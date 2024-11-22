Россияне оккупировали Дальнее и продвинулись в Торецке и Курахово, - DeepState. КАРТА
Российским войскам удалось захватить населенный пункт Дальнее в Донецкой области.
Об этом пишут DeepState, передает Цензор.НЕТ.
"Враг оккупировал Дальнее, продвинулся в Торецке, Курахово, возле Золотой Нивы, Пустынки, Селидово, Трудового, Антоновки и Дальнего", - говорится в сообщении.
Топ комментарии
+14 Wlad West
показать весь комментарий22.11.2024 01:12
+13 Wlad West
показать весь комментарий22.11.2024 01:03
+10 Oleg K #589544
показать весь комментарий22.11.2024 01:01
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
йому все Божа роса...
тьху