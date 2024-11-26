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Володимир Кличко відповів популярному в США коментатору Джо Рогану: "Ти повторюєш пропаганду Путіна"

Володимир Кличко відреагував на пропаганду від Рогана

Володимир Кличко різко відреагував на антиукраїнські заяви популярного американського подкастера Джо Рогана. 

Свою відповідь Володимир Кличко записав на відео та опублікував в Instagram, передає Цензор.НЕТ.

Роган, прихильник Трампа, у своєму подкасті розкритикував дозвіл Байдена Україні бити ракетами ATACAMS по території РФ. Кличко відповів, що Роган використовує путінську пропаганду.

"Джо Роган, я послухав твій останній подкаст. Відправляю тобі це відео, щоб ти знав, що я не згоден. Ти говориш про американську зброю, яка надсилається в Україну, що, на твою думку, призведе до Третьої світової війни. Дозволь сказати, що ти повторюєш пропаганду Путіна. Путінська Росія в біді, тому вони хочуть налякати вас та таких, як ви. Його війна мала тривати 3 дні, але триває 3 роки завдяки героїзму і жертвам мого народу. Тож ти використовуєш єдину зброю Путіна – пропаганду", - заявив Володимир Кличко.

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Він наголосив, що російська пропаганда спрямована на послаблення демократії, в тому числі в США.

"Путінська Росія хоче тихо знищити Україну. Вона хоче, щоб Америка поводилася тихо. Була не великою, але тихою. Велика Америка – це не та Америка, яка кидає країни, які захищають свободу ціною своїх життів", - підкреслив Кличко.

Він запропонував пояснити свою позицію докладніше на подкасті Рогана.

"Коротко кажучи, я маю кілька розбіжностей. Якщо ти запросиш мене на свій подкаст, ми змогли б їх обговорити. Як вільні люди", - підкреслив Володимир Кличко.

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Автор: 

Кличко Володимир (115) пропаганда (2791) США (22417)


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Топ коментарі
+26
Володимир, інколи один прямий дієвіший чим сто дискусій.
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26.11.2024 12:28
+9
Я не полінувався і переклав все ураїнською:

https://streamable.com/icfyus

І так, він мудило рідкісне. А чому? Та тому що він працює на Дану Уайта - власника UFC. Це така компанія, яка влаштовує та проводить бої серед бійців змішаного стилю. Дуже популярна та розкручена у США. І там виступає ДУЖЕ багато кацапів. Причому в деяких вагових категоріях вони утримують чемпіонські пояси. Це, в основному, чеченці та дагестанці (інколи етнічні кацапи). А оскільки там чеченці та дагестанці, то там і корупція. І там великі гроші. А джо роган є коментатором цих боїв. Він же ж бере інтерв'ю у бійців після поєдинків. Ну а оскільки у нього багатомільйонна аудиторія на youtube, то він, скоріше за все, добряче отримує на лапу від кацапів за просування їхніх наративів серед американців.

Ось і все.
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26.11.2024 14:36
+7
Ох він і мудак - стара дурна домогосподарка, яка патякає з виглядом експерта про речі, які тільки-но почула від свого чоловіка, таксиста-пенсіонера.
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26.11.2024 13:11
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Ось це відео, де лисе чмо говорить про Україну:

https://youtu.be/bvKNjXawwSc?t=4789
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26.11.2024 12:23 Відповісти
Ох він і мудак - стара дурна домогосподарка, яка патякає з виглядом експерта про речі, які тільки-но почула від свого чоловіка, таксиста-пенсіонера.
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26.11.2024 13:11 Відповісти
Я не полінувався і переклав все ураїнською:

https://streamable.com/icfyus

І так, він мудило рідкісне. А чому? Та тому що він працює на Дану Уайта - власника UFC. Це така компанія, яка влаштовує та проводить бої серед бійців змішаного стилю. Дуже популярна та розкручена у США. І там виступає ДУЖЕ багато кацапів. Причому в деяких вагових категоріях вони утримують чемпіонські пояси. Це, в основному, чеченці та дагестанці (інколи етнічні кацапи). А оскільки там чеченці та дагестанці, то там і корупція. І там великі гроші. А джо роган є коментатором цих боїв. Він же ж бере інтерв'ю у бійців після поєдинків. Ну а оскільки у нього багатомільйонна аудиторія на youtube, то він, скоріше за все, добряче отримує на лапу від кацапів за просування їхніх наративів серед американців.

Ось і все.
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26.11.2024 14:36 Відповісти
Вайт, а не уайт. В українському правописі w пишеться через в.
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26.11.2024 16:19 Відповісти
Це ДУЖЕ суттєво.
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26.11.2024 17:07 Відповісти
Ну так, яка різниця
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26.11.2024 17:12 Відповісти
А ось відповідь Володимира:

https://www.youtube.com/watch?v=a6eSJHU4DTo
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26.11.2024 20:13 Відповісти
Володимир, інколи один прямий дієвіший чим сто дискусій.
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26.11.2024 12:28 Відповісти
Кинув рукавичку Рогану?
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26.11.2024 12:37 Відповісти
Може це чмо в Україні відомо, але я тут про нього нічого не чув.
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26.11.2024 12:57 Відповісти
як вільна людина з ************** було б живіше. обговорення. розбіжностей.
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26.11.2024 13:13 Відповісти
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26.11.2024 13:16 Відповісти
З якого устемпу повилізали оці попідкасти?
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26.11.2024 13:16 Відповісти
Володиным прямым справа до этого му#ака быстрее бы дошло.
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26.11.2024 13:22 Відповісти
Не встигло би дійти...
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26.11.2024 14:02 Відповісти
"Путінська кацапія" - серйозно!? Кличко, скажи ще, що народ кацапії страждає в ярмі ***** 🤬
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26.11.2024 16:18 Відповісти
Трюки разработанные Джо Роганом опасны для жизни. Не пытайтесь их повторить , поверьте не надо !
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26.11.2024 16:22 Відповісти
 
 