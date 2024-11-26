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Новини
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Парламентська асамблея НАТО закликала передати Україні ракети середньої дальності, які б’ють до 5500 км

Парламентська асамблея НАТО

Парламентська асамблея НАТО ухвалила резолюцію, окремим пунктом у якій закликала членів Північноатлантичного альянсу надати Україні ракети середньої дальності.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Документ містить заклик до урядів та парламентів країн-членів НАТО до:

  • посилення санкцій проти Росії та Північної Кореї;
  • надання Україні всіх засобів, необхідних для самозахисту та стримування подальшої агресії, включно з ракетами середньої дальності.

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Голова постійної делегації Верховної Ради в Парламентській асамблеї НАТО, нардеп від Слуги народу Єгор Чернєв уточнив, що йдеться про ракети з дальністю 1000-5500 км, які здатні завдавати ударів на стратегічну глибину РФ. За приклад він навів американські ракети Tomahawk.

"Українській делегації вдалося переконати західних колег підтримати мою пропозицію і включити цей пункт до резолюції чергової сесії Асамблеї. Це рішення – перший крок, який створює юридичне підґрунтя та дає підстави урядам країн-членів НАТО прийняти відповідне рішення", – розповів Чернєв.

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Крім того, резолюцією закликають членів НАТО підтримувати зусилля України для досягнення миру, викладені у Формулі миру президента Володимира Зеленського, залишатися вірними принципу "нічого про Україну без України", а також активізувати зусилля, щоб допомогти Україні якомога швидше стати 33-м членом Альянсу.

Автор: 

НАТО (6395) Чернєв (122) балістичні ракети (390)


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Топ коментарі
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26.11.2024 12:07
+7
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26.11.2024 12:09
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Одні заклики і стурбованості. Кого вони закликають: самих себе?
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26.11.2024 12:01
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Ну закликала,то й що?
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26.11.2024 11:56 Відповісти
В мене сподівання є, що Байден, на фоні свого попереднього рішення про Atacms, може для f-16 дати далекобійних ракет також, перед новим Роком. Бо Байден не може так піти просто не грюкнувши дверима дуже гучно парою сотень ракет AGM-158A JASSM на 360 км. Якщо є заклик від НАТО, може дасть і ті що на 980 км летять. Бо якщо він почав піднімати ставки, то до кінця терміну він продовжить це робити. Ось це дозволить дати добре по зубам цієї зими рашистам. Це дозволить трохи компенсувати просідання у наших спроможностях після приходу Трампа. Але якщо він не отямиться і не продовжить допомогу, то звісно, нам буде значно важче без половини допомоги. Але в нього немає виходу і він повинен продовжувати допомагати, якщо не хоче виглядати як слимак під чоботом путіна. Але відмова допомагати також не виключається.
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26.11.2024 12:05 Відповісти
Є інформація, що адміністрація Байдена тісно співпрацює з Трампом! Якщо це так,то це добра новина!
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26.11.2024 12:14 Відповісти
єрмак з хламідією вже вилетіли до США, щоб цього не допустити.
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26.11.2024 12:55 Відповісти
Одні заклики і стурбованості. Кого вони закликають: самих себе?
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26.11.2024 12:01 Відповісти
🇬🇷🇦🇲 Греческие СМИ: Греция передает Армении системы ПВО российского производства

Зенитно-ракетные комплексы С-300 и ещё 2 вида вооружения российского производства, ранее используемые для противовоздушной обороны Греции, будут переданы Армении. Об этом https://www.enikos.gr/politics/fevgoun-oi-s-300-stin-armenia-ta-rosika-opla-tis-elladas/2268578/ сообщает греческое издание Еnikos.gr. Отмечается, что ранее это вооружение планировалось передать Украине, однако после выбор пал на Армению. Причины последнего - тесные союзнические связи между странами и «общие исторические темпы в современной истории».

«Усиление Армении - это не чисто греческая инициатива, а продукт сотрудничества с Францией, которая также внесет свой вклад в вооружение страны», - подчеркивается в статье.

https://t.me/c/1799103592/36617 Греция считает возможным оборонное сотрудничество в формате Армения-Греция-Франция-Индия

https://t.me/c/1799103592/48484 МИД Азербайджана: Франция должна положить конец деструктивной деятельности в регионе

https://t.me/c/1799103592/32356 Власти Армении форсируют переориентацию на Запад с акцентом на военное партнерство

#Франция #Украина #Вооружения

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26.11.2024 12:03 Відповісти
Для цього потрібно позатирати оті ''різнокольорові лінії '' ескалації які ж ви і понамальовували
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26.11.2024 12:06 Відповісти
Заклики на НАТО діють?
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26.11.2024 12:07 Відповісти
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26.11.2024 12:07 Відповісти
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26.11.2024 12:09 Відповісти
Файна,коли дадуть Україні ?
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26.11.2024 13:12 Відповісти
Ці - геть не скоро.
Краще щоби надали JASSM, бо то є більш реальним.
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26.11.2024 16:37 Відповісти
Ось що каже про це поінформована особа.

