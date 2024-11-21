В России одобрили трехлетний бюджет с рекордными расходами на войну

Государственная дума РФ приняла закон "О федеральном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026-2027 годов".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Правительство РФ внесло проект бюджета на рассмотрение Госдумы 30 сентября. Проект предусматривает, что в 2025 году на военные расходы по статье "Национальная оборона" направят 13,5 триллиона рублей (или 6,31% ВВП России). Это рекордные военные расходы в новейшей истории России.

Новый трехлетний бюджет предусматривает, что в 2026-2027 годах военные расходы будут несколько ниже: 12,8 триллиона рублей в 2026-м и 13,1 триллиона рублей в 2027-м.

Расходы по статье "Нацбезопасность и правоохрана", то есть на работу силовых структур, в 2025 году составят 3,5 триллиона рублей. Вместе со статьей "Национальная оборона" это 41% всех расходов федерального бюджета.

Расходы на войну и силовые органы превышают расходы на образование, здравоохранение, социальную политику и национальную экономику вместе взятые.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ потратила более 17 млрд долларов на воздушные атаки на Украину за 1000 дней полномасштабной войны, - СМИ. ИНФОГРАФИКА