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Новости Война
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В России одобрили трехлетний бюджет с рекордными расходами на войну

Путін про ситуацію в Курській області

Государственная дума РФ приняла закон "О федеральном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026-2027 годов".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Правительство РФ внесло проект бюджета на рассмотрение Госдумы 30 сентября. Проект предусматривает, что в 2025 году на военные расходы по статье "Национальная оборона" направят 13,5 триллиона рублей (или 6,31% ВВП России). Это рекордные военные расходы в новейшей истории России.

Новый трехлетний бюджет предусматривает, что в 2026-2027 годах военные расходы будут несколько ниже: 12,8 триллиона рублей в 2026-м и 13,1 триллиона рублей в 2027-м.

Расходы по статье "Нацбезопасность и правоохрана", то есть на работу силовых структур, в 2025 году составят 3,5 триллиона рублей. Вместе со статьей "Национальная оборона" это 41% всех расходов федерального бюджета.

Расходы на войну и силовые органы превышают расходы на образование, здравоохранение, социальную политику и национальную экономику вместе взятые.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ потратила более 17 млрд долларов на воздушные атаки на Украину за 1000 дней полномасштабной войны, - СМИ. ИНФОГРАФИКА

Автор: 

бюджет (4837) россия (95489)


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Топ комментарии
+3
Нічого нового - все в віину
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21.11.2024 17:18
+2
Одним словом *****.
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21.11.2024 17:19
+2
А у нас в банк сперми бюджетні гроші закопуть..
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21.11.2024 17:28
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Нічого нового - все в віину
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21.11.2024 17:18 Ответить
Одним словом *****.
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21.11.2024 17:19 Ответить
А у нас в банк сперми бюджетні гроші закопуть..
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21.11.2024 17:28 Ответить
Справа потрібна, якщо дійсно запрацює.
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21.11.2024 17:55 Ответить
Краще б ті кошти використовали на те, що врятує життя бійців.

А оте, що на банк виділили - розкрадуть. Спочатку будуть пів року шукати приміщення, потім плюнуть й почнуть будувати..розтягнеться на роки.

Крім того, кілька українських клінік й центрів репродуктології вже давно отаке проводять, за 1 грн.

А зелені тільки прописують механізм, але кошти вже заброньовані.

Ця влада заточена тільки на крадіжки, розбазарювання бюджетів. Навіть хорошу справу на гівно перетворять..
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21.11.2024 18:45 Ответить
Народиш від обісцяного ухилянта, не хвилюйся
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21.11.2024 21:06 Ответить
А)) то твоя вже народила від обісцяного?)) Від тебе, чи сусіда? Цікавий в тебе досвід.
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21.11.2024 22:12 Ответить
Так я третій рік в ЗСУ, тож моїм дітям ганьба не загрожує. А ти готуйся пояснювати малим чому їх батя среться кожен раз як бачить чоловіка в формі 😹
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21.11.2024 23:40 Ответить
Чоловік загинув.

Маю сумніви, що ти в ЗСУ. Бо ти - людина гівно. Яка нізащо може ображати іншу людину, причому - ти ще дятел, який зачіпаєш рідних.

Ганьба тобі, скоріш за все ти недобиток з проросійських.
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22.11.2024 00:27 Ответить
Співчуваю з приводу чоловіка, а загалом іди нах.
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23.12.2024 16:20 Ответить
Вдумайтесь ,21 століття. Національна ідея росіі - знищення України і привласнення її історії собі. Це коли кордони по всьому світі майже відкриті
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21.11.2024 17:32 Ответить
Ми до того світу не відносимся🤣
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21.11.2024 17:49 Ответить
Україні такого бюджету зовсім не потрібно: війну з кацапією вже виграно (в телемарафонах). "Хто так не вважає то хай воює й далі. Це їхня пробема. Суспільству потрібно відочити" - так вважає українське збочене суспільство.
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21.11.2024 17:32 Ответить
В Украине 2,2 трлн грн в переводе на кацап валюту 5 трлн что на два с половиной раза меньше. Так что не правда, а правда что на вооружение с того бюджета всего 55 млрд грн.
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21.11.2024 17:43 Ответить
Дешевле пристрелить недофюрера и его шестерок иначе лапотные по миру через год пойдут.
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21.11.2024 17:47 Ответить
А що робити з 10 залишився
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21.11.2024 17:49 Ответить
Его надо прибить тапком, как таракана.
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21.11.2024 19:15 Ответить
Правильно сказати затвердили, як завжди, все, що дали.
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21.11.2024 17:48 Ответить
Загалом країни свої бюджети приймають на рік.Планувати на довший термін не має сенсу навіть в багато стабільніших ніж рашка країнах.Як сказав один філософ жоден процес на Землі не можна спланувати,але всіма ними можна керувати.А рашка прийняла на три роки.Чому?Хоче показати що вона "настолько могучая і крєпка" що буде ще існувати навіть через три роки...Але якраз це і говорить про невпевненість і страх,впевненому і сильному не треба аргументів...
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21.11.2024 17:56 Ответить
Это бюджет понтовый, спросите у Набиуллиной.
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21.11.2024 18:06 Ответить
Вот это и есть про бюджет -
Главный эмиссионный и денежно-кредитный регулятор страны, разрабатывающий и реализующий во взаимодействии с Правительством Российской Федерации единую государственную денежно-кредитную политику и наделённый особыми полномочиями, в частности, правом эмиссии денежных знаков и регулирования деятельности банков. Банк России, выполняя роль главного, непосредственно координирующего и регулирующего органа всей кредитной системы страны, выступает органом экономического управления.
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21.11.2024 20:07 Ответить
ЦБ не волнует бюджет? Хотел поспорить, но посмотрел на твой ник и...
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21.11.2024 20:02 Ответить
Від 6 до 9% ВВП на війну-"цей дощ надовго".
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21.11.2024 19:29 Ответить
 
 