Bomb Royal Ordnance Augmented Charge Storm Shadow для руйнування таких міцних конструкцій, як підземні бункери.

Російські блогери припускають, що з ураженого командного пункту російські та північнокорейські офіцери могли керувати операцією у Курській області. Через це вони називають атаку Сил оборони "розстрілом беззахисних".

У Forbes вважають, що в операції ЗСУ могли брати участь п'ять модифікованих бомбардувальників Су-24, кожен з яких мав по дві ракети. На початку повномасштабного вторгнення українська авіація скидала на ворогів некеровані "тупі" бомби, та бити далекобійними ракетами по противнику безпечніше. Однак і такі операції становлять небезпеку.

"Часто український пілот працює по цілях, коли на нього вже летить кілька ворожих ракет", — пояснив ексречник Повітряних сил Юрій Ігнат.

Раніше ми повідомляли, що Збройні Сили України вперше вдарили по військових об'єктах на території Росії британськими ракетами Storm Shadow.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна вперше вдарила по території РФ ракетами Storm Shadow, - Bloomberg

Автор: 

Forbes (160) ракети (4009) Курськ (1094)


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Топ коментарі
+10
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21.11.2024 13:36
+7
Надіюсь, що попали туди, куди цілили.
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21.11.2024 13:37
+4
Такими темпами скоро будуть онлайн трансляції боїв, як, *****, футбола, і онлайн коментатори.
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21.11.2024 13:21
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Такими темпами скоро будуть онлайн трансляції боїв, як, *****, футбола, і онлайн коментатори.
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21.11.2024 13:21 Відповісти
"...про це https://www.forbes.com/sites/davidaxe/2024/11/20/ukrainian-bombers-fire-10-bunker-busting-storm-shadow-cruise-missiles-at-russian-commanders/ пише Forbes..."
Мы на них как повлияем ?
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21.11.2024 13:55 Відповісти
Срочьна! Неизвестные сожгли шалаш Ленина на территории музея в петербургском городе Сестрорецк!
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21.11.2024 13:24 Відповісти
Той шалаш підробка. Члєнін жив у Європі, був юристом і мав послугу.
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21.11.2024 14:25 Відповісти
Ну так...в нього в Європі був прозорий шалаш - офіс простих рішень...
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21.11.2024 14:37 Відповісти
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21.11.2024 14:32 Відповісти
Круто! Цікаво, як їм це вдалось.
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21.11.2024 14:34 Відповісти
Забули ще нагадати на весь світ, де ті бомбардувальники базуються.
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21.11.2024 13:28 Відповісти
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21.11.2024 13:36 Відповісти
Надіюсь, що попали туди, куди цілили.
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21.11.2024 13:37 Відповісти
Та вже новий удар по кораблях ЧФ повинен бути а ви ще й досі старий розжовуєте.
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21.11.2024 13:47 Відповісти
Беззащитные военные высшего командного звена в подземном бункере. Очередные мальчики в трусиках. Правда теперь их сначала нужно откопать.
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21.11.2024 13:57 Відповісти
Убивать медведей это как убивать детей...
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21.11.2024 14:23 Відповісти
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21.11.2024 15:09 Відповісти
А про роботу Ф-16 засекретили?? Чи був тільки один Ф_16???
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21.11.2024 16:29 Відповісти
 
 