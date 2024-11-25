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РФ знову обстріляла Одещину: ракета влучила в поле, без постраждалих

РФ вдруге вдарила по Одещині 25 листопада 2024 року

Російські війська вдруге протягом доби атакували Одеську область.

Про це повідомив глава ОВА Олег Кіпер, передає Цензор.НЕТ.

"Ворожа ракета влучила в поле на півдні області. На щастя, люди та об'єкти інфраструктури не створили", - йдеться в повідомленні.

Обстріл Одеси 25 листопада 2024 року

Нагадаємо, зранку 25 листопада в Одесі пролунав вибух. Спершу інформувалося про розвідувальний БпЛА над містом, згодом Повітряні сили повідомили про ракету у напрямку міста. Згодом стало відомо, що рашисти вдарили по середмістю Одеси. Поцілили по житлових будинках, є постраждалі.

Також читайте: Пошкоджено 25 будинків та 71 квартиру: наслідки ракетної атаки РФ на Одесу

Автор: 

обстріл (28428) Одеська область (3208)


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Кацапи кончені , зупиніться ,
невже хочете терміново всі здохнути в Україні ?👹
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25.11.2024 18:03 Відповісти
 
 