Росіяни окупували Дальнє і просунулись в Торецьку та Кураховому, - DeepState. КАРТА
Російським військам вдалось захопити населений пункт Дальнє на Донеччині.
Про це пишуть DeepState, передає Цензор.НЕТ.
"Ворог окупував Дальнє, просунувся у Торецьку, Кураховому, біля Золотої Ниви, Пустинки, Селидового, Трудового, Антонівки та Дальнього", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+14 Wlad West
показати весь коментар22.11.2024 01:12
+13 Wlad West
показати весь коментар22.11.2024 01:03
+10 Oleg K #589544
показати весь коментар22.11.2024 01:01
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
йому все Божа роса...
тьху