УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7782 відвідувача онлайн
Новини
3 819 21

Застосунок "єППО" допомагає Україні закрити небо на 80%, - Черногоренко

Черногоренко про додаток єППО

Нині кожен українець може допомогти Силам оборони захистити небо завдяки застосунку "єППО" - розробка допомагає закрити українське небо на 80%.

Про це у соцмережі Facebook повідомила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко, інформує Цензор.НЕТ.

Застосунок "єППО" розроблений українськими волонтерами Технарі для того, щоб цивільні, які виявили низьколітаючі ворожі цілі, могли оперативно повідомити про них Повітряні сили.

"Дуже часто російські ракети ховаються від радарів у складних ландшафтних умовах, і виявити їх можна тільки побачивши або почувши. Тут на допомогу і приходить українська розробка. Вона функціонує вже більше двох років та успішно доповнює існуючі системи ППО, надаючи інформацію про малопомітні ракети та дрони", - розповіла заступниця міністра.

Читайте також: Понад 50% рапортів на зміну місця служби в "Армія+" успішно погоджені, - Черногоренко

Черногоренко розповіла, що після того, як користувачі в застосунку повідомляють про повітряну ціль - за 2-7 секунд після цього дані з’являються на картах повітряної оборони у всіх офіцерів.

Також система використовує штучний інтелект для точного прогнозування траєкторії руху цілей, а мобільні вогневі групи протиповітряної оборони оперативно ліквідовують загрозу.

Читайте також: Міноборони цифровізувало процес замовлення продуктів для ЗСУ

Окрім цього, у програмі є функція "У тебе летить", яка безпосередньо попереджає користувачів, що ракета може рухатись в їхньому напрямку.

"єППО допомагає Україні закрити небо на 80%", - заявила Черногоренко.

Наразі застосунок завантажило понад 600 тисяч людей, з них 200 тисяч є активними користувачами.

Нагадаємо, що в жовтні 2022 року за допомогою додатка "єППО" вперше було збито російську крилату ракету. Громадяни повідомили про ракету через додаток, а українські захисники знищили ворожий "Калібр".

Читайте також: Україна – перша у світі за використанням онлайн-держпослуг, – рейтинг ООН

Автор: 

ППО (3183) додаток (475) диджиталізація (276) Черногоренко Катерина (121)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+4
То власть призывает не игнорировать тревоги, когда летят ракеты/шахеды и сидеть в укрытиях. То призывает бегать со смартфоном в поисках ракет/шахедов... Вы уж как то определитесь.
показати весь коментар
24.11.2024 22:40
+4
Они там вообще со своими застосунками ё...нулись???
показати весь коментар
24.11.2024 23:03
+3
Скоро вийде програма "єУхилянт"
показати весь коментар
24.11.2024 22:26
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Скоро вийде програма "єУхилянт"
показати весь коментар
24.11.2024 22:26 Відповісти
В нас таке населення, що споконвічно з радістю займається виловом таких самих, як й вони (наприклад той же голодомор). Тепер вже є добровольці у тцк.
показати весь коментар
25.11.2024 09:24 Відповісти
Це якийсь новий різновид дії для нешанувальників зебоби?
показати весь коментар
24.11.2024 22:33 Відповісти
єПлан.. єПеремога..
показати весь коментар
24.11.2024 22:36 Відповісти
То вони самі, мабуть, "план" й шмалять, якщо довели до всього цього...
показати весь коментар
25.11.2024 09:25 Відповісти
Когда будет Е-президент? 73 процента ждут.
показати весь коментар
24.11.2024 22:36 Відповісти
Ермака пока что не оцифровали) Хотя, он и заменил "президента"...
показати весь коментар
24.11.2024 22:41 Відповісти
Як його оцифрувати, коли від голоду не влізе у ніякий застосунок...
показати весь коментар
25.11.2024 09:27 Відповісти
То власть призывает не игнорировать тревоги, когда летят ракеты/шахеды и сидеть в укрытиях. То призывает бегать со смартфоном в поисках ракет/шахедов... Вы уж как то определитесь.
показати весь коментар
24.11.2024 22:40 Відповісти
Они там вообще со своими застосунками ё...нулись???
показати весь коментар
24.11.2024 23:03 Відповісти
І не кажіть! Тупі як пробка. Зробили б застосунок є-Бабло і обійшлися б без посередників.
показати весь коментар
24.11.2024 23:12 Відповісти
Бабло - тільки для себе та для приближених до наполеона-мюнхгаузена...
показати весь коментар
25.11.2024 09:22 Відповісти
Коли буде E-cкумбрія8
показати весь коментар
25.11.2024 00:43 Відповісти
"Абырвалг"
показати весь коментар
25.11.2024 05:51 Відповісти
За цю ніч разів 5 передавав інфу про Герберу через єППО. Нарізала круги по району. Реально працює додаток. Всім рекомендую користуватися.
показати весь коментар
25.11.2024 08:29 Відповісти
Звідки Ви знаєте, що він працює? Вам генштаб чи сили ППО звітували про це?
показати весь коментар
25.11.2024 09:19 Відповісти
Навіщо розробляти те, що працює тільки на нових смартфонах? Це задля знущання? Те ж саме й з застосунком Дія.
показати весь коментар
25.11.2024 09:18 Відповісти
 
 