Парламентская ассамблея НАТО призвала передать Украине ракеты средней дальности, бьющие до 5500 км
Парламентская ассамблея НАТО приняла резолюцию, отдельным пунктом в которой призвала членов Североатлантического альянса предоставить Украине ракеты средней дальности.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.
Документ содержит призыв к правительствам и парламентам стран-членов НАТО о:
- усилении санкций против России и Северной Кореи;
- предоставлении Украине всех средств, необходимых для самозащиты и сдерживания дальнейшей агрессии, включая ракеты средней дальности.
Глава постоянной делегации Верховной Рады в Парламентской ассамблее НАТО, нардеп от Слуги народа Егор Чернев уточнил, что речь идет о ракетах с дальностью 1000-5500 км, которые способны наносить удары на стратегическую глубину РФ. В качестве примера он привел американские ракеты Tomahawk.
"Украинской делегации удалось убедить западных коллег поддержать мое предложение и включить этот пункт в резолюцию очередной сессии Ассамблеи. Это решение - первый шаг, который создает юридическую основу и дает основания правительствам стран-членов НАТО принять соответствующее решение", - рассказал Чернев.
Кроме того, резолюцией призывают членов НАТО поддерживать усилия Украины для достижения мира, изложенные в Формуле мира президента Владимира Зеленского, оставаться верными принципу "ничего об Украине без Украины", а также активизировать усилия, чтобы помочь Украине как можно скорее стать 33-м членом Альянса.
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Зенитно-ракетные комплексы С-300 и ещё 2 вида вооружения российского производства, ранее используемые для противовоздушной обороны Греции, будут переданы Армении. Об этом https://www.enikos.gr/politics/fevgoun-oi-s-300-stin-armenia-ta-rosika-opla-tis-elladas/2268578/ сообщает греческое издание Еnikos.gr. Отмечается, что ранее это вооружение планировалось передать Украине, однако после выбор пал на Армению. Причины последнего - тесные союзнические связи между странами и «общие исторические темпы в современной истории».
«Усиление Армении - это не чисто греческая инициатива, а продукт сотрудничества с Францией, которая также внесет свой вклад в вооружение страны», - подчеркивается в статье.
https://t.me/c/1799103592/36617 Греция считает возможным оборонное сотрудничество в формате Армения-Греция-Франция-Индия
https://t.me/c/1799103592/48484 МИД Азербайджана: Франция должна положить конец деструктивной деятельности в регионе
https://t.me/c/1799103592/32356 Власти Армении форсируют переориентацию на Запад с акцентом на военное партнерство
#Франция #Украина #Вооружения
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Краще щоби надали JASSM, бо то є більш реальним.
...Начну с того, что это ни к чему не обязывающая Резолюция.
Далее.
Про дальность ракет (до 5500 км) в резолюции ничего нет, и это вольная интерпретация делегата-слуги Народа от Украины. И, конечно, СМИ подхватили и публикуют мега-хайповые заголовки типа - Украина может получить американские ракеты Tomahawk! Конечно, это не правда.
(с) О. Пономарь.
Це отой Голобородько що агітує за BLM, Antifa та за рекламу ЛГБТ? Голобородько - який з Канади розповідає кацапською що (та як) українцям думати? Ще є брехливий КДБ-шний Чмоня Швець - агітатор проти ленд-лізу та за КДБ-шника Смішка.
І без "поінформованих осіб" відомо що у найближчий час постачання Україні ракет "Tomahawk" неможливо навіть при великому бажані, неможливо - з технічних причин.
Вважаєш, думка людини з таким ніком комусь цікава? Може, покажеш хоч одне фото із функціонерами НАТО та європолітиками, як Пономар
За темою статті щось буде, Пономарьонок?
Де ти, а де він?
Він-авторитетний експерт, якого поважають і дослухаються, а ти?
То нічого за темою статті ви написати не здатні - лише плюватися лайном?
"Ці дні надзвичайно важливі для України та усього демократичного світу. У Монреалі відбулась 70-та сесія Парламентської асамблеї НАТО, яка проходить у надзвичайно критичний час.
Ми тут, щоб згуртувати друзів, переконати скептиків та об'єднатися перед новими загрозами, які несе російська агресія. Зустрічі із Прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо, заступником Генсека НАТО Борисом Руге, колишнім міністром закордонних справ Туреччини Мевлютом Чавошоглу та багато інших не менш важливих перемовин - усі вони мають одну мету. Переконати країни НАТО, що декларації щодо «відкритих дверей» для членства України в Альянсі мають стати реальністю.
Головний компонент нашої Перемоги - це членство України в Північноатлантичному Альянсі. Це мають усвідомити усі. Ми можемо виграти цю війну лише одним підписом - під запрошенням України до НАТО.
Працюючи на Парламентській асамблеї, я побачив, що дедалі більше делегатів із країн-членів НАТО стають прихильниками України в питанні членства, надання допомоги та озброєння. А скептиків стає все менше - приємно, що в тому числі і завдяки нашій роботі. Так і має бути.
Чітким сигналом підтримки стала прийнята резолюція, в якій ПА НАТО підтримала право України бити по військових цілях у тилу росії й закликала Альянс надати Україні для цього далекобійні високоточні ракетні системи. Можу привітати із важливим рішенням.
Кожного дня ми працюємо над посиленням та розширенням допомоги. Демократичний світ має бути одностайним і безкомпромісним у підтримці України".
https://t.me/PresidentPoroshenko/11419