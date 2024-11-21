У Росії схвалили трирічний бюджет із рекордними витратами на війну
Державна дума РФ ухвалила закон "Про федеральний бюджет на 2025 рік і на плановий період 2026–2027 років".
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
Уряд РФ вніс проєкт бюджету на розгляд Держдуми 30 вересня. Проєкт передбачає, що у 2025 році на військові витрати за статтею "Національна оборона" спрямують 13,5 трильйона рублів (або 6,31% ВВП Росії). Це рекордні військові витрати у новітній історії Росії.
Новий трирічний бюджет передбачає, що у 2026–2027 роках військові витрати будуть дещо нижчими: 12,8 трильйона рублів у 2026-му та 13,1 трильйона рублів у 2027-му.
Витрати за статтею "Нацбезпека та правоохорона", тобто на роботу силових структур, у 2025 році становитимуть 3,5 трильйона рублів. Разом зі статтею "Національна оборона" це 41% усіх видатків федерального бюджету.
Витрати на війну та силові органи перевищують витрати на освіту, охорону здоров’я, соціальну політику та національну економіку разом узяті.
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А оте, що на банк виділили - розкрадуть. Спочатку будуть пів року шукати приміщення, потім плюнуть й почнуть будувати..розтягнеться на роки.
Крім того, кілька українських клінік й центрів репродуктології вже давно отаке проводять, за 1 грн.
А зелені тільки прописують механізм, але кошти вже заброньовані.
Ця влада заточена тільки на крадіжки, розбазарювання бюджетів. Навіть хорошу справу на гівно перетворять..
Маю сумніви, що ти в ЗСУ. Бо ти - людина гівно. Яка нізащо може ображати іншу людину, причому - ти ще дятел, який зачіпаєш рідних.
Ганьба тобі, скоріш за все ти недобиток з проросійських.
Главный эмиссионный и денежно-кредитный регулятор страны, разрабатывающий и реализующий во взаимодействии с Правительством Российской Федерации единую государственную денежно-кредитную политику и наделённый особыми полномочиями, в частности, правом эмиссии денежных знаков и регулирования деятельности банков. Банк России, выполняя роль главного, непосредственно координирующего и регулирующего органа всей кредитной системы страны, выступает органом экономического управления.