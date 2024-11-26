Володимир Кличко відповів популярному в США коментатору Джо Рогану: "Ти повторюєш пропаганду Путіна"
Володимир Кличко різко відреагував на антиукраїнські заяви популярного американського подкастера Джо Рогана.
Свою відповідь Володимир Кличко записав на відео та опублікував в Instagram, передає Цензор.НЕТ.
Роган, прихильник Трампа, у своєму подкасті розкритикував дозвіл Байдена Україні бити ракетами ATACAMS по території РФ. Кличко відповів, що Роган використовує путінську пропаганду.
"Джо Роган, я послухав твій останній подкаст. Відправляю тобі це відео, щоб ти знав, що я не згоден. Ти говориш про американську зброю, яка надсилається в Україну, що, на твою думку, призведе до Третьої світової війни. Дозволь сказати, що ти повторюєш пропаганду Путіна. Путінська Росія в біді, тому вони хочуть налякати вас та таких, як ви. Його війна мала тривати 3 дні, але триває 3 роки завдяки героїзму і жертвам мого народу. Тож ти використовуєш єдину зброю Путіна – пропаганду", - заявив Володимир Кличко.
Він наголосив, що російська пропаганда спрямована на послаблення демократії, в тому числі в США.
"Путінська Росія хоче тихо знищити Україну. Вона хоче, щоб Америка поводилася тихо. Була не великою, але тихою. Велика Америка – це не та Америка, яка кидає країни, які захищають свободу ціною своїх життів", - підкреслив Кличко.
Він запропонував пояснити свою позицію докладніше на подкасті Рогана.
"Коротко кажучи, я маю кілька розбіжностей. Якщо ти запросиш мене на свій подкаст, ми змогли б їх обговорити. Як вільні люди", - підкреслив Володимир Кличко.
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https://youtu.be/bvKNjXawwSc?t=4789
https://streamable.com/icfyus
І так, він мудило рідкісне. А чому? Та тому що він працює на Дану Уайта - власника UFC. Це така компанія, яка влаштовує та проводить бої серед бійців змішаного стилю. Дуже популярна та розкручена у США. І там виступає ДУЖЕ багато кацапів. Причому в деяких вагових категоріях вони утримують чемпіонські пояси. Це, в основному, чеченці та дагестанці (інколи етнічні кацапи). А оскільки там чеченці та дагестанці, то там і корупція. І там великі гроші. А джо роган є коментатором цих боїв. Він же ж бере інтерв'ю у бійців після поєдинків. Ну а оскільки у нього багатомільйонна аудиторія на youtube, то він, скоріше за все, добряче отримує на лапу від кацапів за просування їхніх наративів серед американців.
Ось і все.
https://www.youtube.com/watch?v=a6eSJHU4DTo