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Удар по оперативному командному пункту в Курской области: Украина могла использовать пять модифицированных бомбардировщиков Су-24, - Forbes

Storm Shadow

Во время удара по Марьино в Курской области украинские военные использовали 10 ракет Storm Shadow, что может свидетельствовать об охоте на чрезвычайно важную и укрепленную цель.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Forbes.

Издание отмечает, что британская фирма BAE Systems специально разработала боеголовку Bomb Royal Ordnance Augmented Charge Storm Shadow для разрушения таких прочных конструкций, как подземные бункеры.

Российские блогеры предполагают, что с пораженного командного пункта российские и северокорейские офицеры могли управлять операцией в Курской области. Поэтому они называют атаку Сил обороны "расстрелом беззащитных".

В Forbes считают, что в операции ВСУ могли участвовать пять модифицированных бомбардировщиков Су-24, каждый из которых имел по две ракеты. В начале полномасштабного вторжения украинская авиация сбрасывала на врагов неуправляемые "тупые" бомбы, но бить дальнобойными ракетами по противнику безопаснее. Однако и такие операции представляют опасность.

"Часто украинский пилот работает по целям, когда на него уже летит несколько вражеских ракет", - сказал экс-спикер Воздушных сил Юрий Игнат.

Ранее мы сообщали, что Вооруженные Силы Украины впервые ударили по военным объектам на территории России британскими ракетами Storm Shadow.

Смотрите также: Момент прилета ракет Storm Shadow по оперативному командному пункту в Курской области. ВИДЕО

Автор: 

Forbes (118) ракеты (3568) Курск (1092)


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Топ комментарии
+10
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21.11.2024 13:36
+7
Надіюсь, що попали туди, куди цілили.
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21.11.2024 13:37
+4
Такими темпами скоро будуть онлайн трансляції боїв, як, *****, футбола, і онлайн коментатори.
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21.11.2024 13:21
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Такими темпами скоро будуть онлайн трансляції боїв, як, *****, футбола, і онлайн коментатори.
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21.11.2024 13:21 Ответить
"...про це https://www.forbes.com/sites/davidaxe/2024/11/20/ukrainian-bombers-fire-10-bunker-busting-storm-shadow-cruise-missiles-at-russian-commanders/ пише Forbes..."
Мы на них как повлияем ?
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21.11.2024 13:55 Ответить
Срочьна! Неизвестные сожгли шалаш Ленина на территории музея в петербургском городе Сестрорецк!
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21.11.2024 13:24 Ответить
Той шалаш підробка. Члєнін жив у Європі, був юристом і мав послугу.
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21.11.2024 14:25 Ответить
Ну так...в нього в Європі був прозорий шалаш - офіс простих рішень...
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21.11.2024 14:37 Ответить
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21.11.2024 14:32 Ответить
Круто! Цікаво, як їм це вдалось.
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21.11.2024 14:34 Ответить
Забули ще нагадати на весь світ, де ті бомбардувальники базуються.
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21.11.2024 13:28 Ответить
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21.11.2024 13:36 Ответить
Надіюсь, що попали туди, куди цілили.
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21.11.2024 13:37 Ответить
Та вже новий удар по кораблях ЧФ повинен бути а ви ще й досі старий розжовуєте.
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21.11.2024 13:47 Ответить
Беззащитные военные высшего командного звена в подземном бункере. Очередные мальчики в трусиках. Правда теперь их сначала нужно откопать.
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21.11.2024 13:57 Ответить
Убивать медведей это как убивать детей...
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21.11.2024 14:23 Ответить
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21.11.2024 15:09 Ответить
А про роботу Ф-16 засекретили?? Чи був тільки один Ф_16???
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21.11.2024 16:29 Ответить
 
 