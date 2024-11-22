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Новости Война
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Россияне оккупировали Дальнее и продвинулись в Торецке и Курахово, - DeepState. КАРТА

Российским войскам удалось захватить населенный пункт Дальнее в Донецкой области.

Об этом пишут DeepState, передает Цензор.НЕТ.

"Враг оккупировал Дальнее, продвинулся в Торецке, Курахово, возле Золотой Нивы, Пустынки, Селидово, Трудового, Антоновки и Дальнего", - говорится в сообщении.

Росіяни сунуть до Курахового

Росіяни мають просування в Торецьку

Также читайте: Враг продолжает агрессивные штурмовые действия на Кураховском направлении, - ОСГВ "Хортиця"

Автор: 

оккупация (10135) Торецк (447) Курахово (122) Дальнее (9)


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Топ комментарии
+14
А тактика зесырдерьма такая - оборонная группировка в населенном пункте и с практически оголенными флангами. Таким способом и происходит ползучая сдача Украины ОП-вской агентурой русне.
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22.11.2024 01:12
+13
Посмотрите, везде одна и та же тактика "клещей" и та же сдача населенного пункта когда он уже практически в окружении. И так уже пол-года!!!
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22.11.2024 01:03
+10
Щодня здичавілі щось окуповують. Це вже як норма.
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22.11.2024 01:01
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Щодня здичавілі щось окуповують. Це вже як норма.
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22.11.2024 01:01 Ответить
Посмотрите, везде одна и та же тактика "клещей" и та же сдача населенного пункта когда он уже практически в окружении. И так уже пол-года!!!
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22.11.2024 01:03 Ответить
Я тєж звернула увагу . А головнокомандующему явно не до поля бою
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22.11.2024 01:07 Ответить
А тактика зесырдерьма такая - оборонная группировка в населенном пункте и с практически оголенными флангами. Таким способом и происходит ползучая сдача Украины ОП-вской агентурой русне.
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22.11.2024 01:12 Ответить
Не "пол". А 33 місяці вже.
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22.11.2024 17:02 Ответить
С момента увольнения Залужного, для тех, кто плохо помнит.
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22.11.2024 17:46 Ответить
Та невже? А Сєвєродонецьк з Лисичанськом? А Бахмут не таким же чином окуповували?
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22.11.2024 19:25 Ответить
На мапі вималевується. котел ?!
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22.11.2024 01:04 Ответить
Давно и только кацап сырой, главком, якобы не видит!
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22.11.2024 01:15 Ответить
Може Зе не аналитик ? А агенти ФСБ йому не пояснюють проблему?
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22.11.2024 01:20 Ответить
Агенты фсб ему хорошо разъяснили, шо именно так и надо делать.
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22.11.2024 01:31 Ответить
пипець - мудрий нарід свій пятак всунув...
йому все Божа роса...
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22.11.2024 07:50 Ответить
царЪ не винуватий - то всьо бояре, за сраліна, за родіну...
тьху
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22.11.2024 07:52 Ответить
В історії досить часто зустрічаються випадки коли армія довгий час відступає, а потім переходить в контрнаступ і громить ворога. Так було з Наполеоном, так було у другій світовій. Якщо наші генерали спокійні, значить вони знають що роблять.
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22.11.2024 01:24 Ответить
)))))))))))))))
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22.11.2024 07:53 Ответить
Або не знають, що з цим робити.
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22.11.2024 17:26 Ответить
Ти пишеш з підвалу в Ганнівці? Чи з посадки біля Єлизаветівки?
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22.11.2024 18:07 Ответить
На відміну від тебе весь серпень сидів у тих краях (не дивись на червоно-білий прапорець - я і зараз на протилежному від Польщі кінці України)
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22.11.2024 18:10 Ответить
Сьогодні вже сніг був, підорам стане важче.
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22.11.2024 02:12 Ответить
Ну ******* совєцкіє пальцеводи казани, ще з часів ато
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22.11.2024 08:03 Ответить
 
 