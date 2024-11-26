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Парламентская ассамблея НАТО призвала передать Украине ракеты средней дальности, бьющие до 5500 км

Парламентська асамблея НАТО

Парламентская ассамблея НАТО приняла резолюцию, отдельным пунктом в которой призвала членов Североатлантического альянса предоставить Украине ракеты средней дальности.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

Документ содержит призыв к правительствам и парламентам стран-членов НАТО о:

  • усилении санкций против России и Северной Кореи;
  • предоставлении Украине всех средств, необходимых для самозащиты и сдерживания дальнейшей агрессии, включая ракеты средней дальности.

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Глава постоянной делегации Верховной Рады в Парламентской ассамблее НАТО, нардеп от Слуги народа Егор Чернев уточнил, что речь идет о ракетах с дальностью 1000-5500 км, которые способны наносить удары на стратегическую глубину РФ. В качестве примера он привел американские ракеты Tomahawk.

"Украинской делегации удалось убедить западных коллег поддержать мое предложение и включить этот пункт в резолюцию очередной сессии Ассамблеи. Это решение - первый шаг, который создает юридическую основу и дает основания правительствам стран-членов НАТО принять соответствующее решение", - рассказал Чернев.

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Кроме того, резолюцией призывают членов НАТО поддерживать усилия Украины для достижения мира, изложенные в Формуле мира президента Владимира Зеленского, оставаться верными принципу "ничего об Украине без Украины", а также активизировать усилия, чтобы помочь Украине как можно скорее стать 33-м членом Альянса.

Автор: 

НАТО (9970) Чернев Егор (106) баллистические ракеты (375)


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Топ комментарии
+10
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26.11.2024 12:07
+7
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26.11.2024 12:09
+5
Одні заклики і стурбованості. Кого вони закликають: самих себе?
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26.11.2024 12:01
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Ну закликала,то й що?
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26.11.2024 11:56 Ответить
В мене сподівання є, що Байден, на фоні свого попереднього рішення про Atacms, може для f-16 дати далекобійних ракет також, перед новим Роком. Бо Байден не може так піти просто не грюкнувши дверима дуже гучно парою сотень ракет AGM-158A JASSM на 360 км. Якщо є заклик від НАТО, може дасть і ті що на 980 км летять. Бо якщо він почав піднімати ставки, то до кінця терміну він продовжить це робити. Ось це дозволить дати добре по зубам цієї зими рашистам. Це дозволить трохи компенсувати просідання у наших спроможностях після приходу Трампа. Але якщо він не отямиться і не продовжить допомогу, то звісно, нам буде значно важче без половини допомоги. Але в нього немає виходу і він повинен продовжувати допомагати, якщо не хоче виглядати як слимак під чоботом путіна. Але відмова допомагати також не виключається.
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26.11.2024 12:05 Ответить
Є інформація, що адміністрація Байдена тісно співпрацює з Трампом! Якщо це так,то це добра новина!
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26.11.2024 12:14 Ответить
єрмак з хламідією вже вилетіли до США, щоб цього не допустити.
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26.11.2024 12:55 Ответить
Одні заклики і стурбованості. Кого вони закликають: самих себе?
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26.11.2024 12:01 Ответить
🇬🇷🇦🇲 Греческие СМИ: Греция передает Армении системы ПВО российского производства

Зенитно-ракетные комплексы С-300 и ещё 2 вида вооружения российского производства, ранее используемые для противовоздушной обороны Греции, будут переданы Армении. Об этом https://www.enikos.gr/politics/fevgoun-oi-s-300-stin-armenia-ta-rosika-opla-tis-elladas/2268578/ сообщает греческое издание Еnikos.gr. Отмечается, что ранее это вооружение планировалось передать Украине, однако после выбор пал на Армению. Причины последнего - тесные союзнические связи между странами и «общие исторические темпы в современной истории».

«Усиление Армении - это не чисто греческая инициатива, а продукт сотрудничества с Францией, которая также внесет свой вклад в вооружение страны», - подчеркивается в статье.

https://t.me/c/1799103592/36617 Греция считает возможным оборонное сотрудничество в формате Армения-Греция-Франция-Индия

https://t.me/c/1799103592/48484 МИД Азербайджана: Франция должна положить конец деструктивной деятельности в регионе

https://t.me/c/1799103592/32356 Власти Армении форсируют переориентацию на Запад с акцентом на военное партнерство

#Франция #Украина #Вооружения

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26.11.2024 12:03 Ответить
Для цього потрібно позатирати оті ''різнокольорові лінії '' ескалації які ж ви і понамальовували
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26.11.2024 12:06 Ответить
Заклики на НАТО діють?
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26.11.2024 12:07 Ответить
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26.11.2024 12:07 Ответить
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26.11.2024 12:09 Ответить
Файна,коли дадуть Україні ?
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26.11.2024 13:12 Ответить
Ці - геть не скоро.
Краще щоби надали JASSM, бо то є більш реальним.
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26.11.2024 16:37 Ответить
Ось що каже про це поінформована особа.

