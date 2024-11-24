Застосунок "єППО" допомагає Україні закрити небо на 80%, - Черногоренко

Нині кожен українець може допомогти Силам оборони захистити небо завдяки застосунку "єППО" - розробка допомагає закрити українське небо на 80%.

Про це у соцмережі Facebook повідомила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко, інформує Цензор.НЕТ.

Застосунок "єППО" розроблений українськими волонтерами Технарі для того, щоб цивільні, які виявили низьколітаючі ворожі цілі, могли оперативно повідомити про них Повітряні сили.

"Дуже часто російські ракети ховаються від радарів у складних ландшафтних умовах, і виявити їх можна тільки побачивши або почувши. Тут на допомогу і приходить українська розробка. Вона функціонує вже більше двох років та успішно доповнює існуючі системи ППО, надаючи інформацію про малопомітні ракети та дрони", - розповіла заступниця міністра.

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Черногоренко розповіла, що після того, як користувачі в застосунку повідомляють про повітряну ціль - за 2-7 секунд після цього дані з’являються на картах повітряної оборони у всіх офіцерів.

Також система використовує штучний інтелект для точного прогнозування траєкторії руху цілей, а мобільні вогневі групи протиповітряної оборони оперативно ліквідовують загрозу.

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Окрім цього, у програмі є функція "У тебе летить", яка безпосередньо попереджає користувачів, що ракета може рухатись в їхньому напрямку.

"єППО допомагає Україні закрити небо на 80%", - заявила Черногоренко.

Наразі застосунок завантажило понад 600 тисяч людей, з них 200 тисяч є активними користувачами.

Нагадаємо, що в жовтні 2022 року за допомогою додатка "єППО" вперше було збито російську крилату ракету. Громадяни повідомили про ракету через додаток, а українські захисники знищили ворожий "Калібр".

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