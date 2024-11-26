Володимир Кличко відповів популярному в США коментатору Джо Рогану: "Ти повторюєш пропаганду Путіна"

Володимир Кличко різко відреагував на антиукраїнські заяви популярного американського подкастера Джо Рогана.

Свою відповідь Володимир Кличко записав на відео та опублікував в Instagram, передає Цензор.НЕТ.

Роган, прихильник Трампа, у своєму подкасті розкритикував дозвіл Байдена Україні бити ракетами ATACAMS по території РФ. Кличко відповів, що Роган використовує путінську пропаганду.

"Джо Роган, я послухав твій останній подкаст. Відправляю тобі це відео, щоб ти знав, що я не згоден. Ти говориш про американську зброю, яка надсилається в Україну, що, на твою думку, призведе до Третьої світової війни. Дозволь сказати, що ти повторюєш пропаганду Путіна. Путінська Росія в біді, тому вони хочуть налякати вас та таких, як ви. Його війна мала тривати 3 дні, але триває 3 роки завдяки героїзму і жертвам мого народу. Тож ти використовуєш єдину зброю Путіна – пропаганду", - заявив Володимир Кличко.

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Він наголосив, що російська пропаганда спрямована на послаблення демократії, в тому числі в США.

"Путінська Росія хоче тихо знищити Україну. Вона хоче, щоб Америка поводилася тихо. Була не великою, але тихою. Велика Америка – це не та Америка, яка кидає країни, які захищають свободу ціною своїх життів", - підкреслив Кличко.

Він запропонував пояснити свою позицію докладніше на подкасті Рогана.

"Коротко кажучи, я маю кілька розбіжностей. Якщо ти запросиш мене на свій подкаст, ми змогли б їх обговорити. Як вільні люди", - підкреслив Володимир Кличко.

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