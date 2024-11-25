РФ знову обстріляла Одещину: ракета влучила в поле, без постраждалих
Російські війська вдруге протягом доби атакували Одеську область.
Про це повідомив глава ОВА Олег Кіпер, передає Цензор.НЕТ.
"Ворожа ракета влучила в поле на півдні області. На щастя, люди та об'єкти інфраструктури не створили", - йдеться в повідомленні.
Обстріл Одеси 25 листопада 2024 року
Нагадаємо, зранку 25 листопада в Одесі пролунав вибух. Спершу інформувалося про розвідувальний БпЛА над містом, згодом Повітряні сили повідомили про ракету у напрямку міста. Згодом стало відомо, що рашисти вдарили по середмістю Одеси. Поцілили по житлових будинках, є постраждалі.
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невже хочете терміново всі здохнути в Україні ?👹