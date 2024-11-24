Приложение "єППО" помогает Украине закрыть небо на 80%, - Черногоренко

Сейчас каждый украинец может помочь Силам обороны защитить небо благодаря приложению "єППО" - разработка помогает закрыть украинское небо на 80%.

Об этом в соцсети Facebook сообщила заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко, информирует Цензор.НЕТ.

Приложение "єППО" разработано украинскими волонтерами Технари для того, чтобы гражданские, которые обнаружили низколетящие вражеские цели, могли оперативно сообщить о них Воздушным силам.

"Очень часто российские ракеты прячутся от радаров в сложных ландшафтных условиях, и обнаружить их можно только увидев или услышав. Здесь на помощь и приходит украинская разработка. Она функционирует уже более двух лет и успешно дополняет существующие системы ПВО, предоставляя информацию о малозаметных ракетах и дронах", - рассказала заместитель министра.

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Черногоренко рассказала, что после того, как пользователи в приложении сообщают о воздушной цели - через 2-7 секунд после этого данные появляются на картах воздушной обороны у всех офицеров.

Также система использует искусственный интеллект для точного прогнозирования траектории движения целей, а мобильные огневые группы противовоздушной обороны оперативно ликвидируют угрозу.

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Кроме этого, в программе есть функция "У тебя летит", которая непосредственно предупреждает пользователей, что ракета может двигаться в их направлении.

"єППО помогает Украине закрыть небо на 80%", - заявила Черногоренко.

Сейчас приложение загрузило более 600 тысяч человек, из них 200 тысяч являются активными пользователями.

Напомним, что в октябре 2022 года с помощью приложения "єППО" впервые была сбита российская крылатая ракета. Граждане сообщили о ракете через приложение, а украинские защитники уничтожили вражеский "Калибр".

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