Удар по оперативному командному пункту в Курской области: Украина могла использовать пять модифицированных бомбардировщиков Су-24, - Forbes

Во время удара по Марьино в Курской области украинские военные использовали 10 ракет Storm Shadow, что может свидетельствовать об охоте на чрезвычайно важную и укрепленную цель.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Forbes.

Издание отмечает, что британская фирма BAE Systems специально разработала боеголовку Bomb Royal Ordnance Augmented Charge Storm Shadow для разрушения таких прочных конструкций, как подземные бункеры.

Российские блогеры предполагают, что с пораженного командного пункта российские и северокорейские офицеры могли управлять операцией в Курской области. Поэтому они называют атаку Сил обороны "расстрелом беззащитных".

В Forbes считают, что в операции ВСУ могли участвовать пять модифицированных бомбардировщиков Су-24, каждый из которых имел по две ракеты. В начале полномасштабного вторжения украинская авиация сбрасывала на врагов неуправляемые "тупые" бомбы, но бить дальнобойными ракетами по противнику безопаснее. Однако и такие операции представляют опасность.

"Часто украинский пилот работает по целям, когда на него уже летит несколько вражеских ракет", - сказал экс-спикер Воздушных сил Юрий Игнат.

Ранее мы сообщали, что Вооруженные Силы Украины впервые ударили по военным объектам на территории России британскими ракетами Storm Shadow.

Смотрите также: Момент прилета ракет Storm Shadow по оперативному командному пункту в Курской области. ВИДЕО