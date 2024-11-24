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Приложение "єППО" помогает Украине закрыть небо на 80%, - Черногоренко

Черногоренко про додаток єППО

Сейчас каждый украинец может помочь Силам обороны защитить небо благодаря приложению "єППО" - разработка помогает закрыть украинское небо на 80%.

Об этом в соцсети Facebook сообщила заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко, информирует Цензор.НЕТ.

Приложение "єППО" разработано украинскими волонтерами Технари для того, чтобы гражданские, которые обнаружили низколетящие вражеские цели, могли оперативно сообщить о них Воздушным силам.

"Очень часто российские ракеты прячутся от радаров в сложных ландшафтных условиях, и обнаружить их можно только увидев или услышав. Здесь на помощь и приходит украинская разработка. Она функционирует уже более двух лет и успешно дополняет существующие системы ПВО, предоставляя информацию о малозаметных ракетах и дронах", - рассказала заместитель министра.

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Черногоренко рассказала, что после того, как пользователи в приложении сообщают о воздушной цели - через 2-7 секунд после этого данные появляются на картах воздушной обороны у всех офицеров.

Также система использует искусственный интеллект для точного прогнозирования траектории движения целей, а мобильные огневые группы противовоздушной обороны оперативно ликвидируют угрозу.

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Кроме этого, в программе есть функция "У тебя летит", которая непосредственно предупреждает пользователей, что ракета может двигаться в их направлении.

"єППО помогает Украине закрыть небо на 80%", - заявила Черногоренко.

Сейчас приложение загрузило более 600 тысяч человек, из них 200 тысяч являются активными пользователями.

Напомним, что в октябре 2022 года с помощью приложения "єППО" впервые была сбита российская крылатая ракета. Граждане сообщили о ракете через приложение, а украинские защитники уничтожили вражеский "Калибр".

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Автор: 

ПВО (2727) приложение (170) диджитализация (221) Черногоренко Екатерина (115)


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Топ комментарии
+4
То власть призывает не игнорировать тревоги, когда летят ракеты/шахеды и сидеть в укрытиях. То призывает бегать со смартфоном в поисках ракет/шахедов... Вы уж как то определитесь.
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24.11.2024 22:40
+4
Они там вообще со своими застосунками ё...нулись???
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24.11.2024 23:03
+3
Скоро вийде програма "єУхилянт"
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24.11.2024 22:26
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Скоро вийде програма "єУхилянт"
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24.11.2024 22:26 Ответить
В нас таке населення, що споконвічно з радістю займається виловом таких самих, як й вони (наприклад той же голодомор). Тепер вже є добровольці у тцк.
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25.11.2024 09:24 Ответить
Це якийсь новий різновид дії для нешанувальників зебоби?
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24.11.2024 22:33 Ответить
єПлан.. єПеремога..
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24.11.2024 22:36 Ответить
То вони самі, мабуть, "план" й шмалять, якщо довели до всього цього...
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25.11.2024 09:25 Ответить
Когда будет Е-президент? 73 процента ждут.
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24.11.2024 22:36 Ответить
Ермака пока что не оцифровали) Хотя, он и заменил "президента"...
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24.11.2024 22:41 Ответить
Як його оцифрувати, коли від голоду не влізе у ніякий застосунок...
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25.11.2024 09:27 Ответить
То власть призывает не игнорировать тревоги, когда летят ракеты/шахеды и сидеть в укрытиях. То призывает бегать со смартфоном в поисках ракет/шахедов... Вы уж как то определитесь.
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24.11.2024 22:40 Ответить
Они там вообще со своими застосунками ё...нулись???
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24.11.2024 23:03 Ответить
І не кажіть! Тупі як пробка. Зробили б застосунок є-Бабло і обійшлися б без посередників.
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24.11.2024 23:12 Ответить
Бабло - тільки для себе та для приближених до наполеона-мюнхгаузена...
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25.11.2024 09:22 Ответить
Коли буде E-cкумбрія8
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25.11.2024 00:43 Ответить
"Абырвалг"
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25.11.2024 05:51 Ответить
За цю ніч разів 5 передавав інфу про Герберу через єППО. Нарізала круги по району. Реально працює додаток. Всім рекомендую користуватися.
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25.11.2024 08:29 Ответить
Звідки Ви знаєте, що він працює? Вам генштаб чи сили ППО звітували про це?
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25.11.2024 09:19 Ответить
Навіщо розробляти те, що працює тільки на нових смартфонах? Це задля знущання? Те ж саме й з застосунком Дія.
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25.11.2024 09:18 Ответить
 
 