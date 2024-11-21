В России одобрили трехлетний бюджет с рекордными расходами на войну
Государственная дума РФ приняла закон "О федеральном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026-2027 годов".
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
Правительство РФ внесло проект бюджета на рассмотрение Госдумы 30 сентября. Проект предусматривает, что в 2025 году на военные расходы по статье "Национальная оборона" направят 13,5 триллиона рублей (или 6,31% ВВП России). Это рекордные военные расходы в новейшей истории России.
Новый трехлетний бюджет предусматривает, что в 2026-2027 годах военные расходы будут несколько ниже: 12,8 триллиона рублей в 2026-м и 13,1 триллиона рублей в 2027-м.
Расходы по статье "Нацбезопасность и правоохрана", то есть на работу силовых структур, в 2025 году составят 3,5 триллиона рублей. Вместе со статьей "Национальная оборона" это 41% всех расходов федерального бюджета.
Расходы на войну и силовые органы превышают расходы на образование, здравоохранение, социальную политику и национальную экономику вместе взятые.
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А оте, що на банк виділили - розкрадуть. Спочатку будуть пів року шукати приміщення, потім плюнуть й почнуть будувати..розтягнеться на роки.
Крім того, кілька українських клінік й центрів репродуктології вже давно отаке проводять, за 1 грн.
А зелені тільки прописують механізм, але кошти вже заброньовані.
Ця влада заточена тільки на крадіжки, розбазарювання бюджетів. Навіть хорошу справу на гівно перетворять..
Маю сумніви, що ти в ЗСУ. Бо ти - людина гівно. Яка нізащо може ображати іншу людину, причому - ти ще дятел, який зачіпаєш рідних.
Ганьба тобі, скоріш за все ти недобиток з проросійських.
Главный эмиссионный и денежно-кредитный регулятор страны, разрабатывающий и реализующий во взаимодействии с Правительством Российской Федерации единую государственную денежно-кредитную политику и наделённый особыми полномочиями, в частности, правом эмиссии денежных знаков и регулирования деятельности банков. Банк России, выполняя роль главного, непосредственно координирующего и регулирующего органа всей кредитной системы страны, выступает органом экономического управления.