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Новини Війна
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У Росії схвалили трирічний бюджет із рекордними витратами на війну

Путін про ситуацію в Курській області

Державна дума РФ ухвалила закон "Про федеральний бюджет на 2025 рік і на плановий період 2026–2027 років".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Уряд РФ вніс проєкт бюджету на розгляд Держдуми 30 вересня. Проєкт передбачає, що у 2025 році на військові витрати за статтею "Національна оборона" спрямують 13,5 трильйона рублів (або 6,31% ВВП Росії). Це рекордні військові витрати у новітній історії Росії.

Новий трирічний бюджет передбачає, що у 2026–2027 роках військові витрати будуть дещо нижчими: 12,8 трильйона рублів у 2026-му та 13,1 трильйона рублів у 2027-му.

Витрати за статтею "Нацбезпека та правоохорона", тобто на роботу силових структур, у 2025 році становитимуть 3,5 трильйона рублів. Разом зі статтею "Національна оборона" це 41% усіх видатків федерального бюджету.

Витрати на війну та силові органи перевищують витрати на освіту, охорону здоров’я, соціальну політику та національну економіку разом узяті.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ витратила понад 17 млрд доларів на повітряні атаки на Україну за 1000 днів повномасштабної війни, - ЗМІ. ІНФОГРАФІКА

Автор: 

бюджет (2986) росія (64969)


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Топ коментарі
+3
Нічого нового - все в віину
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21.11.2024 17:18
+2
Одним словом *****.
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21.11.2024 17:19
+2
А у нас в банк сперми бюджетні гроші закопуть..
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21.11.2024 17:28
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Нічого нового - все в віину
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21.11.2024 17:18 Відповісти
Одним словом *****.
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21.11.2024 17:19 Відповісти
А у нас в банк сперми бюджетні гроші закопуть..
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21.11.2024 17:28 Відповісти
Справа потрібна, якщо дійсно запрацює.
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21.11.2024 17:55 Відповісти
Краще б ті кошти використовали на те, що врятує життя бійців.

А оте, що на банк виділили - розкрадуть. Спочатку будуть пів року шукати приміщення, потім плюнуть й почнуть будувати..розтягнеться на роки.

Крім того, кілька українських клінік й центрів репродуктології вже давно отаке проводять, за 1 грн.

А зелені тільки прописують механізм, але кошти вже заброньовані.

Ця влада заточена тільки на крадіжки, розбазарювання бюджетів. Навіть хорошу справу на гівно перетворять..
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21.11.2024 18:45 Відповісти
Народиш від обісцяного ухилянта, не хвилюйся
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21.11.2024 21:06 Відповісти
А)) то твоя вже народила від обісцяного?)) Від тебе, чи сусіда? Цікавий в тебе досвід.
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21.11.2024 22:12 Відповісти
Так я третій рік в ЗСУ, тож моїм дітям ганьба не загрожує. А ти готуйся пояснювати малим чому їх батя среться кожен раз як бачить чоловіка в формі 😹
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21.11.2024 23:40 Відповісти
Чоловік загинув.

Маю сумніви, що ти в ЗСУ. Бо ти - людина гівно. Яка нізащо може ображати іншу людину, причому - ти ще дятел, який зачіпаєш рідних.

Ганьба тобі, скоріш за все ти недобиток з проросійських.
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22.11.2024 00:27 Відповісти
Співчуваю з приводу чоловіка, а загалом іди нах.
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23.12.2024 16:20 Відповісти
Вдумайтесь ,21 століття. Національна ідея росіі - знищення України і привласнення її історії собі. Це коли кордони по всьому світі майже відкриті
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21.11.2024 17:32 Відповісти
Ми до того світу не відносимся🤣
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21.11.2024 17:49 Відповісти
Україні такого бюджету зовсім не потрібно: війну з кацапією вже виграно (в телемарафонах). "Хто так не вважає то хай воює й далі. Це їхня пробема. Суспільству потрібно відочити" - так вважає українське збочене суспільство.
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21.11.2024 17:32 Відповісти
В Украине 2,2 трлн грн в переводе на кацап валюту 5 трлн что на два с половиной раза меньше. Так что не правда, а правда что на вооружение с того бюджета всего 55 млрд грн.
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21.11.2024 17:43 Відповісти
Дешевле пристрелить недофюрера и его шестерок иначе лапотные по миру через год пойдут.
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21.11.2024 17:47 Відповісти
А що робити з 10 залишився
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21.11.2024 17:49 Відповісти
Его надо прибить тапком, как таракана.
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21.11.2024 19:15 Відповісти
Правильно сказати затвердили, як завжди, все, що дали.
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21.11.2024 17:48 Відповісти
Загалом країни свої бюджети приймають на рік.Планувати на довший термін не має сенсу навіть в багато стабільніших ніж рашка країнах.Як сказав один філософ жоден процес на Землі не можна спланувати,але всіма ними можна керувати.А рашка прийняла на три роки.Чому?Хоче показати що вона "настолько могучая і крєпка" що буде ще існувати навіть через три роки...Але якраз це і говорить про невпевненість і страх,впевненому і сильному не треба аргументів...
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21.11.2024 17:56 Відповісти
Это бюджет понтовый, спросите у Набиуллиной.
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21.11.2024 18:06 Відповісти
Вот это и есть про бюджет -
Главный эмиссионный и денежно-кредитный регулятор страны, разрабатывающий и реализующий во взаимодействии с Правительством Российской Федерации единую государственную денежно-кредитную политику и наделённый особыми полномочиями, в частности, правом эмиссии денежных знаков и регулирования деятельности банков. Банк России, выполняя роль главного, непосредственно координирующего и регулирующего органа всей кредитной системы страны, выступает органом экономического управления.
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21.11.2024 20:07 Відповісти
ЦБ не волнует бюджет? Хотел поспорить, но посмотрел на твой ник и...
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21.11.2024 20:02 Відповісти
Від 6 до 9% ВВП на війну-"цей дощ надовго".
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21.11.2024 19:29 Відповісти
 
 