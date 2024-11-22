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Новини Війна
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Росіяни окупували Дальнє і просунулись в Торецьку та Кураховому, - DeepState. КАРТА

Російським військам вдалось захопити населений пункт Дальнє на Донеччині.

Про це пишуть DeepState, передає Цензор.НЕТ.

"Ворог окупував Дальнє, просунувся у Торецьку, Кураховому, біля Золотої Ниви, Пустинки, Селидового, Трудового, Антонівки та Дальнього", - йдеться в повідомленні.

Росіяни сунуть до Курахового

Росіяни мають просування в Торецьку

Також дивіться: САУ Paladin уразила російський танк, який окупанти заховали у гаражі. ВIДЕО

Автор: 

окупація (6671) Торецьк (443) Курахове (122) Дальнє (9)


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Топ коментарі
+14
А тактика зесырдерьма такая - оборонная группировка в населенном пункте и с практически оголенными флангами. Таким способом и происходит ползучая сдача Украины ОП-вской агентурой русне.
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22.11.2024 01:12
+13
Посмотрите, везде одна и та же тактика "клещей" и та же сдача населенного пункта когда он уже практически в окружении. И так уже пол-года!!!
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22.11.2024 01:03
+10
Щодня здичавілі щось окуповують. Це вже як норма.
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22.11.2024 01:01
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Щодня здичавілі щось окуповують. Це вже як норма.
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22.11.2024 01:01 Відповісти
Посмотрите, везде одна и та же тактика "клещей" и та же сдача населенного пункта когда он уже практически в окружении. И так уже пол-года!!!
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22.11.2024 01:03 Відповісти
Я тєж звернула увагу . А головнокомандующему явно не до поля бою
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22.11.2024 01:07 Відповісти
А тактика зесырдерьма такая - оборонная группировка в населенном пункте и с практически оголенными флангами. Таким способом и происходит ползучая сдача Украины ОП-вской агентурой русне.
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22.11.2024 01:12 Відповісти
Не "пол". А 33 місяці вже.
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22.11.2024 17:02 Відповісти
С момента увольнения Залужного, для тех, кто плохо помнит.
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22.11.2024 17:46 Відповісти
Та невже? А Сєвєродонецьк з Лисичанськом? А Бахмут не таким же чином окуповували?
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22.11.2024 19:25 Відповісти
На мапі вималевується. котел ?!
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22.11.2024 01:04 Відповісти
Давно и только кацап сырой, главком, якобы не видит!
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22.11.2024 01:15 Відповісти
Може Зе не аналитик ? А агенти ФСБ йому не пояснюють проблему?
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22.11.2024 01:20 Відповісти
Агенты фсб ему хорошо разъяснили, шо именно так и надо делать.
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22.11.2024 01:31 Відповісти
пипець - мудрий нарід свій пятак всунув...
йому все Божа роса...
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22.11.2024 07:50 Відповісти
царЪ не винуватий - то всьо бояре, за сраліна, за родіну...
тьху
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22.11.2024 07:52 Відповісти
В історії досить часто зустрічаються випадки коли армія довгий час відступає, а потім переходить в контрнаступ і громить ворога. Так було з Наполеоном, так було у другій світовій. Якщо наші генерали спокійні, значить вони знають що роблять.
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22.11.2024 01:24 Відповісти
)))))))))))))))
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22.11.2024 07:53 Відповісти
Або не знають, що з цим робити.
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22.11.2024 17:26 Відповісти
Ти пишеш з підвалу в Ганнівці? Чи з посадки біля Єлизаветівки?
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22.11.2024 18:07 Відповісти
На відміну від тебе весь серпень сидів у тих краях (не дивись на червоно-білий прапорець - я і зараз на протилежному від Польщі кінці України)
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22.11.2024 18:10 Відповісти
Сьогодні вже сніг був, підорам стане важче.
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22.11.2024 02:12 Відповісти
Ну ******* совєцкіє пальцеводи казани, ще з часів ато
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22.11.2024 08:03 Відповісти
 
 