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США виділять Україні ще 7 млрд доларів до завершення каденції Байдена. ІНФОГРАФІКА

Протягом каденції президента Джо Байдена Україна отримала понад 60 мільярдів доларів військової допомоги, і ще 7 мільярдів буде виділено до кінця його терміну.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Слово і Діло

Адміністрація Джо Байдена до кінця терміну своїх повноважень надасть Україні військову допомогу ще на 7 млрд доларів. На інфографіці – військова підтримка упродовж великої війни.

Як розподілялася допомога Україні?

За час повномасштабного вторгнення США надали Україні понад 60 млрд доларів військової допомоги. Перший рік великої війни став піком підтримки: у 2022 році Україна отримала озброєння на суму понад 20 млрд доларів. Найбільші пакети допомоги виділялися в серпні (5,3 млрд доларів) і вересні (2,8 млрд доларів).

У 2023 році обсяг допомоги досяг понад 23 млрд доларів. Рекордні суми були оголошені в січні (5,5 млрд доларів) та у вересні (8,5 млрд доларів), коли Україна отримала додаткову систему Patriot, розширене навчання пілотів та інші важливі ресурси.

Проте через політичну невизначеність у Конгресі масштаби допомоги почали скорочуватися. Так, у серпні 2023 року США надали лише 450 млн доларів, а в жовтні - 350 млн доларів.

Що відбувається зараз?

У 2024 році США намагалися зберегти підтримку України навіть в умовах обмежених ресурсів.

"У січні та лютому 2024 року Україна не отримувала нової військової допомоги від США. У березні Білому дому вдалося виділити Україні ракет для HIMARS, артилерійських боєприпасів та іншого озброєння на суму 300 млн доларів: кошти з'явилися за рахунок непередбаченої економії коштів від контрактів Пентагону", - зазначає Слово і Діло. 

Як зазначають у виданні, за даними Пентагону, Сполучені Штати вже відправили Україні 83% обіцяних боєприпасів, 67% засобів протиповітряної оборони та 60% озброєнь для вогневих операцій.

Читайте також: США готують новий пакет допомоги Україні, він включатиме HIMARS та Javelin, - The Associated Press

Що буде після Байдена?

Адміністрація Джо Байдена має намір використати всі залишкові кошти, щоб максимально підтримати Україну до зміни керівництва у Білому домі. Проте ситуація з допомогою може суттєво змінитися після приходу Дональда Трампа, який раніше висловлював сумніви щодо масштабної підтримки України.

Водночас Україна сподівається на подальше співробітництво зі США, адже військова допомога відіграє вирішальну роль у боротьбі з російською агресією.

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Автор: 

Байден Джо (2887) допомога (8341) США (22769) HIMARS (307)


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Коррупция и провалы в обороне Украины
https://www.youtube.com/watch?v=wbPmqHm_Z-Y
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25.11.2024 17:07 Відповісти
Виділяйте гроші . а Трамп хай контролює ...куди зеленські їх пхатимуть . Він це вміє !
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25.11.2024 18:10 Відповісти
Шановний пане Байден, ви разом з європартнерами про#бали можливість задавити терористичний кацапстан економічно на протязі 22-го, 23-го років. Зара час вже втрачено; тепер і мільярдами військової допомоги це вже дуже важко зробити. Кацапня вже обходить санкції та мобілізувала своїх поплічників. Сумно, сумно...
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25.11.2024 18:17 Відповісти
В нас стільки вливають коштів, а ми скоро вже рік як відступаємо
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25.11.2024 20:22 Відповісти
порахуйте скільки вони вливають в рашу
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26.11.2024 02:15 Відповісти
 
 