...Начну с того, что это ни к чему не обязывающая Резолюция.

Далее.

Про дальность ракет (до 5500 км) в резолюции ничего нет, и это вольная интерпретация делегата-слуги Народа от Украины. И, конечно, СМИ подхватили и публикуют мега-хайповые заголовки типа - Украина может получить американские ракеты Tomahawk! Конечно, это не правда.
(с) О. Пономарь.
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26.11.2024 13:23 Ответить
"Поінформована особа"?
Це отой Голобородько що агітує за BLM, Antifa та за рекламу ЛГБТ? Голобородько - який з Канади розповідає кацапською що (та як) українцям думати? Ще є брехливий КДБ-шний Чмоня Швець - агітатор проти ленд-лізу та за КДБ-шника Смішка.

І без "поінформованих осіб" відомо що у найближчий час постачання Україні ракет "Tomahawk" неможливо навіть при великому бажані, неможливо - з технічних причин.
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26.11.2024 16:31 Ответить
Ти сам собі нік придумав? Чи дружина?
Вважаєш, думка людини з таким ніком комусь цікава? Може, покажеш хоч одне фото із функціонерами НАТО та європолітиками, як Пономар
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26.11.2024 18:53 Ответить
Вашого "інтелекту" вистачає лише на те щоби цитувати вашого "гуру" та накидатися на тих хто того "гуру" образив?
За темою статті щось буде, Пономарьонок?
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26.11.2024 19:48 Ответить
Пузяка, хто тут на кого накинувся?
Де ти, а де він?
Він-авторитетний експерт, якого поважають і дослухаються, а ти?
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26.11.2024 19:53 Ответить
Я й з першого разу зрозумів що ви впали у психоз бо образили вашого "ідола".
То нічого за темою статті ви написати не здатні - лише плюватися лайном?
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26.11.2024 20:07 Ответить
Гавк - то кацапська транскрипція... Потрібно переходити на українську або ж використовувати оригінал.
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26.11.2024 13:57 Ответить
Нам би такі, щоб добивали до кндр та ірану !!!
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26.11.2024 12:26 Ответить
завтра виявиться що таких обмежена кількість і бити ними можно лише по Курську і тільки по корейцях .
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26.11.2024 12:59 Ответить
Там, на сесії ПА НАТО в Монреалі проводить роботу в інтересах України Петро Порошенко:
"Ці дні надзвичайно важливі для України та усього демократичного світу. У Монреалі відбулась 70-та сесія Парламентської асамблеї НАТО, яка проходить у надзвичайно критичний час.
Ми тут, щоб згуртувати друзів, переконати скептиків та об'єднатися перед новими загрозами, які несе російська агресія. Зустрічі із Прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо, заступником Генсека НАТО Борисом Руге, колишнім міністром закордонних справ Туреччини Мевлютом Чавошоглу та багато інших не менш важливих перемовин - усі вони мають одну мету. Переконати країни НАТО, що декларації щодо «відкритих дверей» для членства України в Альянсі мають стати реальністю.
Головний компонент нашої Перемоги - це членство України в Північноатлантичному Альянсі. Це мають усвідомити усі. Ми можемо виграти цю війну лише одним підписом - під запрошенням України до НАТО.
Працюючи на Парламентській асамблеї, я побачив, що дедалі більше делегатів із країн-членів НАТО стають прихильниками України в питанні членства, надання допомоги та озброєння. А скептиків стає все менше - приємно, що в тому числі і завдяки нашій роботі. Так і має бути.
Чітким сигналом підтримки стала прийнята резолюція, в якій ПА НАТО підтримала право України бити по військових цілях у тилу росії й закликала Альянс надати Україні для цього далекобійні високоточні ракетні системи. Можу привітати із важливим рішенням.
Кожного дня ми працюємо над посиленням та розширенням допомоги. Демократичний світ має бути одностайним і безкомпромісним у підтримці України".
https://t.me/PresidentPoroshenko/11419
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26.11.2024 22:34 Ответить
 
 