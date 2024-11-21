Удар по оперативному командному пункту в Курській області: Україна могла використати п’ять модифікованих бомбардувальників Су-24, - Forbes

Під час удару по Мар'їно у Курській області українські військові використали 10 ракет Storm Shadow, що може свідчити про полювання на надзвичайно важливу та укріплену ціль.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Forbes.

Видання зазначає, що британська фірма BAE Systems спеціально розробила боєголовку Bomb Royal Ordnance Augmented Charge Storm Shadow для руйнування таких міцних конструкцій, як підземні бункери.

Російські блогери припускають, що з ураженого командного пункту російські та північнокорейські офіцери могли керувати операцією у Курській області. Через це вони називають атаку Сил оборони "розстрілом беззахисних".

У Forbes вважають, що в операції ЗСУ могли брати участь п'ять модифікованих бомбардувальників Су-24, кожен з яких мав по дві ракети. На початку повномасштабного вторгнення українська авіація скидала на ворогів некеровані "тупі" бомби, та бити далекобійними ракетами по противнику безпечніше. Однак і такі операції становлять небезпеку.

"Часто український пілот працює по цілях, коли на нього вже летить кілька ворожих ракет", — пояснив ексречник Повітряних сил Юрій Ігнат.

Раніше ми повідомляли, що Збройні Сили України вперше вдарили по військових об'єктах на території Росії британськими ракетами Storm Shadow.

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