...Начну с того, что это ни к чему не обязывающая Резолюция.

Далее.

Про дальность ракет (до 5500 км) в резолюции ничего нет, и это вольная интерпретация делегата-слуги Народа от Украины. И, конечно, СМИ подхватили и публикуют мега-хайповые заголовки типа - Украина может получить американские ракеты Tomahawk! Конечно, это не правда.
(с) О. Пономарь.
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26.11.2024 13:23 Відповісти
"Поінформована особа"?
Це отой Голобородько що агітує за BLM, Antifa та за рекламу ЛГБТ? Голобородько - який з Канади розповідає кацапською що (та як) українцям думати? Ще є брехливий КДБ-шний Чмоня Швець - агітатор проти ленд-лізу та за КДБ-шника Смішка.

І без "поінформованих осіб" відомо що у найближчий час постачання Україні ракет "Tomahawk" неможливо навіть при великому бажані, неможливо - з технічних причин.
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26.11.2024 16:31 Відповісти
Ти сам собі нік придумав? Чи дружина?
Вважаєш, думка людини з таким ніком комусь цікава? Може, покажеш хоч одне фото із функціонерами НАТО та європолітиками, як Пономар
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26.11.2024 18:53 Відповісти
Вашого "інтелекту" вистачає лише на те щоби цитувати вашого "гуру" та накидатися на тих хто того "гуру" образив?
За темою статті щось буде, Пономарьонок?
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26.11.2024 19:48 Відповісти
Пузяка, хто тут на кого накинувся?
Де ти, а де він?
Він-авторитетний експерт, якого поважають і дослухаються, а ти?
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26.11.2024 19:53 Відповісти
Я й з першого разу зрозумів що ви впали у психоз бо образили вашого "ідола".
То нічого за темою статті ви написати не здатні - лише плюватися лайном?
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26.11.2024 20:07 Відповісти
Гавк - то кацапська транскрипція... Потрібно переходити на українську або ж використовувати оригінал.
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26.11.2024 13:57 Відповісти
Нам би такі, щоб добивали до кндр та ірану !!!
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26.11.2024 12:26 Відповісти
завтра виявиться що таких обмежена кількість і бити ними можно лише по Курську і тільки по корейцях .
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26.11.2024 12:59 Відповісти
Там, на сесії ПА НАТО в Монреалі проводить роботу в інтересах України Петро Порошенко:
"Ці дні надзвичайно важливі для України та усього демократичного світу. У Монреалі відбулась 70-та сесія Парламентської асамблеї НАТО, яка проходить у надзвичайно критичний час.
Ми тут, щоб згуртувати друзів, переконати скептиків та об'єднатися перед новими загрозами, які несе російська агресія. Зустрічі із Прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо, заступником Генсека НАТО Борисом Руге, колишнім міністром закордонних справ Туреччини Мевлютом Чавошоглу та багато інших не менш важливих перемовин - усі вони мають одну мету. Переконати країни НАТО, що декларації щодо «відкритих дверей» для членства України в Альянсі мають стати реальністю.
Головний компонент нашої Перемоги - це членство України в Північноатлантичному Альянсі. Це мають усвідомити усі. Ми можемо виграти цю війну лише одним підписом - під запрошенням України до НАТО.
Працюючи на Парламентській асамблеї, я побачив, що дедалі більше делегатів із країн-членів НАТО стають прихильниками України в питанні членства, надання допомоги та озброєння. А скептиків стає все менше - приємно, що в тому числі і завдяки нашій роботі. Так і має бути.
Чітким сигналом підтримки стала прийнята резолюція, в якій ПА НАТО підтримала право України бити по військових цілях у тилу росії й закликала Альянс надати Україні для цього далекобійні високоточні ракетні системи. Можу привітати із важливим рішенням.
Кожного дня ми працюємо над посиленням та розширенням допомоги. Демократичний світ має бути одностайним і безкомпромісним у підтримці України".
https://t.me/PresidentPoroshenko/11419
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26.11.2024 22:34 Відповісти
 
 