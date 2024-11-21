У Росії схвалили трирічний бюджет із рекордними витратами на війну

Державна дума РФ ухвалила закон "Про федеральний бюджет на 2025 рік і на плановий період 2026–2027 років".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Уряд РФ вніс проєкт бюджету на розгляд Держдуми 30 вересня. Проєкт передбачає, що у 2025 році на військові витрати за статтею "Національна оборона" спрямують 13,5 трильйона рублів (або 6,31% ВВП Росії). Це рекордні військові витрати у новітній історії Росії.

Новий трирічний бюджет передбачає, що у 2026–2027 роках військові витрати будуть дещо нижчими: 12,8 трильйона рублів у 2026-му та 13,1 трильйона рублів у 2027-му.

Витрати за статтею "Нацбезпека та правоохорона", тобто на роботу силових структур, у 2025 році становитимуть 3,5 трильйона рублів. Разом зі статтею "Національна оборона" це 41% усіх видатків федерального бюджету.

Витрати на війну та силові органи перевищують витрати на освіту, охорону здоров’я, соціальну політику та національну економіку разом узяті.

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